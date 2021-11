Comenzó Potenciate 2021: conocé los mejores consejos para hacer crecer cualquier negocio

El primer panel fue sobre cómo crear una marca que trascienda, en especial, pasando del off al online después de la pandemia acentuando la digitalización

La pandemia logró que las empresas puedan dar el gran paso hacia la digitalización. En un panel exclusivo del evento Potenciate 2021, referentes de la industria del e-commerce conversaron sobre este proceso.

Nicolás Pimentel, fundador y Director General de Becoming, remarca que "lograr que nunca se pierda la esencia humana es lo más interesante para hacer transcender un negocio".

"Hoy, el propósito pasa a ser un GPS para la comunicación que se va a generar. Estamos en un mundo en el que la comunicación tiene que ser coherente con lo que pasa adentro", añade.

Las empresas no deben perder el foco humano y la esencia ante todo

Y asegura que: "Cada segundo que el consumidor te dedica, es clave para ver cómo se lo hace sentir cómodo al cliente".

Más detalles

Por su parte, Victoria Benaim y Mara Parra, fundadoras de Fera, concuerdan con Pimentel y aseguran que trabajan para que "todos los valores de la marca estén reflejados en el packaging, la logística, en cada intervención que se hace".

Tano Verón, creador de Street Artist menciona: "Creo que cuando se están acercando a mí, a una de mis obras, están teniendo algo mío, y por eso trato de ser cercano y directo". "Es preferible ir logrando pequeñas metas e ir creciendo. Hay que ir dando pequeños pasos sino es abrumador", agrega.

El online es más importante que tener una tienda física

Del Off line al online

El segundo panel estuvo moderado por Joan Cwaik, Gerente de Marketing para Latinoamérica en Maytronics.

Marina Ponzi, creadora de Ladies Bunck, menciona que durante la pandemia tuvieron que migrar al online. "Para nosotras fue ponernos a pensar de qué forma podíamos seguir en un esquema digital. Creia que no podíamos, Tuvimos que ir probando nuevas herramientas digitales. Hicimos networking, encuentros", cuenta.

Además, Mariano Fortuna, ecommerce manager de Shelosophy, cuenta que: "Nosotros teníamos un stock de la tienda física y pudimos aprovechar Tienda Nube porque nos dimos cuenta que el producto tenía una gran demanda. Fue muy importante la tecnología. Somos del sur de Santa Fe y la cercanía con muchos emprendedores fue muy importante".

Asimismo, remarca que "dejarte llevar por las métricas puede llevarte a conducir errores". "No hay que juzgar una marca por sus seguidores", advierte.

Por su parte, Luciana Fortuna, fundadora de Shelosophy, agrega: "Tuvimos que probar que del otro lado había una buena recepción porque para los emprendedores es muy difícil comenzar. Nuestro primer gran objetivo fue ordenarnos".

Fortuna resalta que cuando un negocio empeza a profesionalizarse lo primero que hay que hacer es ordenarse internamente, ver quién tiene qué competencia. "Para nosotros el gran desafio es la ominicanalidad", cuenta.

Asimismo Ponzi comenta: "Si nosotros pensamos los negocios por el punto de equilibrio, hay muchos negocios exitosos que no existirían". "Nosotros arrancamos hace 13 años y no sabíamos cómo era hacer una comunidad de mujeres. Por muchísimos años no gané nada con ese proyecto pero para mi iba más allá que no estaban conectado a lo económico. Antes no se hablaba tanto de la mujeres emprendedoras", concluye.