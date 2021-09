NFT y una parodia a las startups: mirá de qué se trata este provocador proyecto cripto

"Take My Muffin" sigue las hazañas de un equipo de criaturas que intentan sacar adelante proyectos de startups y contará con 1inch como punto argumental

1inch, el agregador del exchanges descentralizados (DEX), se ha asociado con una serie animada que se burla de las startups en un entorno similar a Silicon Valley.

En un anuncio del viernes, 1inch dijo que patrocinaría la serie de tokens no fungibles (NFT), Take My Muffin, además de brindar su experiencia técnica para el programa y presentar a los miembros del equipo proyectos en el espacio de las finanzas descentralizadas, o DeFi. La serie sigue las hazañas de un equipo de criaturas que intentan hacer despegar proyectos de inicio, con locura general y abundantes soluciones basadas en blockchain, y está programada para ser lanzada en la primera mitad de 2022.

La parodia tendrá como objetivo contar las peripecias de una startup

"Una asociación de este tipo no es ninguna sorpresa", dijo el cofundador de sai 1inch, Anton Bukov. "Take My Muffin fue financiado por la comunidad de cripto desde el principio. En realidad, es la primera serie animada financiada con criptomonedas".

Según el director de comunicaciones de 1inch, Sergey Maslennikov, Take My Muffin planea integrar al exchange en la trama del programa, a partir del primer episodio. Como patrocinador, el proyecto también ayudará con productos y eventos para la serie.

Añadió: "Esta asociación debería ayudar a 1inch a llegar a una audiencia general más amplia. Por supuesto, es divertido, y el segmento DeFi debería tratar de salvar este estado de ánimo en lugar de convertirse en otra industria tradicional y aburrida como son los bancos".

La primer temporada estará dedicada a 1inch

Muchos usuarios cripto han mostrado interés en las series animada en NFT estos los últimos meses. A pesar de tener un comienzo en falso en julio, la cifra de 10,420 NFTs de la serie "Stoner Cats", que fueron otorgados a los holders con acceso a la serie animada, se agotaron en menos de una hora. Fox Broadcasting Company también se ha asociado con el creador de Rick and Morty para desarrollar una serie animada "seleccionada por completo en Blockchain".

Fuente: Cointelegraph