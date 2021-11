A la par del gobierno empresas privadas en Japón desarrollan su propia moneda digital: el proyecto

Un consorcio de unas 70 empresas japonesas, incluidos tres grandes bancos, empezarán a probar en los próximos meses una moneda digital basada en el yen

La idea es lanzar al mercado este producto digital en el año fiscal 2022.

La moneda digital, denominada de forma provisional DCJPY, será apoyada por depósitos bancarios y usará una plataforma común para asegurar las transferencias rápidas de fondos a gran escala y ajustes entre compañías, según fue anunciado este miércoles en rueda de prensa, informa Reuters.

El trío financiero formado por Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group y Sumitomo Mitsui Financial Group se viene reuniendo desde el año pasado para estudiar el modo de construir una infraestructura común de cobros y pagos digitales.

El proyecto privado se da al mismo tiempo que el gobierno desarrolla su plan de Yen Digital

El consorcio incluye otros prestadores, como Japan Post Bank, firmas intermediarias y aseguradoras, así como entidades no financieras, algunas de las cuales participarán en experimentos con la nueva moneda en sectores que van desde la energía hasta el comercio minorista.

El proyecto se realizará al margen del yen digital, que actualmente está siendo desarrollado por el banco central de Japón, indicó Actualidad RT.

Japón es uno de los países con alta circulación de dinero efectivo, y muchas de las transacciones minoristas en la nación todavía se efectúan con billetes y monedas.