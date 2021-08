Desde Audi, Mercedes, Nissan, Renault a los argentinos Volt, Tito y Tita: esta es la oferta de autos eléctricos en el país

Las marcas que ya venden autos con esta tecnología en la Argentina analizan el mercado y qué hace falta para impulsar definitivamente el desarrollo

Los vehículos "verdes" están acaparando los planes de las principales automotrices y el único objetivo que tienen en mente, a nivel mundial, es fijar la fecha de "vencimiento" de la producción de vehículos a combustión para migrar a los eléctricos o híbridos.

En Argentina, si bien quedan asuntos por resolver en el sector automotor, también se proponen ambiciosas metas. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), desde enero 2020 hasta se vendieron:

800 autos híbridos

40 unidades 100% eléctricas

Se trata de un número muy pequeño frente a los 500.000 coches que se patentaron en ese período, pero que marca el camino de cada una de las empresas.

Hasta el momento, las que venden autos 100% eléctricos a nivel local son Nissan, Renault, Audi, Porsche, además de las nacionales Volt, Sero y Coradir, fabricante de Tito. A estas se sumará en breve Mercedes Benz, que ya anticipó el lanzamiento de la línea eléctrica EQC.

Bajo la consigna de que la electrificación es clave, los principales expertos del mercado afirman a iProUP qué hace falta para que las automotrices lancen más modelos con esa tecnología y que estén dadas las condiciones de la infraestructura para una verdadera movilidad verde.

Tres puntapiés

Las premisas de las compañías de autos para que este camino sea posible van en el mismo sentido y tienen que ver con un círculo que se retroalimenta:

Es importante que se comprometan a lanzar más modelos con esta tecnología : a mayor oferta, mayor interés por contar con una infraestructura acorde

: a mayor oferta, mayor interés por contar con una infraestructura acorde También es necesario el aporte del Gobierno con políticas de incentivos para quienes apuesten por esos vehículos

para quienes apuesten por esos vehículos Por último, que los privados aporten en el desarrollo de espacios con cargadores eléctricos para alimentar las baterías ante largos trayectos

De este plan también forman parte las petroleras que, con marcas que ya anunciaron que dejarán de fabricar autos a combustión para convertirse en 100% eléctricas, deberán readaptar sus modelos de negocios.

El plan, marca por marca

Desde Audi Argentina, afirman a iProUP que "hace falta convicción de la sociedad y consistencia a lo largo del tiempo para el cuidado del medio ambiente, de parte de todos los actores, tanto públicos como privados".

La marca alemana comercializa en el país el e-tron, un SUV 100% eléctrico que se ofrece en dos versiones: Audi e-tron 55 quattro y Audi e-tros Sportback 55 quattro, equipados con dos motores propulsión "verde".

Conrado Wittstatt, presidente de la filial local de la firma de los anillos, remarca a iProUP: "Hay que sentar las bases para que esto suceda y empezar por el principio, que es acelerar el crecimiento de la matriz energética de fuentes renovables. No sirve que la generación sea contaminante".

Audi e-tron, el mejor exponente eléctrico de lujo.

Otro punto clave es terminar de regular el mercado de energía eléctrica minorista, lo que permitirá que haya inversiones para generar una red de infraestructura de carga, que es lo complejo en todos los países.

"Finalmente, hacen falta beneficios para la comercialización de unidades 100% eléctricas, ya sea en el costo de patentamiento, regular mejor el proceso de importación y reducir aranceles", remarca el directivo, quien anticipa que este año piensa concretar el lanzamiento de otro modelo eléctrico.

Desde Nissan Argentina, que comercializa el Leaf desde 2019 en toda Latinoamérica, destacan que "el futuro de la movilidad es eléctrico e integrado a la sociedad". Pablo Marcó, gerente de Comunicaciones de la firma, resalta a iProUP: "En Argentina llevará tiempo. Desde el inicio sabíamos que no iba a ser un negocio de volumen, pero que permitiría instalar la marca a la vanguardia".

Nissan Leaf, en venta en Argentina desde 2019.

Para que el negocio siga creciendo, desde Nissan plantean tres claves:

La apuesta de las automotrices a este tipo de tecnología

El apoyo empresario, para el desarrollo de infraestructura de carga

El aporte del Gobierno, que desarrolle también una red de carga pública con beneficios fiscales

Por otro lado, asegura que "está demostrado que en los países donde hubo incentivos es donde más crecieron las ventas. En Argentina, algunas provincias ofrecen descuentos en las patentes y reducción de aranceles, pero es necesario que todo se consolide".

Por su parte, Jorge Lucini, gerente de Ventas de Autos de Mercedes Benz, afirma a iProUP que "los planes de la marca para vehículos eléctricos se enmarcan en la línea EQ. Es un paso más hacia delante en la estrategia para mejorar la experiencia del consumidor".

Mercedes Benz EQC, la apuesta de la marca.

"El primer paso fueron los vehículos híbridos enchufables, que lanzamos en 2018. Ahora, la idea es comercializar el eléctrico. Traeremos pocas unidades para empezar a andar ese camino esperando el acompañamiento del desarrollo de la infraestructura en el país", completa.

Según el directivo, "hay muchas cosas para hacer e incentivar el mercado". Y destaca que "el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley de electromovilidad que mejorará las condiciones de la infraestructura en un futuro y el público se irá adaptando con los beneficios arancelarios".

Las petroleras, de la mano

Quienes también deberán readaptar su negocio a un nuevo mercado son las petroleras. Axion es una de las que ya lo está haciendo. "De cara a lo que viene, la compañía apunta a expandirse y a llevar esta la más alta tecnología a sus estaciones de servicio, en sus productos, servicios e infraestructura", remarcan a iProUP desde Axion.

