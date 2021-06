¿Por qué Unicef invirtió u$s100.000 en este "futuro unicornio" cordobés que usa tecnología blockchain?

Unicef anunció que invertirá u$s100.000 en la empresa cordobesa Xcapit, una start-up que utiliza tecnología cripto con productos basados en algoritmos con inteligencia artificial, que leen el mercado, aprenden y permiten gestionar la cartera de los inversores.

La compañía, fundada en 2018 por José Ignacio Trajtenberg y Fernando Boiero, y a la que luego se sumó Antonella Perrone, fue seleccionada por Unicef junto con otras empresas internacionales para ser parte de su programa Innovation Fund, que proporciona financiamiento y mentoría a empresas de tecnología con potencial de beneficiar a la humanidad.

"Felicitamos a Xcapit y a los otros seis emprendimientos seleccionados. Hemos evaluado más de 400 proyectos de más de 70 países y estamos muy contentos de poder trabajar con ellos en la construcción de soluciones basadas en blockchain que contribuyan a la inclusión financiera", comentó Cecilia Chapiro, Investment Lead de Unicef.

La solución presentada por Xcapit para el programa consta de una billetera digital cripto de código abierto para ayudar a las familias a saber cuánto deben ahorrar e invertir para lograr objetivos como, por ejemplo, pagar la educación de sus hijos.

La idea cuenta un componente de educación financiera para fomentar la cultura del ahorro. El usuario, es decir, la familia, nunca pierde la custodia del dinero. No es necesario estar bancarizado, tener un capital mínimo para empezar, ni tener conocimientos financieros previos.

????Argentina @UNICEF welcomes @xcapitla — building a platform that increases easy, safe access to financial services, including through gamified savings and financial management tools. https://t.co/IW9pOWUfpD @UNICEFargentina pic.twitter.com/cnNUDYkQvz — UNICEF Innovation (@UNICEFinnovate) June 9, 2021