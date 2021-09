Pese al ataque de China, las criptomonedas inician la semana en alza: así está el mercado

Los números en verde se transformaron en un denominador común tras cerrar el pasado viernes a la baja por la prohibición del gigante asiático

La semana inicio de manera positiva para las principales criptomonedas, cuyas cotizaciones amanecieron este lunes en alza, con Solana (SOL), Ethereum (ETH), Terra (LUNA) y Avalanche (AVAX) como los tokens más destacados.

Es que tras vivir un viernes negro, donde los valores se desplomaron más del 8% tras darse a conocer la prohibición contra los criptoactivos aplicada por China –con un fuerte comunicado emitido por su Banco Central-, la tendencia comenzó a revertirse.

Así, SOL y AVAX promediaban un incremento del 6.5 al 7%, mientras que Bitcoin (BTC) y Binance Coin (BNB) marcaban una apreciación superior al 0.5%.

Por su parte, Axie Infinity (AXS), una de las criptomonedas con mayor repercusión de los últimos meses, también comenzó la semana en alza (5.15%).

Tras vivir un viernes negro, donde los valores se desplomaron más del 8%, la semana comenzó en alza

La guerra con China

China anunció la prohibición del intercambio, la obtención y la circulación de las criptomonedas, al considerarlas ilícitas, incluso aunque operen en plataformas de fuera del país.

Desde el Banco Popular de China (PBOC), el gigante asiático lanzó una nueva ofensiva contra estos activos digitales, medida considera por muchos expertos como una maniobra mediática para reforzar el impulso de su eyuan

En el comunicado oficial, el PBOC resaltó que las divisas digitales "no tienen la misma consideración que las divisas tradicionales", por lo cual enfatizó que "no son legales y no se deben usar como tales en el mercado".

¿Cómo impactará la medida del PBOC en las predicciones sobre BTC?

En diálogo con iProUP, Nicolás Verderosa, CEO de Kephi Gallery, advierte que si bien "China viene metiendo las mismas restricciones hace tiempo" es, en términos poblacional, "el más grande tenedor de BTC del mundo".

"Yo creo que estas medidas son más cosméticas que otra cosa, porque en el fondo el minado de Bitcoin y todo lo relacionado a la criptomoneda va a seguir vigente en ese país", agrega el especialista.

Gabriel Vago, CEO de ArgenBTC, se suma al testimonio de su colega y afirma que el anuncio realizado por el Banco de la República Popular de China "es solamente para los titulares".

Al respecto el experto remarca que desde que ingresó en el mundo de las criptomonedas, "ya perdí la cuenta de las veces que vi medidas de este estilo. El año pasado, sin ir más lejos, las prohibió dos veces. Y este año van otras dos. Y si bien es muy difícil saber lo que pasa dentro de China, si te fijás en Google desde 2012 hasta hoy las prohibió más de veinte veces".

Para los expertos Bitcoin puede llegar a u$s100.000 en los próximos meses

Matias Bari, CEO y Cofundador de la exchange SatoshiTango, le cuenta a iProUP que el gigante asiático "ya había tomado varios pasos en esa dirección. Sin embargo, este es un paso más. China prohíbe muchas de las cosas que tienen ciertas características que nosotros apreciamos: libertad, descentralización, bajo control por parte de una organización. Por lo tanto, el hecho de que lo prohíban casi que confirma que esas características existen".

"Es que estas medidas aparecen cuando el precio del Bitcoin vuelve a tender al alza. No son más que métodos para manipular el valor hacia abajo y permitir de esta manera a las grandes ballenas seguir acumulando", advierte Verderosa.

Por tal motivo, el especialista ve factible que BTC pueda alcanzar un precio de u$s100.000 por unidad para el cierre de 2021 o en los primeros meses del próximo año. "Lo veo posible", desliza.

En esa misma línea, Vago coincide con su colega y justifica su respuesta en que el pronóstico va de la mano con el cierre del tercer ciclo alcista de BTC.