Ethereum se actualiza: cuáles fueron los cambios que se introdujeron en la segunda red cripto más usada

La red Ethereum cambia, se modifica y su actualización llega a quemas 2.3 ETH cada minuto. Conocé que está pasando en una de las cripto más populares

Pasaron solo dos días desde una de las actualizaciones más esperadas de la red Ethereum. Y ya está dando resultados, por el nuevo mecanismo de tarifas de transacción introducido en la actualización London, Ethereum está quemando 2.3 ETH cada minuto.

La bifurcación se denominó London y se puso en marcha el miércoles de esta semana, dando paso a la actualización EIP-1559 que ajustó las tasas de gas. Parte de esa modificación introdujo un mecanismo que quema parte de las tasas base recaudadas.

Etherchain informa de una tasa de quema media de 2,36 ETH por minuto. Esto equivale a 6.596 dólares por minuto, o a unos 395.000 dólares de ETH que se convierten en humo metafórico cada hora a los precios actuales.

Renovado

Berlin y London

London es parte una plan de varias actualizaciones que viene llevando a cabo Ethereum. La primera bifurcación dura se denominó Berlin. Se puso en marcha en el bloque 12.244.000 el 15 de abril. Nombrada en honor a la ciudad anfitriona de la convención inaugural de Ethereum Devcon, Berlin es un precursor de la bifurcación dura de London, de mayor envergadura, e incorpora cuatro propuestas de mejora de Ethereum (EIPs, por sus siglas en inglés) que se ocupan de los precios del gas y permiten nuevos tipos de transacciones.

La EIP-2565 de Berlín consiste en la reducción de las tasas de gas en Ethereum. Este mecanismo utiliza una función llamada exponenciación modular (ModExp) para beneficiar a los usuarios de Ethereum que necesitan ejecutar servicios en la red Ethereum.

El protocolo EIP0-2718 hace que todos los tipos de transacciones sean retrocompatibles, facilitando así la incorporación de nueva lógica de transacciones en Ethereum. Los desarrolladores que crearon este protocolo utilizaron una nueva función conocida como Typed Transaction Envelope.

La bifurcación dura de Berlin también presenta una propuesta titulada EIP-2929, que introduce un aumento del precio del gas en las transacciones de opcodes. En informática, los opcodes son partes de un lenguaje de máquina que especifica las operaciones. Los opcodes de Ethereum han sido un importante punto de dolor para los ataques de denegación de servicio (DoS, por sus siglas en inglés) en el pasado.

La bifurcación dura de Ethereum en London forma parte de la hoja de ruta de Ethereum en su camino hacia el lanzamiento de Eth2. La tan esperada bifurcación dura se lanzó esta semana, en un lanzamiento retrasado y reprogramado previamente para finales de julio.

La bifurcación dura de Ethereum London incluiyó cinco protocolos de mejora de Ethereum. Los más notables de los cinco EIP son el EIP-1559 y el EIP-3554.

El EIP-1559 introduce una nueva estructura de tarifas que hacen que Ethereum sea deflacionario. Aunque es muy controvertido, este cambio de protocolo pretende quemar parte de las comisiones generadas en la blockchain de Ethereum, reduciendo así los ingresos de los mineros.

El EIP-3554, por otro lado, introduce una dificultad incremental en la minería de Ethereum, eliminando así el incentivo para la participación de los mineros en la red PoW. Se espera que esta medida empuje a los mineros hacia la nueva blockchain PoS, al tiempo quecongela la red de prueba de trabajo.

Vitalik, el genio detrás de Ethereum

La llegada de los NFT

Sin duda alguna, durante estos seis años que tiene de vida Ethereum, no son pocas las cosas que vivió la plataforma. En su primer año de vida, Ethereum sobrevivió un ataque catastrófico cuando un hacker explotó una falla en el código de The DAO, obteniendo un total de u$s 50 millones en ether. El evento marcaría un antes y un después, llevando a la plataforma a una difícil bifurcación.

Desde sus comienzos, Ethereum no ha parado de evolucionar. Ahora, la plataforma registra transacciones diarias de miles de millones de dólares, con una enorme comunidad de usuarios y una capitalización de mercado de u$s 275.000 millones, una cifra que solo Bitcoin ha superado.

El avance de la plataforma ha sido tal, Ethereum parece albergar una nueva tendencia que continúa mostrando el asombroso potencial de su tecnología.