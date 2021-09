Bombazo en el mundo cripto: China declara ilegales a las criptomonedas y se derrumba el mercado

Desde Pekín afirman que estos activos digitales "alteran el orden económico y financiero". Cómo repercutió la noticia en las cotizaciones

El ecosistema de las criptomonedas amaneció este viernes conmocionado: China declaró a estos activos digitales como ilegales, noticia que golpeó con fuerza a las cotizaciones de Bitcoin y compañía, que sufrieron una fuerte caída en las primeras horas del día.

Es que Pekín emitió un comunicado en el que afirma que "las criptomonedas no son de curso legal" y por tal motivo declara sus transacciones como "ilegales" por "alterar el orden económico y financiero".

Además el gigante asiático enumera las "actividades ilegales y delictivas" generadas por "las transacciones de monedas virtuales", que incluyen: "lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos, fraude, esquemas piramidales y otras".

Estas actividades "ponen en grave peligro" la propiedad de los ciudadanos, según el comunicado, donde se refiere a BTC y ethereum y otras "monedas virtuales emitidas por autoridades no monetarias" y recuerda que estos activos digitales no tienen "el mismo estatus que la moneda de curso legal" y, por tal motivo, "no pueden circular en el mercado como moneda".

"La información es muy reciente. Tenemos que ver cuál es el impacto real que puede alcanzar esta noticia en las próximas horas y cómo golpeará a las criptomonedas", explica en off a este medio un reconocido experto del ecosistema local que aguardar con expectativas la reacción que mantendrá mercado los próximos días.

Además, resalta que "la declaración del organismo bancario regulador chino es, sin duda, la señal más fuerte hasta el momento por parte de ese país para detener este recurso digital".

La noticia impactó en los mercados, que amanecieron este viernes a la baja

Reforzar su moneda digital

El anuncio realizado por Pekín contra las criptomonedas llega en un contexto en el cual China está tratando de impulsar con fuerza su proyecto de Yuan Digital (eyuan), su moneda digital de Banco Central (CBDC).

A diferencia de las criptomonedas, que funcionan de manera descentralizada, estos activos no son centralizados y en este enlace te explicamos cómo funcionan.

En diálogo con iProUP, Ignacio Carballo, director del Ecosistema Fintech de la UCA, explica que "lo que se puede leer con este anuncio, a diferencia de intentos anteriores como en 2015, previo al auge del 2017, es que hoy en día China está impulsando con mucha fuerza su proyecto de moneda digital de su Banco Central".

Al respecto, el especialista remarca que una medida de este tipo "se entiende en un contexto donde se está avanzando en instalar un producto propio que sirva como reserva de valor y de intercambio, con una base tecnológica criptográfica y de bloques".

China busca impulsar su Yuan digital

La ofensiva china contra las mineras

En junio, varias regiones de China suspendieron las operaciones de "minado" de criptomonedas a instancias del Gobierno, que inició una campaña contra estas actividades debido a su alto consumo de electricidad.

"China era muy relevante al tener un porcentaje de hash mundial muy alto. Pero desde que el gobierno les prohibió la actividad pasó a tener baja importancia. ¿Y cómo afecta esto al mundo cripto? En nada", afirma a iProUP Matías Bari, cofundador de la exchange SatoshiTango.

"Esa es la belleza de las criptomonedas: la red automáticamente ajustó la dificultad para que los dispositivos que quedan funcionando puedan validar transacciones y que todo siga igual", añade.

La campaña de Pekín contra el BTC y otras criptomonedas no solo tiene como objetivo ahorrar energía -que escasea en el país este año- sino también reducir las emisiones derivadas de su producción, y también se enmarca en los planes de reducción de riesgos financieros del Gobierno.

"No se debe perder de vista que China está renovando sus Planes Quinquenales y poniendo nuevas metas de carbono", agrega Carballo.

"Sea por las metas de carbono o el impulso de su propia moneda digital, lo que se observa es una medida, que al venir de un país tan grande a nivel global, lógicamente impactó en los mercados criptos", concluye el especialista.