Revela que "hoy todos los planos de las nuevas estaciones incluyen la incorporación de cargadores eléctricos para atender la futura demanda de estos vehículos".

Hasta el momento, ya tiene cinco bocas de expendio que ofrecen energía para los eléctricos en Argentina. Desde la firma indican que "el primer cargador fue instalado en la estación ubicada en Avenida del Libertador y Jerónimo Salguero, en Palermo, a principios de 2019".

Axion, la petrolera que apuesta por los cargadores eléctricos.

"Hoy la empresa cuenta con 4 tótems más, todos gratuitos, instalados en las estaciones de Av. Córdoba y Bonpland, Libertador y General Paz en Vicente López; y en las dos nuevas de la Autopista Buenos Aires-La Plata", complementan.

Además, desde Axion resaltan que en estas dos últimas "los equipos son de carga rápida, que permite en 20 minutos cargar hasta el 80% de la batería del vehículo y conectar hasta dos autos al mismo tiempo".

Entre leyes y decretos

Como eje central, más allá de los aportes privados, el tema clave para los expertos del sector es la regulación por parte del Gobierno.

En este sentido, el decreto que permitía a los autos eléctricos e híbridos no pagar el arancel extrazona del 35% se venció y aún no fue renovado. No obstante, las empresas confían en que se está trabajando en una ley de Electromovilidad que contemplará todos los aspectos.

"Se espera que los nuevos beneficios sean incluidos en esa ley. La misma abarca desde el tema de vehículos verdes hasta autopartes e importaciones, entre otras cuestiones", resaltan fuentes de la industria a iProUP.

A su vez, remarcan que es importante que se resuelva rápidamente, porque si se llega a abrir el mercado, hoy deberán ingresar los vehículos sin ese beneficio. Hasta ahora, Toyota fue la que más sufrió este "limbo" legal con la importación de modelos híbridos, ya que es la marca que más vende esta tecnología en el país.

Próximos lanzamientos

Además de los modelos actuales en venta y de la espera de las medidas del Gobierno para seguir ampliando la oferta, las automotrices tienen proyectos para comercializar más vehículos verdes en el mercado local.

En el caso de Audi, además del lujoso e-tron, apunta a un modelo que podría llegar antes de fin de año para posicionarse en un escalón anterior al caro SUV. En Europa, ya se vende el Q4, un todoterreno deportivo que es un éxito total de ventas.

El plan de la empresa es tener un catálogo con más de 20 modelos de cero emisiones para 2025. Con los nuevos e-tron GT, RS e-tron GT, Q4 e-tron y Q4 Sportback e-tron, el gigante alemán ya ha presentado este año más automóviles de propulsión eléctrica que de combustión.

Audi Q4, la próxima apuesta de la marca.

En el caso de Mercedes Benz, también sumarán más propuestas. Por ejemplo, el EQA, uno de los modelos que la marca cree que se consolidará rápidamente en el mundo; o el EQS, que muchos consideran superior a un Tesla y sería un verdadero quiebre para la industria de la electromovilidad.

Nissan seguirá apostando al Leaf, del cual ya comercializaron unas 30 unidades; Renault seguirá con Kangoo y ha decidido no lanzar el Zoe este año en la Argentina esperando más claridad para importar. Porsche ya comercializa el Taycan.

Porsche Taycan, el eléctrico más lujoso.

Otro de los grupos que dio un gran paso en el país es Stellantis (unión de FCA y PSA), que invirtió en el país u$s320 millones para la instalación de la plataforma modular global multienérgica CMP (Common Modular Platform), con capacidad de adaptarse a distintos modelos y siluetas de última generación, y desarrollada para propulsión 100% eléctrica. Es la primera de su tipo en todo el continente americano y ya está fabricando el Peugeot 208.

"La excelencia y la dedicación de cada parte de esa cadena de valor permiten que hoy ya estemos superando las 20.000 unidades producidas en Argentina. No quedan más que palabras de agradecimiento y orgullo para todos los que forman parte de este proceso", destaca a iProUP Rodrigo Pérez Graziano, director de Relaciones Externas y Comunicación de Stellantis Argentina.

Por su parte, Carlos Tavares, consejero delegado de Stellantis, indica que "la estrategia que presentamos enfoca la cantidad correcta de inversión en la tecnología adecuada para llegar al mercado en el momento ideal, asegurando que Stellantis impulse la libertad de movimiento de la manera más eficiente, asequible y sostenible".

DS7 E-Tense, más cerca de la Argentina.

La marca tiene en proceso el lanzamiento de varios modelos híbridos en el país, siendo el primero de ellos el DS7 E-Tense, un híbrido enchufable que abrirá el camino del grupo hacia las nuevas tecnologías en el mercado local, al cual seguirán otros productos de Fiat.

También los players nacionales tienen sus planes "verdes". La puntana Coradir lanzará este año Tita, una camioneta 100% eléctrica fabricada en San Luis, que tiene como ventaja poder cargar la batería en la casa en un plazo de 6 a 8 horas.

Tita, la camioneta eléctrica que se viene.

"Para seguir creciendo un tema clave son las redes de carga. La ley dice que los únicos que pueden comercializar la energía eléctrica en el país son las distribuidoras y no los privados", señala a iProUP Juan Manuel Baretto, presidente de Coradir.

Por ello, indica el directivo, "las estaciones de servicio que la ofrecen lo hacen de forma gratuita", y concluye: "Es un avance clave para mejorar la infraestructura, pero sabemos que no es fácil".