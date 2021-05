Informe de PrimeXBT: se debilita el dólar, se recuperan las acciones y Ethereum alcanza los u$s4.000

Por su parte, Bitcoin se recupera por encima de los u$s58.000 en compras en el dip por parte de titulares a largo plazo y DOGE está en el punto de mira

Ha sido un increíble aumento a un nuevo récord histórico para Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado. La moneda logró romper la importante marca de 3.000 en las últimas semanas, pero no se detuvo allí, agregando otros 1.000 dólares a su precio.

De hecho, la emoción continúa creciendo en torno a Ethereum y otras monedas alternativas, mientras que Bitcoin parece feliz de permanecer bastante quieto en su lugar. Algunos ven que una nueva temporada de altcoins está comenzando a florecer y llega en un buen momento para los traders que quieren que la próxima gran sorpresa se presente en su camino.

En los mercados tradicionales, las acciones cerraron al alza la semana pasada a pesar de un breve susto el martes después de que Janet Yellen mencionara que Estados Unidos podría necesitar subir las tasas de interés antes de lo previsto para evitar un sobrecalentamiento de la economía, que mostraba signos de recuperación.

Sus comentarios asustaron a los traders que aprovecharon la oportunidad para rescatar activos de riesgo. Las acciones tecnológicas y las criptomonedas, en particular, fueron las más afectadas por la venta, ya que estos activos presumiblemente eran más riesgosos y se verían más afectados por un aumento en la tasa de interés. Sin embargo, una serie de cifras económicas peores de lo esperado de EEUU pronto disipó ese miedo y los inversores comenzaron a sacar las acciones y los activos de riesgo nuevamente.

El informe de empleos del viernes dio a los inversores la seguridad de que la FED no aumentará las tasas de interés en el corto plazo. Un mal informe del empleo de nómina no agrícola es especialmente reconfortante para los traders, ya que la FED evalúa la solidez de la recuperación del mercado laboral antes de tomar cualquier decisión. El Dow Jones subió un 1,2% en la semana, el S&P subió un 0,9%, mientras que el Nasdaq subió un 1,5%.

El oro y la plata se beneficiaron más de las débiles cifras económicas, y el oro tuvo su mejor semana en 6 meses, subiendo a un máximo de 1.840 dólares después de romper la resistencia psicológica de los 1.800 dólares la semana anterior. La plata está comenzando la nueva semana con una nota positiva, subiendo un 1% a 27,70 dólares. La charla sobre una contracción del mercado de la plata ha vuelto, lo que puede poner una oferta por debajo del precio de esta semana.

El USD fue el más afectado por los débiles números económicos de EEUU, con el DXY cayendo un 1,5% durante la semana, y mirando hacia 89. El petróleo terminó la semana prácticamente sin cambios, con el efecto del aumento de los casos de COVID y el USD más débil cancelándose entre sí. El petróleo está comenzando la nueva semana al alza, un 1% más debido a que el USD sigue cayendo.

Como de costumbre, se observa más actividad en el mercado de las criptomonedas a medida que los medios de comunicación informan sobre grandes ganancias que cambian vidas, lo que atrae a muchos nuevos operadores a ingresar al mercado en busca de ganancias rápidas. Las redes sociales han estado en llamas durante toda la semana debido a la exageración generada por la presentación de Elon Musk en Saturday Night Live, donde se esperaba que hablara sobre DOGE. ETH también causó revuelo en el mercado con su rápido aumento en un día, de 3.500 dólares a casi 4.000 dólares el sábado.

El BTC se recupera por encima de los u$s58.000 en compras en el dip por parte de titulares a largo plazo

Después de la liquidación inducida por Yellen, el BTC recuperó el terreno perdido desde el mínimo de 53.000 dólares hasta un máximo de 59.500 dólares y ha estado cotizando entre 55.000 y 58.500 desde entonces. A pesar de que se negocia dentro de un rango del 10% durante toda la semana, los fundamentos de BTC siguen siendo sólidos, y las métricas aún apuntan a la acumulación por parte de los hodlers a largo plazo que compran en el mercado al contado. El viernes vio 11.100 BTC fluir desde Coinbase a medida que las instituciones continúan acumulando a medida que el precio intenta probar los 60.000.

