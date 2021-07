Llegar primero: tres nombres compiten por captar el turismo espacial, cuál de ellos ganará la contienda

Como si fuera una carrera de Fórmula 1, se van calentando los motores y ya saldrán al espacio algunas de las opciones existentes: así será la competencia

Ya llegó, este fin de semana el empresario británico Richard Branson viajará al espacio a bordo de una nave espacial de Virgin Galactic, Esto es nueve días antes de que Jeff Bezos realice su propio viaje al espacio vía Blue Origin. Y varios meses antes que Elon Musk con SpaceX, que hará su vuelo a finales de este año.

Aparte de lo técnico y lo tecnológico involucrado que dará más o menos confianza a los viajeros, hay un detalle importante: hasta ahora Branson y Bezos ya comunicaron que serán parte de los primeros vuelos, pero Musk no ha declarado que estará en el primer viaje que se realice. Detalle no menor.

La competencia se define entre Branson, Bezos y Musk, ¿quíen ganará?

Cómo serán los vuelos

Una de las diferencias claves entre las misiones de Virgin Galactic, Blue Origin y Space X, es que las primeras dos serán suborbital, con una beve exposición a la ingravidez, cortos viajes, y vistas desde aproximadamente 96 kilómetros sobre la Tierra (Virgin Galactic recorrerá más de 80 kilómetros sobre la Tierra y el vuelo de Blue Origin recorrerá más de 100 kilómetros por encima de la Tierra)

En cambio la misión de SpaceX alcanzará el espacio orbital. Su nave Crew Dragon alcanzará una altitud de 540 kilómetros y orbitará a la Tierra cada 90 minutos durante el viaje que tendrá una duración aproximada de 3 días.

La carrera del turismo espacial

Este gráfico muestra las características de cada proyecto

Quiénes viajarán

Virgin Galactic: Branson ocupará uno de los seis lugares disponibles dentro de la nave Unity 22 con el fin de evaluar la experiencia de vuelo para mejorar el viaje para futuros clientes. A la tripulación se une Beth Moses, instructora principal; Colin Bennet, ingeniero jefe de operaciones de Virgin Galactic; Sirisha Bandla, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales y Operaciones de Investigación de Virgin Galactic; y los pilotos Dave Mackay y Michael Masucci.

Blue Origin: Jeff Bezos y su hermano, Mark Bezos, ocuparán dos de los seis asientos disponibles dentro de la nave New Shepard. Al viaje se les unirá el aún desconocido ganador del boleto subastado en u$s 28 millones y Wally Funk de 82 años, quien fue miembro del programa "Mercury 13" y se entrenó para ser astronauta, pero no logró ir al espacio.

La nave cuenta con seis asientos, pero hasta el momento únicamente se ha confirmado la asistencia de los hermanos Bezos, Funk y el ganador de la subasta.

Inspiration4: la tripulación estará conformada por el multimillonario Jared Isaacman, fundador y CEO de Shift4 Payments, quien donará tres de los asientos dentro de la Crew Dragon a miembros que fueron seleccionados "para representar los pilares de la misión: liderazgo, esperanza, generosidad y progreso", según SpaceX.

Al viaje se le une Hayley Arceneaux de 29 años, sobreviviente de cáncer y asistente médico en el hospital infantil St. Jude de Tennessee. Arceneaux se convertirá en la estadounidense más joven en visitar el espacio y en la primera persona con una prótesis en viajar al espacio. También está la Dra. Sian Proctor, profesora de geociencias y especialista en comunicación científica; y Christopher Sembroski, consejero del campamento educativo Space Camp y exmilitar de las Fuerzas Aéreas de EE.UU.

La nave Dragon tiene asientos para hasta siete pasajeros, por lo que más personas podrían sumarse al viaje.

Fuente: CNN