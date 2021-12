Ley Bitcoin: Chile trabaja para impulsar su propio proyecto cripto

El país trasandino podría convertirse en el primero de la región en legislar su propia la ley Bitcoin, con un proyecto que hace hincapié en las fintech

En el Senado chileno presentará un proyecto de ley Bitcoin. El senador electo Karim Bianchi busca responder a la necesidad de crear un ambiente seguro y otorgar protección a los dueños, intermediarios financieros y personas que interactúan en el mercado digital de transacciones de instrumentos de valor.

El doctor Andrés Pumarino, socio fundador de LegalTrust de Chile, conversó con iProUP y adelantó los alcances del proyecto.

"Hace varios años que Chile se está posicionando con las fintech, pero el país, carecía de una regulación al respecto. Dado eso, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en concordancia con el Ministerio de Hacienda evaluaban establecer un marco regulatorio, el problema era que como no había una norma había muchas propuestas", explicó.

Los proyectos que avanzan en la región

Pumarino explica que el proyecto busca incentivar a la industria de Servicios, que además con la pandemia se aceleró y se torno más digital.

"Por ejemplo, la banca tradicional ha disminuido sucursales presenciales, pasando a tener una amplia estructura los proyectos online. Paralelamente, también surgieron muchas startups queriendo invertir y teniendo un buen recibimiento en diferentes sectores. Esto llevó a que el CMF buscara fiscalizar el cumplimiento de este tipo de servicios", detalló.

Pumarino se refiere a que el proyecto de ley establece que para poder operar las startups deberán contar con una aprobación para poder prestar sus servicios y realizar una inscripción de manera previa, en el que se deberá acreditar la forma, medios y condiciones de la compañia.

Las cripto

"El proyecto, también, habla de una posible definición respecto a los alcances de las criptomonedas, trae una nomenclatura respecto del alcance del concepto de los criptoactivos, que lo define como una representación digital de unidades de intercambios de dinero, bienes, o servicios", adelanta Pumarino.

Y agregó que "lo hacen bajo una mirada amplia y sería la primera norma que se pronuncia respecto a un criptoactivo. De hecho, es un tema que está siendo estudiado en el Banco Central de Chile que tiene la responsabilidad de regularlas".

"El proyecto plantea definiciones como: contratos de criptoactivos, qué se entiende por la intermendiación de contratos financieros y el enrutamiento de órdenes, es decir, recibir y canalizar pedidos de terceros para la compra y venta de instrumentos financieros y de servicios bajo modalidad digital, algo que no era posible antes del proyecto. Le da fortaleza a los reguladores, por ejemplo, a la Unidad de Análisis Financiero para la persecución de lavados de activos", completó.

Latinoamerica, la región en expansión

Otro de los puntos a resaltar es que el proyecto viene a contemplar y establecer un capital mínimo de operaciones, que tampoco existía para poder abrir una fintech.

"En este contexto, serían algo así como u$s200.000 de capital semilla y obliga a estar inscriptos en un registro. Exige, además, cierto conocimiento a los especialistas que están vendiendo este producto y les obliga a capacitarse", remarcó.

Al mismo tiempo, Uruguay informó en el 2018 acerca de la conformación de una comisión de Criptomonedas para analizar el marco regulatorio. Mientras que Brasil solo cuenta con normas y regulaciones que apuntan a regularizar parámetros que deben ser cumplidos a la hora de invertir en estos activos.

Víctor Castillejos, abogado especialista en regulación de criptomonedas, le detalla a iProUP que "con respecto a la región, en Bolivia hay una normativa que prohíbe la utilización de las criptomendas".

Resalta que México es uno de los pioneros por tener la Ley Fintech que hace referencia a los criptoactivos. Al mismo tiempo, Castillejos precisa que Colombia está tratando de regular las casas de exchange y fue el antecedente para comenzar a perfilar el proyecto local.

En ese sentido, los hitos en cuanto a proyectos regionales son:

Colombia : acepta incorporar capital de compañías en BTC

: acepta incorporar capital de compañías en BTC Brasil : incorpora mejores prácticas y trabaja de manera privada

: incorpora mejores prácticas y trabaja de manera privada Colombia : tiene experiencia en la regulación de un Sandbox, para aportar capitales de sociedades en Bitcoin

: tiene experiencia en la regulación de un Sandbox, para aportar capitales de sociedades en Bitcoin Chile : cuenta con un proyecto que incluye la regulación fintech

: cuenta con un proyecto que incluye la regulación fintech México : cerca de 80 compañías (startups) esperan el permiso para comenzar a operar

: cerca de 80 compañías (startups) esperan el permiso para comenzar a operar Panamá : tiene una regulación sobre impuestos a las criptomonendas

: tiene una regulación sobre impuestos a las criptomonendas Venezuela: hace foco en regular la cripto minería

Por otro lado, Castillejos destaca que los proyectos que comienzan en la región son para tratar de atomizar los efectos que de esta tecnología.

"Si esto me permite flexibilizar a las entidades bancarias, es decir, ya no tengo que ir a depositar a una entidad bancaria que guarde los títulos y valores, lo que está sucediendo es que se van a ir modificando las leyes que regulan el mercado en cada país para permitir que los usuarios puedan almacenar sus propios títulos de valores y así evitar tener que pagar comisiones sin tener agentes en el medio", resalta.

En la misma sintonía, Leonardo Elduayen, abogado y fundador de Koinbank que participó en el asesoramiento para la elaboración de proyectos locales para la ley cripto, comenta que "en el caso de Brasil y Colombia están repitiendo el caso de Australia, en donde van por casos de uso o materias, especificando en este caso qué hay que hacer para determinada transacción".

"Van al caso en particular de uso. Por ejemplo, si sos un minero, y es tu actividad principal se pagará impuesto a las ganancias, pero si sos un ahorrista no. En este caso, no fueron por una ley en particular", agrega.

Qué hay que enteder para una ley completa

La espera la Argentina

Mientras tanto, y de manera local, se espera que comience a tratarse el proyecto presentado por el oficialismo, por los diputados Liliana Schwindt y Marcos Cleri, integrantes de la Comisión Directiva del Círculo de legisladores de la Nación.

Elduayen advierte que "no hay que pensar a las criptomendas como un herramienta de control, como brazo fiscal porque si no la gente se va a seguir manejando con el dinero fiat".

"Hoy cuando haces una compra no tengo que presentar el DNI ¿Por qué me lo vas a exigir con las cripto? Es una cuestión filosófica –conceptual. Además, que se obligue a informar es un contra sentido. Hoy por hoy el Bitcoin es legal en el país, lo que sucede es que los actores, un banco, por ejemplo, no lo entiende porque no hay una resolución explicita, explicando cómo funciona, y ante la duda se bloquea o no se aprueba el depósito", expresa Elduayen.

Además, remarca que muchas entidades bancarias no quieren conflictos con el BCRA y por eso lo evitan. "No les da la relación costo-beneficios y ese es uno de los puntos que la ley debería resolver: la certeza jurídica", detalla Elduayen.

Asimismo, Castillejos concuerda con Elduayen y comenta que a la hora de pensar en la implementación de un proyecto de ley cripto es fundamental no olvidarse de la importancia en el cuidado de los datos personales.

"Si lo ves desde el punto de vista del Estado es fantástico porque van a tener un mayor control sin tener que destinar mayores recursos, al mismo tiempo, que permite que los usuarios sean guardianes de su propio dinero. Y eso, va a relativizar mucho el rol que van a tomar los bancos centrales", agrega.