Sin embargo, la noticia de un impuesto del 20% sobre las actividades mineras anunciado por Corea del Sur el viernes por la noche hizo que los traders obtuvieran ganancias durante el fin de semana, lo que demuestra una vez más que la barrera de los 58.700 dólares es difícil de romper. Sin embargo, las operaciones de fin de semana a menudo no son un buen indicador de la dirección de BTC, ya que el mercado alcista de este año está liderado por compras institucionales, que generalmente no funcionan los fines de semana a pesar de que las operaciones de cifrado se realizan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo tanto, esta semana será crucial para determinar si el BTC logra moverse más alto, o si se podría estar trabajando en más retroceso.

Es importante determinar si los vendedores son titulares a largo plazo o traders a corto plazo, ya que esto puede tener un gran impacto en el precio del BTC en el futuro. Los tenedores a largo plazo que venden pueden indicar un sentimiento más negativo sobre las perspectivas que los operadores a corto plazo que no tienen tanto impacto a largo plazo.

La relación de ondas hodl a largo plazo ayuda a determinar esto y, a partir del gráfico, podemos ver que los saldos de billetera que mantienen BTC durante más de 6 meses están aumentando, mientras que los saldos de billetera que se mantienen entre 1 día y 6 meses han ido disminuyendo. Esto muestra que los vendedores últimamente han sido comerciantes a corto plazo y no tenedores a largo plazo que, en cambio, han ido acumulando.

El aumento en el número de operadores a corto plazo puede deberse a la exageración actual de las redes sociales sobre el mercado alcista, que ha atraído a muchos operadores a corto plazo nuevos e inexpertos que solo buscan obtener ganancias rápidas.

Los datos en cadena sugieren inminentes precios más altos para el BTC

A medida que los traders a corto plazo venden, los tenedores a largo plazo continúan eliminando BTC para almacenamiento en frío. Con más y más oferta bloqueada mientras el precio se mantiene relativamente constante, el precio de BTC parece estar subiendo para tener un gran movimiento hacia arriba. Esto podría suceder cuando el precio del BTC supere los 60.000 dólares nuevamente y estos traders a corto plazo se conviertan en compradores. Como se puede ver a continuación, el suministro ilíquido de BTC ha aumentado constantemente, lo que eventualmente puede causar un shock de suministro.

Los datos de moneda estable parecen coincidir con esta observación. Un estudio de Stablecoin Supply Ratio (SSR), que mide el suministro de BTC dividido por el suministro de stablecoin, se encuentra en un mínimo del año hasta la fecha de 13,4 y se acerca a su mínimo histórico de 9,6.

El siguiente gráfico muestra que el SSR ha sido persistentemente bajo durante 2020 y 2021, ya que los suministros de stablecoins han crecido en gran medida en proporción a la apreciación del precio de BTC.

Un valor de SSR decreciente es una señal alcista de que el suministro global de monedas estables se está volviendo más grande en relación con la capitalización de mercado de BTC, esto implica que existe un mayor 'poder adquisitivo' de capital cripto-nativo que puede intercambiarse y negociarse rápidamente en BTC y otras criptomonedas. activos.

La liquidez en espera puede ingresar al mercado en cualquier momento inmediatamente cuando se activa un catalizador. Esto podría venir en forma de un flujo de noticias positivo o un catalizador de precios en forma de ruptura en los gráficos técnicos. Esto también parece implicar que el BTC podría estar preparándose para un gran movimiento hacia arriba.

La demanda institucional aumenta al ritmo más alto desde febrero

Mientras tanto, las entradas de fondos institucionales continúan aumentando, con alrededor de 490 millones de dólares en el mercado la semana pasada, la mayor entrada desde febrero.

ETH rompe la marca de los 4.000 dólares, mientras los datos muestran que nadie está vendiendo ETH

No se trata solo de que las métricas de BTC se vean muy bien, las métricas de ETH muestran incluso una mejor salud.

