Ethereum, ¿es una buena opción de inversión?: traders profesionales revelan qué pasará con la criptomoneda

La criptomoneda está muy cerca de contar con la esperada actualización del EIP-1559, pero esta no estaría acompañada de buenas noticias.

Bitcoin cerró un trimestre negro, donde tras alcanzar su máximo histórico a mediados de abril con un valor cercano a los u$s 64 mil, experimentó diferentes caídas que la llevaron a perder la mitad de su cotización.

Y el precio de Ethereum (ETH) también experimentó un fenómeno similar en los últimos meses, donde luego de alcanzar su récord en mayo pasado, sus números se desplomaron.

Pero con la actualización del EIP-1559 de ETH muy próxima a salir, la perspectiva negativa sobre la principal altcoin no parece cambiar, según los datos revelados por los traders profesionales, quienes no son muy optimistas sobre las perspectivas de este activo digital en el corto plazo.

Es que los datos obtenidos del análisis de Mercado demuestran que los principales jugadores se sienten menos alcistas en comparación con Bitcoin, pese a que registró una ganancia de casi el 200% durante los primeros seis meses del año.

Además, según destacan desde Cointelegraph citando datos de CoinShares, el flujo institucional registró salidas récord esta última semana, dato que respalda el menor optimismo observado en los derivados de Ether.

Ante este panorama no muy alentador a corto plazo, los inversores de ETH tienen motivos para estar preocupados, ya que abundan las incertidumbres acerca de sus cotizaciones para lo que resta del año.

Recurrir a otras alternativas

No hay manera de ser un early adopter de esta criptomoneda, pero también es cierto que surgen nuevos proyectos que comienzan valiendo centavos y luego se revalorizan a cifras impensadas. Es una apuesta riesgosa, pero si se entra con un bajo capital existe la posibilidad de hacer una jugosa diferencia, apostando a iniciativas que puedan dar que hablar en el futuro.

"El desafío es identificar una moneda con potencial de crecimiento. Un ejemplo es Binance Coin, que el año pasado estaba en 14 dólares y hoy ronda los 300", señala a iProUP Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance

Nahuel Burbach, representante argentino de la billetera Zerion, coincide con su colega y afirma a iProUP: "No hay que buscar monedas que valen centavos sólo porque están baratas". Y llama la atención sobre la "escasez", uno de los secretos de Bitcoin y hacia dónde se dirige Ethereum.

"El precio es solo una variable y depende de la cantidad de monedas en circulación, entre otras cuestiones. Hay ejemplos de 'meme coins' que valen fracciones de centavos con circulantes de miles de millones y proyectos serios como YFI, en el que cada moneda vale u$s40.000 y hay 36.000 disponibles. Lo importante es buscar tokens con potencial de crecimiento", señala.

Los expertos remarcan una frase que es una suerte de mantra cripto: Do your own research ("Hacé tu propia investigación"). La mejor manera de reducir las chances de pérdida en una jugada tan riesgosa es informarse y apostar lo que se esté dispuesto a perder.