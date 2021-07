Boom de NFT: gigante del e-commerce habilitará la venta de tokens no fungibles en su plataforma

Se convirtieron en la nueva "fiebre" dentro del mundo cripto. Luego del frenesí por Bitcoin (BTC), ahora los token no fungibles o NFT están en la boca de todos los que siguen las monedas virtuales y activos que se comercializan con las mismas.

La tendencia NFT se disparó este año en todo tipo de rubros. Por esa razón, empresas de comercio empiezan a considerar la subasta en este mercado como una opción para la rentabilidad de su negocio.

Concretamente en lo referido a e-commerce, la primera en dar el gran salto fue el gigante eBay, donde los usuarios que cumplen con ciertos parámetros fueron habilitados para publicar, comprar y vender múltiples tokens como obras de arte digital, artículos de colección, imágenes y videoclips. Ahora, otro líder en el sector se suma al boom.

Se trata de Shopify, el servicio de e-commerce canadiense, que estaría por integrar la venta de NFT en su ecosistema compuesto por más de 1.6 millones de comercios electrónicos.

Harley Finkelstein, CEO de la empresa, anunció en las redes sociales que Shopify trabaja en la elaboración de una herramienta blockchain para la distribución y venta de estos tokens no fungibles.

El ejecutivo realizó el anuncio en su cuenta de Twitter, en la que también reveló que la primera prueba de lanzamiento al mercado será en asociación con la franquicia de los Chicago Bulls de la NBA.

If you’ve spent 1 minute on the internet this year, you’ve seen a lot about NFTs. @Shopify we are making it easier for our merchants to sell NFTs directly through their stores, with one of the first being the @ChicagoBulls NFT store. https://t.co/Qv2wKO7RCS — Harley Finkelstein (@harleyf) July 26, 2021