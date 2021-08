¿Qué es Tether?, y por qué ha generado tanta polémica

El ecosistema de las criptomonedas es muy amplio, y las stablecoins han sabido instaurarse como opción de inversión, por más que algunas generen polémica

Tether es una de las stablecoins más conocidas, tanto por el valor que promueve como inversión, como polémicas que ha generado fuera y dentro del ecosistema cripto.

Un USDT siempre tendrá un valor igual o cercano a un dólar estadounidense. Su denominación proviene de la unión del símbolo del dólar con la letra T de Tether. Pero ha sido creada más allá de ese valor, sino que cuenta con todo un ecosistema por detrás. Lo que le permite evolucionar.

Pero a pesar de estas virtudes hay varios aspectos que hacen dudar su valor:

Inconsistencia en sus auditorías

Banco en Taiwan

Emisiones instantáneas de moneda

Un anonimato fuertemente sospechoso

Informes desfavorables

Volúmenes de operación enormemente hinchados triplicando la capitalización de la moneda

Origen

En el año 2014 su fundador J.R. Willet trabajaba en Mastercoin, una blockchain que servía como protocolo de comunicaciones funcionando sobre Bitcoin. Con Mastercoin era posible crear una serie de capas sobre Bitcoin en las cuales era posible ejecutar otras criptomonedas o tokens. Esta era toda una revolución para Bitcoin y abría las puertas para nuevas aplicaciones y características.

En el desarrollo de este blockchain estaban Brock Pierce y Craig Sellars. Ambos eran miembros de la Fundación Mastercoin y creían que el enorme potencial daba para construir algo muy ambicioso. En ese sentido, en 2014 Pierce y Sellars presentaron en 2014 su proyecto llamado Realcoin que fue lanzado usando el protocolo Omni Layer, la evolución del ya conocido Mastercoin.

Pese a las polémicas que genera, Tether es una de las stablecoins más utilizadas

Con el uso de Omni Layer, Pierce y Sellars pudieron lanzar a Realcoin usando la blockchain de Bitcoin. Esto era posible porque Omni Layer permite realizar operaciones con representaciones de activos. Ello significa que se puede generar, enviar, intercambiar, canjear, pagar dividendos y hacer apuestas con tokens que representan cualquier tipo de activo. Todo ello funcionando sobre una segunda capa construida sobre Bitcoin y operada directamente por el protocolo Omni.

La aparición de Realcoin sería uno de los mayores proyectos realizados sobre Omni en esos momentos. Sin embargo, más tarde Realcoin cambiaría su nombre. El 20 de noviembre de 2014 el CEO de Tether, Reeve Collins, anunció que el proyecto pasaría a denominarse "Tether". En ese momento, también indicó la creación de tres monedas: USTether (USDT), EuroTether (EURT) y YenTether (YENT). Con esto, Collins presentaba al mundo el nacimiento de tres stablecoins, comenzaba así la historia de USDT y sus monedas hermanas.

En 2015, Bitfinex decide agregar a USDT y sus criptomonedas hermanas a su plataforma. Sin embargo, esta situación rápidamente se vio enturbiada por la asociación entre Bitfinex y la compañía Tether Holdings Limited. Lo cierto es que Tether Limited, la compañía responsable de este token y con sede en Hong Kong, es una subsidiaria de Tether Holdings Limited.

En junio 2017 se anunció que USDT podría usarse sobre Litecoin, pero este proyecto se encuentra abandonado por el poco interés en la plataforma. Por ello, en septiembre del mismo año se anuncia el lanzamiento del token ERC-20 adicionales para dólares estadounidense y euros en Ethereum. Esto le dio un fuerte impulso a Tether en las plataformas de trading. En la actualidad el USDT representa el 80% de las transacciones en Bitcoin.

La razón de su creación

Una stablecoin como USDT tiene muchas virtudes y podemos mencionar las siguientes:

No tiene límites y ni fronteras para una transferencia y con bajas comisiones

Mantiene a los exchanges con un alto grado de liquidez y protección contra la volatilidad de las criptomonedas

Ofrece un medio de protección a los traders dentro de una plataforma Exchange, ya que puede convertir el saldo a USDT

Mantiene siempre su valor de un dólar lo que la hace ideal para sistemas de pagos donde la volatilidad no es deseable, pero se quiera usar una criptomoneda

Transparencia

El registro de transacciones es público y tiene su web de transparencia, creando una Prueba de Reservas. Este sistema une la contabilidad blockchain junto a la contabilidad de sus cuentas bancarias para llevar la "Equivalencia Tether". Esta es la que permite asegurar la relación 1:1 de colateralización.

Las stablecoins son muy demandadas por aquellos inversores que quieren ir sobre seguro

Cómo invertir

Invertir en Tether solo requiere de unos sencillos pasos:

El usuario deposita una determinada cantidad de dólares en la cuenta bancaria de la compañía Tether Limited.

Tether Limited genera y acredita los tokens USDT en la cuenta del usuario. Estos son creados en una relación 1:1 con respecto al depósito realizado.

Se activan los fondos USDT para poder usarlos como cualquier criptomoneda

Para cambiar sus tokens USDT por dólares estadounidenses, debe depositar los mismos en las cuentas de Tether Limited

Tether Limited destruye los tokens USDT y envía moneda fiduciaria a la cuenta bancaria del usuario

Para manejar las transacciones necesitas una wallet digital o física como con cualquier otra criptomoneda.

Ventajas y desventajas

Como toda criptomoneda tienes sus ventajas y desventajas:

Ventajas: Precio estable, transacciones económicas, integrable y ofrece protección a los fondos de los traders

Desventajas: Existen dudas sobre el verdadero respaldo para mantener la paridad, han sido usadas en operaciones grises en el mercado, la empresa emisora tiene muchas contradicciones, no es anónima, no es descentralizada por el control total sobre su valor por parte de Tether y no existe información verificable sobre su implementación

Fuente: Estrategias de Inversión