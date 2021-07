Warren Buffett revela sus "secretos" para saber dónde invertir

En una reunión de accionistas en mayo, el CEO de Berkshire Hathaway dio ocho consejos sobre cómo invertir en el mundo post-pandemia

El COVID-19 también provocó un simbronazo en el mundo de las inversiones. Por eso durante la última reunión de inversionistas del fondo Berkshire Hathaway, su CEO, Warren Buffett, dio ocho recomendaciones para saber cómo invertir en el mundo post-pandemia.

Una de las grandes lecciones de Buffett ha sido que "tengan miedo cuando otros son codiciosos y codiciosos cuando otros tienen miedo". Esto lo ha demostrado una vez más tras la crisis de la Covid-D-19 habiendo incrementado su patrimonio en marzo en 100 mil millones de dólares.

Invierta en el S&P 500

Durante la reunión anual de su empresa Berkshire Hathaway en mayo, Buffett habló sobre su inversión favorita que ha sido ganadora durante la crisis de la Covid-19. "Recomiendo el fondo indexado S&P 500, y lo tengo desde hace tiempo", dijo Buffett, y agregó que, tras su muerte, el 90% del dinero que dejará a su esposa se destinará a un fondo S&P 500.

Los fondos indexados S&P 500 son fondos mutuos o ETF que imitan el índice bursátil familiar que rastrea a 500 de las empresas más grandes de EE. UU. A pesar de la pandemia, el mismo subió un 16% en 2020 y alcanzó nuevos máximos en 2021.

"Me gusta Berkshire, pero creo que una persona que no sabe nada sobre acciones y no tiene sentimientos especiales sobre Berkshire, creo que debería comprar el índice S&P 500", dijo Buffett a los accionistas en la reunión en Los Ángeles.

Sea como Buffett: entrar en el S&P 500 a través de un ETF o fondo mutuo no requiere una reserva de efectivo. Puede comenzar a construir una cartera diversificada simplemente invirtiendo su "cambio de repuesto".

Sea práctico, incluso cuando el mercado se esté volviendo loco

Aunque el mercado de valores hizo millonarios a las personas que hicieron clic en el hilo de Reddit correcto durante los bloqueos de la pandemia, Buffett ha aconsejado a sus inversores que adopten un enfoque práctico y a largo plazo del mercado en lugar de realizar "30 o 40 operaciones al día para beneficiarse de ellas", lo que parece "un juego muy fácil".

Durante la reunión mostró un par de diapositivas con las 20 empresas más grandes del mundo por valor de acciones hoy y en 1989. Ninguna de las empresas de esa lista estaba en la versión 2021. La lección: las cosas cambian y no es fácil elegir a los ganadores. "Si solo tuviera un grupo diversificado de acciones, serían acciones estadounidenses. Esa sería mi preferencia, pero mantenerla durante un período de 30 años", dijo.

Sea como Buffett: los inversores que hacen sus deberes y toman decisiones informadas han sido recompensados este año, ya que el mercado de valores ha alcanzado nuevos máximos históricos, incluso en medio del caos del la Covid-19.

Warren Buffet mostró sus cartas de inversión en la pandemia.

No invierta en fondos de pensiones

Una de las tendencias más alarmantes en las que se sumergió Buffett durante la reunión de Berkshire fue el estado cada vez más inestable de muchos fondos de pensiones estatales, un tema que dijo que había estado atento desde 2013. "La situación de las pensiones es terrible en muchos estados", dijo Buffett. "No ha mejorado. No ha mejorado en absoluto, obviamente".

La pandemia ha sido un asesinato en las finanzas de los estados y solo exacerbará un problema de pensiones que actualmente no tiene una solución a largo plazo. Antes de que comenzara la pandemia, los planes de pensiones estatales ya tenían un billón de dólares por debajo de los fondos que necesitarían para cumplir con sus obligaciones futuras con los jubilados, según Pew Charitable Trusts.

Sea como Buffett: si tiene un plan de pensión tradicional, es posible que no pueda contar con él para su jubilación. Querrá tener una ventaja inicial para compensar cualquier déficit que pueda aguardarle.

