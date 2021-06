El Bitcoin tuvo otra mala jornada: qué movimiento hay que hacer en esto casos

El popular analista on-chain, Willy Woo, dijo el viernes que un desplome del mercado de valores junto al fortalecimiento del dólar podría aumentar las perspectivas bajistas de Bitcoin.

"Existe cierto riesgo a la baja si las acciones se hunden, hubo un gran repunte en el DXY (fortaleza del dólar), que es típico del dinero que se mueve hacia la seguridad", explicó.

Refiriéndose a la pregunta "¿estamos en un mercado bajista?" Woo dijo que la adopción de Bitcoin sigue pareciendo saludable a pesar de la reciente caída del precio. El analista citó indicadores on-chain para mostrar un crecimiento de usuarios y una inyección de capital cada vez mayores en el mercado de Bitcoin.

#marketupdate, IMO from on-chain is sideways then bullish in maybe a week or so.Some downside risk if stonks tank, a lot of rallying in the DXY (USD strength) which is typical of money moving to safety. — Willy Woo (@woonomic) June 18, 2021