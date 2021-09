Se viene la primera feria de arte NFT del país: ¿qué reconocidos artistas y obras integrarán la muestra?

Se trata de Aura, una plataforma de arte NFT que busca ser el nexo entre el mundo digital y el físico, y ofrece un catálogo de artistas de todo el mundo

Los actores del ecosistema artístico de la región, ya sean artistas, galerías,curadores y coleccionistas, ahora contarán con un espacio donde darse cita: Aura, una nueva plataforma de arte NFT.

Su objetivo es brindar a todos los usuarios una experiencia única y auténtica al crear, coleccionar y comercializar piezas de NFT (o Tokens-No-Fungibles), la forma que está transformando el mercado y que borra las fronteras geográficas, lo cual les brinda a los artistas regionales la posibilidad de vender sus obras aprecios internacionales.

Aura nace con el objetivo de acercar al arte físico con el digital. De llevar la investigación y curaduría de arte a un nuevo mundo, pero también traer el pasado y sus artistas al presente virtual. Su propósito es llevar el arte NFT a sus más altos estándares trabajando junto a artistas emergentes y establecidos, así como grandes maestros tanto del mundo físico como del digital.

Si bien la utilización de los NFT crece con fuerza este año, aún se encuentra en estado emergente. Una de las pretensiones de Aura en este sentido es justamente legitimar y garantizar la autenticidad de las obras con las garantías de seguridad Blockchain.

Argentina tendrá su primera feria de NFTs, Aura, a lanzarse el próximo 6 de septiembre, que contará con la presencia de obras y artistas reconocidos a nivel local e internacional

Con respecto a la proyección del producto, la comunidad de Aura se muestra entusiasta. "Hay que destacar que la población del continente es importante para la economía cripto, ya que sobresale por tener muchos holders. Algunos de estos holders también son grandes coleccionistas. Y también cabe subrayar que la comunidad latina de artistas digitales NFT es de las más importantes del mundo y, dentro de ellos, hay muchos que se volvieron coleccionistas. Confiamos en que Aura ocupará un lugar importante para nuestra comunidad", destacaron desde el grupo.

En abril del 2021, sus representantes se reunieron por primera vez y compartieron visiones sobre el ecosistema del NFT. Así, decidieron comenzar a preguntarse qué problemáticas en el mercado y en las comunidades querían enfrentar y resolver.

"Hace medio año veíamos que había muchas plataformas de venta de NFT, pero faltaba una que se dedicara exclusivamente a las artes visuales y al trabajo con investigadores e historiadores de arte para llevar a cabo curadurías", comenta el colectivo de Aura. Y agregan: "Nuestro objetivo es unir el ecosistema del mercado de arte físico al digital, traer a sus protagonistas a la blockchain y generar un nuevo canon".

Aura se distinguirá por tener exhibiciones semanales curadas por académicos, un marketplace exclusivamente dedicado a las artes visuales, y por el "lazy minting" para que los artistas no tengan que costear un fee, sino el comprador

Además, Aura se distingue del resto de las plataformas existentes por tener exhibiciones semanales curadas por académicos y un marketplace exclusivamente dedicado a las artes visuales, y por el lazy minting (‘acuñación perezosa’) para que los artistas no tengan que costear un fee: lo hace el comprador al adquirir la obra. Esto incentiva al artista a probar el mercado y no quedarse afuera.

La plataforma trabaja principalmente en Ethereum, pero también cuenta con su propia red para hacer posible el lazyminting. Desde Aura, asimismo, están pendientes del lanzamiento de los smart contracts de Cardano en Septiembre para incorporarlos a su plataforma.

En base a esto último, y ante la consulta de iProUP, Juan Pablo Scheinsohn, vocero de la agencia Kipus, explica que "Cardano es una red pensada para el futuro y para uso a gran escala. Le va a dar a los artistas y a las galerías de arte que pertenezcan a Aura la posibilidad de poder mintear (acuñar) NFTs con costos muy bajos a comparación de otras redes como Ethereum".

¿Cómo darse de alta?

El proceso para utilizarla es sumamente simple: funciona por aplicaciones para artistas y galerías. Al crearse un usuario, se debe elegir un perfil según el rol (coleccionista, artista, galería de arte) que tengan dentro de la plataforma y llenar los requerimientos pedidos.

En caso de ser artista o galería una vez aplicados, estarán a la espera de un mail de confirmación donde se aceptarán o no. Los artistas y las galerías pueden crear NFT desde su billetera, y comercializarlos dentro del marketplace. Por su parte, los coleccionistas solo pueden comprar y vender las obras, no pueden crearlas.

Exhibición de Aura

Los días 7, 8 y 9 de septiembre, se llevará a cabo la primera muestra de Aura en una sala deexhibiciones que contará con NFTs y algunas obras históricas de los siguientes artistas:

Eduardo Pla

Antonio Berni

Frenetik Void

Carmelo Arden Quin

Milton Sanz

Aun Helden

Lucas Aguirre

Oleg Dou

Astrosuka

Sofja

Arpanet

Orkgotik

Nikita Panin

Nicolás Guardiola

Kitasavi

Mel Calabria

Stanley Gonczansky

Luis Fernando Benedit

Ernesto Deira

Miguel Angel Vidal

Eduardo Mac Entyre

Osvaldo Romberg

"La plataforma comenzará con aproximadamente 100 artistas. Tenemos planeado lanzar una nueva exhibición virtual todas las semanas trabajando seriamente en la parte curatorial con múltiples investigadores e historiadores de arte", detalla Scheinsohn.

Qué es un NFT

Surgidos en 2014, pero ganando popularidad recién en este último tiempo de la mano con el ecosistema cripto, las siglas corresponden a "Token No Fungible". Es decir, a diferencia de cada DAI, que siempre vale un dólar, cada NFT vale lo que el mercado indique que está dispuesto a pagar. Por eso son "no fungibles". En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario, los NFT:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Elon Musk)

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, asegura a iProUP que los NFT son la última tendencia cripto. Los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

En este sentido, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, detalla a iProUP que es la nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", remarca.

Emiliano Limia, Press Officer de Buenbit, asegura a iProUP: "La idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un NFT es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente".

José Delbo, el ilustrador argentino que la está "rompiendo" con sus NFT basados en los superhéroes de DC Comics

"Es opuesto al caso del Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo –aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo–, los NTF no pueden ser divididos. Puedo pintar un cuadro y representarlo en un token no fungible, el cual pasa a ser un derivado de esa obra. Y me permite venderlo después".

Matías Bari, cofundador de la exchange SatoshiTango, acerca un ejemplo sobre esta tendencia: "Ahora la FIFA puede enviar una entrada para el Mundial y la podés guardar en tu wallet. Sabés que es original. En cambio, si tenías un ticket en formato PDF y alguien lo usaba antes, ya no servía".

"Con los NTF sabés que conservás algo original. Por eso este tipo de aplicación es el futuro. El objetivo por el que fueron creados es para experimentar la 'escasez digital': registrar en redes blockchain un bien que es único y no puede ser reemplazardo", remata Limia.