¿Es posible vivir de ingresos pasivos sin un trabajo de 8 a 17? Sí, es posible y acá te revelamos cómo

Saber invertir en Fondos de Inversión puede ser el gran paso para ser un trabajador independiente. Iván Macharena nos cuenta su proceso.

Sin lugar a duda, el mundo de las finanzas se democratiza cada día más. Cada vez son más las historias de personas que logran con poco dinero y experiencia adquirir conocimientos que le permiten tener un mejor estilo de vida y lograr la tan anhelada prosperidad financiera.

Así fue cómo pasé de tener 2 trabajos de medio tiempo a vivir sin un trabajo 'formal' gracias a los rendimientos que me dan mis inversiones.

Despertarse temprano, salir corriendo sin desayunar solo para igual llegar tarde. Ver a tu jefe, al que sabes que no le caes mal, hacer el trabajo con pocas ganas y de allí correr al otro trabajo. Llegar tan cansado en la noche que ni ganas te dan de ponerte a estudiar para poder avanzar profesionalmente. Ni la televisión llegas a prender. ¿Te suena familiar este escenario?

Saber invertir

Pues a mí sí, porque así eran mis días hasta que la pandemia cambió la manera de trabajar e hizo que miles de personas se quedaran sin trabajo. Fue en ese momento que decidí tener otro enfoque en mi vida profesional.

Primero que nada, tengo que comenzar diciendo que no es un camino fácil. Por el contrario, es un camino lleno de espinas que bien podría hacer que el incauto pierda todos sus ahorros. Entonces, en un mar de información ¿cuál es la receta?

El primer paso es sin duda alguna saber identificar las empresas, influencers, expertos y divulgadores financieros serios de aquellos que solo quieren tu dinero. Las redes sociales nos acercaron a una comunidad de supuestos asesores financieros, traders, brokers cuyo único propósito es venderse como una solución mágica cuando la verdad esto de magia no tiene nada. Como quien dice, lo importante es separar la aguja del pajar.

Una vez que logres identificar las fuentes de información confiables, puedes investigar cuáles son las estrategias que siguieron personas exitosas y qué herramientas utilizaron para alcanzar el éxito.

Otro factor para tomar en cuenta es que debes tener muy claro con cuánto capital inicial cuentas de verdad. Recuerda, siempre debes invertir, sobre todo al comienzo, solo con dinero que puedas prescindir. Sé que esta es la parte más difícil, especialmente para los que apenas llegamos (o llegábamos) a fin de mes. Pagar las cuentas, el alquiler y los servicios básicos a veces puede convertirse en una pesadilla. Sin embargo, esa es precisamente la razón porque la vale la pena arriesgarse.

En mi caso, yo identifiqué la herramienta que mejor se adaptaba a mi situación económica, mi experiencia en el mundo de las finanzas y mi tiempo libre: un fondo de inversión.

¿Qué es exactamente un fondo de inversión? Pues es un instrumento financiero que acumulan el dinero de muchos inversores para invertirlo en otros activos financieros, como acciones o bonos. En palabras sencillas, es depositar el dinero en manos de un trader con experiencia, capaz de manejar las subidas y bajadas del mercado, para que él realice operaciones con ese dinero con el objetivo de multiplicarlo. Todo para recibir una ganancia.

Cómo invertir mejor

Hay diferentes fondos de inversión, pero sin duda el que a mí me ha funcionado, después de probar varios, es el fondo de Arum Trade. Elegí a esa compañía, que ya conocía por su programa de educación gratuita en trading Arum Career, debido a que me ofrece la posibilidad de retirar mi dinero antes de los plazos estipulados en la mayoría de los fondos, una ventaja que no pensaba pasar por alto. Por mi precaria situación económica al comenzar este camino no me podía permitir meter mi dinero en su sitio que no me dejara sacarlo cuando quisiera.

Otro de los factores decisivos fue que el fondo específico que yo elegí, llamado Arum Segur, tiene una tasa de rentabilidad mensual garantizada de 5%. Parece no ser muy alto, pero algo que he aprendido es que mientras más alta es la tasa de rentabilidad, mayor el riesgo, y para comenzar decidí irme por lo seguro. Además, es más rentable que dejar el dinero en el banco, donde las tasas de interés de las cuentas de ahorro son cada vez más bajas.

Este fondo te permite ingresar con tan solo 30 dólares y, como ya mencioné, permite retirar tu inversión inicial en cualquier momento, no es necesario esperar. De hacerlo, debes pagar una pequeña comisión. Es por eso que para poder ver las ganancias, lo recomendable es esperar al menos dos meses.

De las ganancias, el fondo se queda con un porcentaje de entre 10% a 20%, porcentaje que dependerá del monto con el que ingresaste. Este fondo en particular está activo desde mayo de 2019 y desde entonces tuvo retornos garantizados.

Sin embargo, si eres más ambicioso o puedes comenzar con un fondo más rentable, Arum Trade ofrece otros fondos. Uno de ellos se llama Suninvert y ofrece varios beneficios interesantes, uno de ellos es una rentabilidad de 15% anual que ni en los bancos más grandes se puede conseguir. En este fondo es recomendable dejar el dinero al menos por tres meses para disfrutar de las ganancias.

Lo mejor de todo es que, sin importar cuál fondo se adapte mejor a tus necesidades, sabes que cuenta con una compañía enfocada en la seguridad. Todos los clientes deben pasar por una verificación KYC, no hay inversiones anónimas. Esto asegura que los fondos invertidos no procedan de actividades ilegales que puedan perjudicar al resto de los clientes.

El último consejo es más sencillo: una vez que empieces a ver ganancias, no las gastes todas en un mismo lugar. Por el contrario, trata de, en la medida de lo posible, reinvertir para poder llegar a una cantidad de dinero que te permita vivir exclusivamente de los rendimientos. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana, pero con determinación y la ayuda de herramientas confiables y fáciles de usar, definitivamente es algo que se puede lograr.