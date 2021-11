¿Facebook es capaz de liderar metaverso?: el gran interrogante de los analistas

¿La nueva realidad o negocio de unos pocos?

Bloomberg Intelligence calcula que la oportunidad de mercado para el metaverso puede alcanzar los u$s800.000 millones para 2024. Mientras tanto un informe realizado por el Bank of America vaticina que el metaverso es una de las 14 tecnologías que van a revolucionar la vida en los próximos años.

El concepto en realidad no es nuevo. Diferentes videojuegos on line llevan desarrollado mundos virtuales hace décadas, que si bien no son exactamente un metaverso, tienen algunas ideas en común con él.

Grandes inversiones

"Los metaversos no son nuevos. Lo que es nuevo es la cantidad de inversión que se está destinando y la creciente aceptación de los activos digitales entre una población que cada vez más es nativa digital", explicó Benjamin Dean, director de activos digitales en WisdomTree, una firma de análisis e inversiones.

Según la explicación del fundador de Facebook Mark Zuckerberg, en el metaverso "podrás teletransportarte instantáneamente como un holograma para estar en la oficina sin tener que desplazarte, o a un concierto con amigos o a la sala de tus padres para ponerte al día".

Pero a diferencia de la realidad virtual actual, que se utiliza principalmente para los videojuegos, se prevé que el metaverso abarcará el entretenimiento, los juegos, los conciertos, el cine, el trabajo, la educación, etcétera. Y eso implicará el desarrollo de empresas y tecnologías nuevas en esos sectores específicos.