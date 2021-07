¿Necesitás un reloj inteligente?: el más vendido en Mercado Libre se consigue con 40% de descuento

Se trata del Mi Band 5 de Xiaomi, un interesante smartwatch que por sus características es el elegido por muchas personas que nunca usaron uno

La Mi Band 5 de Xiaomi es uno de los relojes inteligentes más recientes de esta marca china, famosa por ofrecer todo tipo de tecnología a precios accesibles en todo el mundo. Las especificaciones son realmente interesantes, lo que la hacen una de las mejores opciones que hay en el mercado y por eso logró convertirse en el reloj inteligente más vendido de Mercado Libre, donde puede conseguirse hasta con un 40% menos que en otros sitios online.

Especificaciones

Pantalla AMOLED de 1.1 pulgadas

Resolución de 126 x 294 pixeles.

Brillo máximo 450 nits.

Batería es de 125mAh, duración de hasta 14 días en standby.

Sensores PPG para el ritmo cardíaco, acelerómetro de 3 ejes y con giroscopio de 3 ejes también.

Resistencia al agua de 5 ATM.

Compatible con Android 5.0 o superior, iOS 10.0 o superior (iPhone) y Bluetooth 5.0 BLE o superior.

Dimensiones: 46.95 x 18.15 x 12.45 mm.

El Xiaomi Mi Band 5 es un reloj inteligente muy cómodo, el cual además puede ser muy elegante y combinar muy bien con casi todo tipo de ropa, sobre todo si elegís el de color negro. Su banda está diseñada de forma tal que puede adaptarse bien a la muñeca sin forzarla, logrando un ajuste correcto sin que llegue a apretar excesivamente.

Es extremadamente liviano, por lo que se convierte en un aliado ideal para todo tipo de ejercicio, en especial salir a correr ya que posee resistencia al agua. Esta característica le permita que no sufra ningún inconveniente en su funcionamiento debido a la transpiración y a su vez lo hace fácil de limpiar, porque es muy resistente.

Rendimiento

La pantalla del Mi Band 5 tiene una calidad increíble y además es un reloj que responde muy bien, por lo que interactuar con la pantalla y acceder a las diversas funciones se realiza de manera muy veloz, lo que lo convierte en uno de los mejores dentro de su rango. La velocidad de sincronización con la app Mi Fit tarda un poco, sin embargo esta app es la que permite actualizar tus datos biométricos dentro de tu teléfono y dar seguimiento a tus objetivos de ejercicio, por lo que es un precio justo a pagar.

La app permite la descarga de diversos Watches Faces o incluso personalizar unas cuantas que se encuentran hasta arriba de la tienda oficial que está en la app de Mi Fit. O por medio de la app MiBand5 que contiene distintos fondos animados y de licencias importantes. Otra de las opciones interesantes del reloj es la posibildad de conocer tus niveles de estrés, tu ritmo cardiaco y hasta las calorías que quemaste durante el día, así como los pasos que diste, información que se brinda con un gran nivel de precisión y detalle, lo que lo hace ideal para aquellos que quieren cambiar sus hábitos o controlarlos. Una de las cosas más sorprende sin duda alguna es la batería, puede durar días sin tener que cargarla en absoluto. A pesar de que posee varios servicios que consumen recursos, es posible llegar desde el 100% al 65% en 5 días y con un uso constante. Esto significa solo un uso del 35% de la batería en casi una semana, algo poco visto en dispositivos actuales.

Funcionalidades

El Xiaomi Mi Band 5 no solamente sirve para llevar un chequeo constante de tu salud, sino que además posee un controlador multimedia con el que podés manejar la reproducción de música en las aplicaciones que tengas activas en tu celular, a través del bluetooth. Además podés subir y bajar el volumen, lo cual es muy cómodo para no tener que sacar el teléfono del bolsillo.

Además de controlar la múscia también podés controlar los videos que estás viendo desde tu dispositivo, esto incluye desde videos de Youtube hasta series y películas de aplicaciones de streaming como Netflix. Es posible además adelantar o retroceder episodios y controlar el volumen, es decir que podés hacer todo desde tu muñeca, con gran comodidad y elegancia.

El Mi Band 5 puede ser un gran compañero para los que gustan de la fotografía porque sirve como un disparador a distancia para tu teléfono. Esto permite sacar fotos desde lejos sin usar el temporizador y con solo tocar la pantalla de la banda.

También cuenta con funciones básicas como reloj mundial, temporizador, cronómetro, poner alarmas y una opción muy útil en caso de que pierdas tu celular. Al usar la opción de encontrar el celular, podés hacer que tu teléfono suene fuerte hasta que lo encuentres. De la misma manera si se pierde la pulsera podés hacerla vibrar desde la app Mi Fit, ideal para aquellos "despistados" que a cada rato olvidan donde dejaron sus dispositivos.

Conclusiones

En definitiva, el Mi Band 5 es un reloj inteligente muy completo que puede incluso convencer a aquellos que creen que no necesitan uno o que todavía no se metieron en el mundo de estos pequeños aparatos. Aunque no seas un fanático del ejercicio te puede ayudar a hacer muchas cosas, en especial si amás la fotografía porque la opción de disparador permite tomar muchas fotos que serían complejas de sacar en otras situaciones

La larga duración de su batería, su elegante diseño y todas las funcionalidades lo hacen un dispositivo imperdible para los que quieren poseer el control de todo a su alrededor, según detalla un análisis hecho por el sitio FayerWayer. En este momento el Xiaomi Mi Band 5 es el reloj inteligente más vendido en Mercado Libre y lo podés conseguir desde $3.474.