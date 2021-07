Fútbol de colección: una gloria argentina lanza sus coleccionables en NFTcon fines benéficos

La fiebre de los NFTs (o Tokens No Fungibles) llegó al fútbol argentino, primero con Boca Juniors, luego con Racing Club y recientemente llegando a la Selección Argentina a modo de "figuritas digitales". En esta movida, también, son cada vez más los futbolistas que se suman de manera independiente a esta tendencia.

Uno de los tantos fue el histórico jugador Javier "Pupi" Zanetti, quién recientemente anunció el lanzamiento de su colección de activos digitales no intercambiables a través de la empresa valenciana StadioPlus al tiempo que confirmó que donará todos los beneficios de su venta a la Fundación PUPI de ayuda a menores desfavorecidos en Argentina.

La organización y venta de los tokens estará a cargo de la compañía StadioPlus, dedicada a conectar artistas digitales con figuras del deporte que puedan interesarse en sus creaciones. En su cuenta de Twitter, StadioPlus informó que la primera venta del NFT de Zanetti se llevaría a cabo este miércoles 7 de julio de 2021, con preventa habilitada.

First drop is tomorrow. Only one day left. Join the pre-sale by DM.Remember that @javierzanetti's benefits would go to @FUNDACIONPUPI, his foundation that takes care for Argentine childen.➕ Collect your digital future.https://t.co/xCtyRfl8d9#Cryptoart #NFTCommunity pic.twitter.com/jYTagWAvQq — StadioPlus (@StadioPlus) July 6, 2021