Con el precio de ruptura finalmente en 3.000 dólares, hay un nuevo optimismo en ETH, con nuevos depósitos en ETH 2.0 creciendo rápidamente. La semana pasada vio un aumento en el número de nuevos depositantes que apostaron más de 32 ETH cada uno para convertirse en validador de ETH 2.0.

A medida que se deposita más ETH en las plataformas ETH 2.0 y DeFi, el suministro líquido de ETH disponible para compra / venta continúa cayendo, con solo el 12% del suministro circulante disponible en los intercambios. Los depósitos de ETH bloqueados en contratos inteligentes han aumentado a casi el 23% de la oferta, lo que significa que estos ETH no se pueden vender en el mercado.

La crisis de suministro de ETH parece incluso más pronunciada que la de BTC, lo que significa que una explosión de precios en ETH podría ser incluso más intensa que la de BTC. Este fenómeno ya está sucediendo con el precio de ETH explotando a nuevos máximos en una velocidad impresionante, rompiendo los 4.000 dólares en un instante después de que rompió los 3.000. Los expertos apuntan a un precio mínimo de 6.000 para ETH para fines de este año, y algunos incluso pronostican 50.000 en 5 años.

El análisis de la relación de ondas hodl muestra que incluso los traders a corto plazo son optimistas sobre ETH, ya que nadie parece estar vendiendo ETH. A medida que nos acercamos a mayo, tanto los tenedores a corto como a largo plazo no están reduciendo el número de ETH retenidos ya que la curva hodl permanece plana.

El rápido aumento en el precio de ETH ha atraído a muchos nuevos operadores interesados, con el volumen de búsqueda de Google para ETH aumentando a un nuevo máximo histórico que es el doble del monto visto en 2018.

Si juntamos esto y la relación de ondas hodl, podemos deducir que muchos traders nuevos han estado comprando ETH. El aumento del interés por comprar ETH fue tan grande la semana pasada que muchos nuevos operadores incluso compraron el ETH incorrecto.

Temporada de altcoins, ETC gana un 300%, mientras DOGE está en el punto de mira

Ethereum Classic (ETC) ganó un 300% la semana pasada sin razón aparente, ya que los nuevos operadores que nunca antes habían comerciado con criptomonedas se apresuraron a querer comprar ETH, pero terminaron comprando el incorrecto ya que no sabían la diferencia entre ETH y ETC provocando un gran aumento en el precio de ETC. Esta es una señal de que muchos nuevos jugadores están ingresando al mercado en este momento con dinero fiduciario fresco, lo que probablemente aumentará aún más el volumen y el valor de las criptomonedas.

Otra moneda en el centro de atención fue DOGE, que debía verse afectada por el evento de Elon Musk en Saturday Night Live a última hora de la noche del sábado. En el período previo al evento tan esperado, el precio de DOGE subió un 70% a un máximo de $ 0,74, rompiendo su antiguo máximo de 0,45. Esto ha llevado a DOGE a convertirse en la cuarta criptomoneda más grande.

Sin embargo, durante el evento, el precio de DOGE cayó un 35% a un mínimo de 0,41 antes de recuperar las pérdidas para volver a cotizar por encima de los 0,50 después de que SpaceX anunciara que aceptaba el pago en DOGE de su socio, Geometric Energy, para lanzar la primera misión espacial comercial a la Luna pagada en criptomonedas. La misión se llamará acertadamente, DOGE-1, y se espera que despegue en el primer trimestre de 2022.

ADA, otro proyecto popular entre los inversores minoristas, también tuvo una buena semana, subiendo de 1,25 a un nuevo máximo de 1,84 dólares. Los viejos favoritos de la multitud como BCH y EOS también obtuvieron ganancias fantásticas. BCH aumentó un 50%, mientras que EOS se duplicó de 6 a 12 dólares antes de retroceder a alrededor de 10.

El juego de rotación en altcoins continuará esta semana. Sin embargo, con la cantidad de sentimientos en el mercado en este momento, al mismo tiempo están ocurriendo grandes retrocesos después de grandes oleadas. Por lo tanto, los traders deben ser prudentes para no utilizar un apalancamiento excesivo y llevar sus ganancias a lo largo del camino. Tenemos una gran semana por delante.