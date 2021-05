¿Por qué este exfuncionario argentino tilda de "empresario bananero" a Elon Musk?

El excéntrico fundador de Tesla, Elon Musk, hizo crecer el valor de Bitcoin al anunciar que migraba parte de su tesorería a la criptomoneda, en las últimos días publicó en Twitter que ya no se aceptará al activo como medio de pago, ante las protestas de diversos ambientalistas e inversores.

"Suspendimos las compras de vehículos con Bitcoin. Nos preocupa el rápido incremento de combustibles fósiles para la minería de Bitcoin y las transacciones, especialmente el carbón, que produce peores emisiones que cualquier otro combustible", explicó días atrás Musk en la red social del 'pajarito'.

Además, indicó que "la criptomoneda es una buena idea en muchos niveles y creemos que tiene un futuro prometedor, pero este no puede llegar a un costo tan alto para el medio ambiente".

"Tesla no venderá ningún Bitcoin e intentaremos usarlo para transacciones tan pronto como la minería cambie hacia una forma más sustentable. También estamos buscando criptomonedas que usen menos del 1% de la energía que consume Bitcoin por cada operación", cerró el empresario, a contramano del fuerte incentivo que suele otorgarle al ecosistema cripto en sus redes sociales.

El efecto no demoró en llegar: la criptomoneda líder, que se encontraba dentro de la zona de los u$s56.000 por unidad, perdió rápidamente valor hasta llegar a los u$s47.000 por unidad. Tampoco demoraron las críticas, que se basaron en que:

En este contexto, sorprendió la crítica que recibió por parte de Luis Caputo, ex ministro de Finanzas y posterior presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el gobierno de Mauricio Macri, a través de sus redes sociales.

El exfuncionario comentó que le parecía "bananero" lo de Elon Musk. Expresado esto, aclaró que el no posee Bitcoin y que "no entendía" cómo el mercado premiaba las acciones del magnate de la industria automotriz.

Lo de Elon Musk ya dejó de ser poco serio para pasar a ser algo serio, y no en el buen sentido. Aclaro que no tengo bitcoin y que dije que no entendía como el mercado premiaba a tsla por haber invertido en bitcoin. Parece algo más acorde a una Cía y empresario bananeros... https://t.co/vKTJNdC0tu — totocaputo (@totocaputo6hb) May 12, 2021