No todas las inversiones son confiables

La crisis del coronavirus ha devastado industrias enteras. Las aerolíneas sobrevivieron con la ayuda del apoyo del gobierno. Si quita ese apoyo, estaría ante un tipo de desastre aéreo completamente nuevo. La industria tiene meses antes de que regrese cualquier cosa que se parezca a los negocios normales y los márgenes de ganancia normales.

¿Por qué no aprovechamos las oportunidades en bolsa y nos aferramos a las perdidas? Los seres humanos con emociones, que sienten euforia o pánico cuando ganan o pierden. "Todavía no querría comprar el negocio de las aerolíneas", dijo Buffett a sus accionistas de Berkshire.

Una de las aerolíneas que Berkshire eliminó de su cartera fue Delta Air Lines, cuyas acciones perdieron más de la mitad de su valor entre el 1 de marzo y el 15 de mayo del año pasado.

Desde entonces, esas acciones se han recuperado junto con las de otras aerolíneas estadounidenses importantes, pero Buffett tiene poca confianza en los fundamentos económicos del sector. Sea como Buffett: elegir las acciones adecuadas entre miles de opciones potenciales puede generar una entrada confusa al mercado.

Buffet sugiere cancelar deudas de las tarjetas de crédito.

Céntrate en el largo plazo

Buffett sigue confiando en que la economía estadounidense se recuperará de la crisis de la pandemia, pero les dijo a sus accionistas que el futuro está lejos de ser seguro. "Puedes apostar por Estados Unidos, pero debes tener cuidado con la forma de apostar", dijo, y luego reiteró que el mundo puede cambiar de "formas muy, muy dramáticas".

Buffett nunca ha dudado de su creencia de que retener acciones a largo plazo es el juego de inversión correcto para un futuro financiero estable. Durante la reunión, incluso se le recordó que una vez dijo que conservar una acción para siempre "era un período de tiempo demasiado corto".

Sea como Buffett: un servicio de planificación financiera puede ayudarlo a permanecer tranquilo y concentrado en sus inversiones, y usar uno es mucho más asequible y conveniente de lo que piensa.

Aproveche al máximo las bajas tasas de interés

Buffett ve oportunidades fantásticas para los prestatarios en 2021, gracias al compromiso de la Reserva Federal de mantener su tasa de interés clave cerca de cero. "Es un momento fascinante", dijo Buffett a los inversores, y agregó que el entorno de tasas bajas "es enormemente agradable". "La economía se desplomó en marzo de 2020", dijo Buffett. "Resucitó de una manera extraordinariamente eficaz gracias a las acciones de la Reserva Federal".

Sea como Buffett: si es un comprador de vivienda o propietario de una vivienda y tiene un puntaje crediticio sólido, puede capitalizar las tasas de interés muy baratas de la actualidad obteniendo un trato increíble en su hipoteca.

Evite las tarjetas de crédito

La pandemia, con sus cierres de empresas y despidos, ha obligado a millones de estadounidenses a depender de sus tarjetas de crédito para cubrir sus necesidades financieras básicas. Es una buena estrategia de supervivencia, pero los saldos resultantes y el alto interés pueden generar estrés financiero a largo plazo.

Durante la reunión recordó el consejo que le dio a un amigo que tuvo una ganancia inesperada y se preguntaba cuál era la forma más inteligente de gastarlo. También le dijo a Buffett que también tenía una deuda de tarjeta de crédito, con un interés del 18%.

"Si le debiera dinero al 18%, lo primero que haría con el dinero que tuviera sería pagarlo", recordó Buffett que le había dicho. "No se puede pasar la vida pidiendo dinero prestado a esas tasas y estar mejor".

Sea como Buffett: si la deuda de su tarjeta de crédito está afectando sus finanzas, los expertos dicen que un buen primer paso para administrarla es convertirla en un préstamo de consolidación de deuda.

Prepárate para lo peor

En 2019, advirtió que el mundo estaba a punto de sufrir una "megacatástrofe" que empequeñecería el caos creado por los huracanes Katrina y Michael. Cuando el coronavirus golpeó por primera vez a Estados Unidos, el multimillonario dijo durante una entrevista: "Siempre sentí que en algún momento ocurriría una pandemia".

Es de esperar ese tipo de previsión de alguien que ha invertido tanto en la industria de los seguros (Berkshire Hathaway es propietario de Geico y varias otras aseguradoras), donde la planificación para lo peor es una parte central del modelo de negocio.