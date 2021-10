Con solo un tuit, Elon Musk volvió a hacer subir el precio de Dogecoin

La semana arranca de manera favorable para las cripto. En especial, para Dogecoin que registra un valor de u$s0.26 por unidad y un incremento de 2,53% respecto a los últimos siete días según Coinmarketcaup.

Pero este aumento de Dogecoin no es casual. Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX escribió en Twitter, cuando la moneda pasó de alrededor de u$s0,26 a u$s0,28 en cuestión de una hora, aunque ahora de nuevo está en la franja de los u$s0,26, según puede verse en el símbolo DOGE de Criptomercados.

Un solo Tweet de hizo que DogeCoin subiera

"Muchas de las personas con las que he hablado en las líneas de producción de Tesla o en la construcción de cohetes en SpaceX tienen Doge. No son expertos financieros ni tecnólogos de Silicon Valley. Por eso decidí apoyar a Doge: me pareció la cripto del pueblo", escribió.

Es decir, Musk valora el hecho de que Dogecoin sea utilizada por personas ajenas al mundo de las finanzas. Esto lo dijo como respuesta al influencer Glauber Contessoto, que en abril de este año comunicó que se hizo millonario gracias a su inversión en Dogecoin y desde entonces se convirtió en una especie de influencer en relación a la moneda meme del perrito.

"La mayoría de nosotros no tenemos antecedentes privilegiados y, sinceramente, no podemos relacionarnos con los expertos de Silicon Valley. Solo queremos creer en una cripto que nos represente a todos.# Dogecoin es el tipo pequeño personificado en cripto, por eso nos encanta. ¡Agradecemos tu apoyo, Elon!", resaltó el tuit.

Elon Musk, el gran gurú que no es del mundo de las criptomonedas

Dogecoin (DOGE), la criptomoneda que nació como una burla a Bitcoin y se inspiró en un meme, es una de las estrellas del año del mundo cripto, pese al rojo que atraviesa el sector por las constantes caídas en las cotizaciones de la mayoría de los tokens digitales.