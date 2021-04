¿Qué pasa con el Bitcoin?: luego de su caída, los inversionistas comienza a explorar otras alternativas

Luego de la baja que experimentó la criptomoneda más popular de todas, hoy se conoció que el dominio de Bitcoin también cayó brevemente por debajo del 50% la semana pasada por primera vez desde enero de 2018, enviando una fuerte señal de que estaban en aumento otras altcoins de apuesta más especulativa.

Asimismo, el índice de dominio de Bitcoin, que mide la capitalización de mercado de la criptomoneda en relación con el mercado de monedas digitales en general, alcanzó un mínimo del 49.35% el jueves, según informó el sitio de CoinMarketCap. A principios de 2021, el dominio de la moneda más popular era del 70.68%.

Sin embargo, Ethereum, la segunda moneda digital más valiosa, representó casi el 15% del mercado general en su punto máximo el jueves. Pero además, el dominio de Ether subió casi 4 puntos porcentuales desde el inicio de 2021.

Esto significa que en los últimos siete días Ether logró superar a Bitcoin, trazando un impresionante rendimiento del 9.5%. Por otro lado, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado bajó un 10% desde su anterior máximo histórico, mientras que Bitcoin logró corregir más del 20%.

En otro lugar se encuentra Binance Coin, que también vio crecer su cuota de mercado global de forma constante este año, desde el 0.71% del 1 de enero hasta el 4.17% del 25 de abril. El activo digital tiene el soporte de varios factores fundamentales, incluyendo la creciente adopción de la plataforma de Binance y una quema coordinada de tokens por valor de u$s600 millones en el primer trimestre.

Mientras tanto, las criptomonedas fuera del top ten han visto su cuota de mercado global pasar de menos del 11% a más del 18% desde el 1° de enero.

Al comentar el movimiento del mercado, Meltem Demirors, directora de estrategia de la empresa gestora de inversiones en criptomonedas CoinShares, dijo que está "viendo a mucha gente perseguir rendimientos mediante movimientos más profundos en el espectro de riesgo".

1/ on thursday, bitcoin dominance fell below 50% for the first time in nearly 3 yearsthe last time this happened was January 2018, and that cycle last about 6 monthsseeing a lot of folks chasing returns by moving further out on the risk spectrum94 coins w/ mcap > $1B pic.twitter.com/s2BX48rqao — Meltem Demirors (@Melt_Dem) April 25, 2021