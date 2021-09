Otro club argentino les pagará a sus jugadores con criptomonedas

Se trata del Deportivo Español de Buenos Aires que comenzó a pagarle a su plantel con la criptmoneda Zoe Cash como modo de incentivo

Con el objetivo de motivar a los jugadores y sumergirse en la nueva "ola cripto", el Club Deportivo Español de Buenos Aires, Argentina, comenzó a pagarle a su plantel, desde jugadores, hasta otros profesionales, en la criptomoneda Zoe Cash.

El sistema que están implementando será de recompensa, ya que después de cada juego a modo de "premio". Es decir, si los jugadores ganan partidos, tendrían la promesa de obtener "un bono extra" en criptomonedas.

Cripto como recompensa

Leonardo Cositorto, empresario y coach de El Español de Buenos Aires, explicó: "Esta moneda se viene posicionando y en unos meses va a estar respaldada por un gramo de oro cada unidad, es decir unos u$s55 dólares".

Además, agrego que pese a que las monedas cripto no tienen de respaldo más allá que la confianza "nosotros vamos a poner centros de canje a nivel mundial, y a partir de las 10 monedas te llevas 10 gramos de oro. Los jugadores pueden multiplicar por 300 el premio que reciban. Para eso tuvimos que comprar una mina de oro en Jujuy, que ya está en funcionamiento".

El coach del Club Deportivo Español de Buenos Aires, Argentina, Leonardo Cositorto, explica que quien invierta en Zoe Cash puede "multiplicar su plata por 300", sobre todo los jugadores, quien al guardar 20 monedas podrían llegar a tener 1,000 dólares, y aseveró que la idea fue bien recibida por el equipo de profesionales.

Pionero

Además la semana pasada, el Club Deportivo y Mutual Leandro Nicéforo Alem (CDMA), se transformó en el primero en el país en pagar a sus jugadores con criptomonedas. A su vez, anunciará próximamente a sus sponsors con blockchain.

El ascenso apuesta por las cripto

El CDMA, que juega en la cuarta división del fútbol argentino, se convirtió en el primer equipo de fútbol local en pagarle a sus jugadores con la criptomoneda Tether (USDT), la tercera criptomoneda más grande del mundo, según comunicó el directivo del club, Daniel Etcheverry.

Consultado por la Agencia EFE respecto a esta iniciativa, Etcheverry explicó, en relación a como lo tomaron en el club cuando la propuso, que "fue bien tomada, la verdad que mucho no entendían los dirigentes, la mayoría son grandes".

"La parte joven entiende muy poco, y por mí. Pero lo tomaron bien porque es algo para sumar porque para estos chicos es su primer sueldo, es algo que suma al club", destaca.

A su vez, el directivo relató que "los chicos de a poquito fueron ablandándose. Hace días estuve con uno de ellos, charlando, les mando vídeos de los proyectos de la moneda que ellos adquieren y yo les enseño a como comprarla mediante el exchange.

Confianza en la tencología

"Confío plenamente en el blockchain y en las criptomonedas. Me pareció un lindo proyecto, lindo desafío profesional para ellos y para el club, innovar, adelantarse a lo que se viene que en muchas partes del mundo está. A medida que vaya pasando el tiempo va a ser una opción más progresiva", agregó ante la pregunta de la importancia que le suscita la capacitación sobre el tema.

Por el momento, los jugadores que cobran en criptomonedas son juveniles sin contrato profesional, de la primera división, describió Etcheverry. "Algunos ya han jugado, muy poco, pero todavía no llegaron al contrato por eso lo quise hacer para no traer un inconveniente al club en la parte legal e impositiva".

"A medida que vayan subiendo chicos también se les va a explicar. En la parte de capacitación estoy armando una guía para todo el plantel porque eso lo puedo hacer, quizás más adelante se vea la parte de los pagos. Vamos a hacer una guía para que todo jugador que pase por el club, incluso en otras disciplinas, pueda aprender sin costo. Estoy plenamente dispuesto a hacerlo", completó.

Consultado sobre el porcentaje que reciben en criptomonedas, el representante de Alem detalló: "Los que cobran por criptomonedas cobran 100% cripto, no reciben viáticos, ni nada más. Yo he sido un chico del club, he estado en el lugar de ellos, soy de General Rodríguez, a una cuadra de la cancha viví siempre, no tenía viáticos. Se llama viáticos entre comillas a una ayuda económica. Como he estado en el lugar de ellos se me ocurrió por ese lado la ayuda principalmente. Los jugadores que cobran en cripto son por ahora tres, juveniles sin contrato. Voy a sumar a dos chicos más, más que nada para poder capacitarlos por tandas dado que a lo que más apunto con el proyecto es la capacitación y lo educativo".