Lo que opinan los expertos que aseguran que fue "saludable" la última corrección del bitcoin

Bitcoin y el mercado de criptomonedas en general recibieron una paliza a última hora del 22 de abril, y las intensas ventas hicieron que el precio de (BTC) cayera por debajo de los u$s 48.000, en un movimiento que supuso un alivio para los analistas cuantitativos como PlanB, que estaban preocupados porque el crecimiento del precio estaba mostrando signos de ser inorgánico.

Se han identificado varios factores como causa de la caída del precio, entre ellos un mercado de futuros saturado y una fuerte actividad de venta de ballenas de tamaño pequeño y mediano. Aparte de la actividad de las ballenas en el mercado de las criptomonedas, el acontecimiento más impactante fue la propuesta de la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de aumentar el impuesto sobre las ganancias de capital para las personas que ganan más de un millón de dólares al año.

Datos de Cointelegraph Markets y TradingView muestran que una fuerte ola de ventas llevó a una ruptura por debajo del nivel de soporte de los u$s 50.000 para Bitcoin el 23 de abril, haciendo caer el precio a un mínimo de USD 47,500 antes de que unos pocos compradores valientes llegaran para levantarlo de nuevo por encima de los u$s 49.000.

La ruptura por debajo de los u$s 50.000 marca un descenso del 25% desde el reciente máximo histórico y ahora Bitcoin cotiza a niveles vistos por última vez a principios de marzo.

Cuando se le preguntó sobre la acción del precio del 22 de abril, Micah Spruill, socio gerente y director de inversiones de S2F Capital, indicó que la venta "parece ser un intento de fijar el precio por debajo del nivel clave de u$s 50.000, donde un número significativo de opciones de venta expiraría en el dinero".

Spruill señaló que "las entradas netas bajistas de transferencias de BTC a los exchanges" fueron el probable catalizador que "nos llevó al siguiente nivel de soporte on-chain cerca de u$s 47.500", y también destacó el hecho de que "la mayoría de las monedas movidas on-chain durante esta liquidación más reciente fueron monedas adquiridas recientemente y no monedas de poseedores a largo plazo".

Según Élie Le Rest, socio de la firma de gestión de activos digitales ExoAlpha, poder mantener el nivel de precios actual "confirmaría el patrón de acumulación por parte de los inversores institucionales en o por debajo de los u$s 50.000 dólares, dejando a Bitcoin espacio para crecer en las próximas semanas/meses".

Si el precio cayera más, Le Rest identificó los u$s 43.000 como el siguiente gran nivel de soporte, y destacó el hecho de que las altcoins realmente comenzaron a "florecer" la última vez que BTC cotizó en este rango en febrero.

Le Rest dijo que "volver a este nivel puede desencadenar una fuerte caída para el mercado de altcoins, ya que habrían perdido todas sus ganancias recientes", lo que podría llevar a un aumento del dominio de Bitcoin de nuevo por encima del 60%.

Le Rest dijo: "En cualquier caso, este tipo de retroceso del mercado es muy saludable, ya que contribuye a desapalancar a los participantes en el mercado y crea un terreno para un crecimiento más estable".

Para ayudar a entender mejor la rápida caída del precio de Bitcoin, el cofundador de Jarvis Labs, Ben Lilly, ofreció una analogía que aludía a los traders actuando como pasajeros en un barco para ayudar a describir lo ocurrido como una "sincronización espontánea."

Lilly dijo: "Cuando un barco empieza a inclinarse, unos pocos se inclinan primero. Cuanto más se inclina, más gente se inclina también. Entonces, bam, se vuelca..."

Lilly señaló varias oportunidades que los traders utilizaron para ganar dinero con esta caída, incluyendo "la venta de la euforia de las altcoins", así como los ganancias del carry trade de futuros. También destacó el hecho de que, en estos casos, el capital se utilizaba para ponerse en corto, no para comprar.

Como indicación de la rapidez con la que se vendió el mercado y el grado en el que cogió por sorpresa incluso a los traders institucionales, Whalemap, una empresa de análisis on-chain, publicó el siguiente tuit destacando la importancia del nivel de los u$s 55.000.

55k should have been the bottom. 263 thousand bitcoins inflowed to whale wallets at that price. In the future, it could be a trouble area for BTC. But let's see what happens. Currently, we are at support. pic.twitter.com/Ooo20xlYzq — whalemap (@whale_map) April 23, 2021