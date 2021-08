Atención inversores: experto vaticina que Ethereum podría alcanzar los u$s14.000 a fines de 2021

David Gokhshtein, consejero delegado de Pac Protocol y fundador de Gokhshtein Media, también vaticinó los valores que podrían alcanzar Bitcoin y Doge

Ethereum (ETH) atravesó exitosamente la esperada actualización conocida como "EIP-1559", la cual es parte de un esquema que permitirá agilizar y economizar las transacciones en la red y desde que se puso en marcha -el pasado jueves- la segunda criptomoneda con mayor capitalización de mercado (detrás de Bitcoin) alcanzó que la llevó de u$s2.500 a u$s3.200.

Pero su techo está muy lejos, según vaticina el experto David Gokhshtein, consejero delegado de Pac Protocol (PAC) y fundador de Gokhshtein Media.

Para este especialista del mundo cripto, Ethereum subirá, para el cierre del año o en el primer trimestre de 2022, por encima de los u$s14.000 por unidad, mientras que las demás monedas también se verán alcanzadas por su efecto positivo.

"Veo a ETH tirando del mercado hacia arriba y arrastrando al Bitcoin con él, aunque esto es una opinión impopular. En el futuro, veo a Ethereum siendo un almacén de valor y siendo la plata al oro del BTC, lo cual no es algo malo. No se trata de una competición. A fin de cuentas, necesitamos a Ethereum", explicó Gokhshtein.

Además el especialista consideró que "si vamos a apostar por las criptomonedas de cara al futuro, ETH para mí es la mejor manera de hacerlo".

De concretarse el pronóstico del experto, la criptomoneda tendrá un aumento de más del 400% en su cotización.

Qué ocurrirá con las demás monedas

Las predicciones de Gokhshtein también alcanzan a Doge (DOGE), la cual sitúa en más de un dólar, y a BTC, para el cual calcula que llegará a los 85.000 dólares.

"Peinso que superará a un dólar solo por el hecho de que la gente le da valor a las cosas. No se trata de una sola persona. Si la gente considera que algo tiene valor, lo tendrá. Y no creo que sea solo Elon Musk el que empuje a dogecoin al dólar. En realidad, creo que Robinhood (y obviamente la economía de los memes) ha ayudado mucho a dogecoin", resaltó Gokhshtein

Otra criptomoneda a la cual el especialista le aventuró una cotización es XRP, a la cual ubica por arriba de los u$s10.

"Yo soy historiador, no soy banquero, pero me llevo bárbaro con la gente que cree en un sistema abierto y en un mercado competitivo. Nuestro país tiene un problema históricamente de que ciertos sectores han estado muy cerrados y no acostumbrados a la competencia. Uno de mis mayores héroes en la historia es Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que creía en la protección para poder hacer competitiva a la economía americana. Pero la protección no era para siempre, eso es lo importante", concluyó.