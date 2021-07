¿Por qué Duolingo, la app de aprendizaje de idiomas, debutó en Bolsa con valoración récord?

Duolingo, una de las aplicaciones para aprender idiomas más usadas del mundo, logró una asombrosa valoración de u$s6.500 millones al debutar en Nasdaq. Las acciones lograron abrir 39% por encima de su precio de oferta, lo que subraya el gran apetito por nuevas empresas de tecnología educativa.

Las acciones de la compañía abrieron a u$s141,4 por acción, y superaron el precio de oferta pública inicial (OPI) de u$s102 por acción, que estaba por encima del límite superior de su rango objetivo.

Huge congratulations to the entire @duolingo team! When @LuisvonAhn says they’re just getting started, I believe it. Felicitaciones, おめでとう, and sincerest thanks for having me along for the ride ???? https://t.co/l7l9xHHS9p — Tim Ferriss (@tferriss) July 28, 2021