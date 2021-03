Todos los "secretos" detrás de la salida a bolsa de eToro, contado por sus protagonistas

Una serie de factores indican que el presente es el momento ideal para que eToro salga a la bolsa, según el CEO de la empresa de criptomonedas

En los últimos meses, los rumores sobre la salida a la bolsa de las empresas de criptomonedas han ocupado varios titulares. La plataforma de comercio de criptomonedas y activos financieros eToro es una de las últimas empresas relacionadas con las criptomonedas que están buscando salir a la bolsa. Su CEO, Yoni Assia, explicó recientemente en una entrevista a un medio cripto los motivos que han llevado a eToro a dar el paso.

En el transcurso de 2020, eToro creció significativamente, como explicó Assia: "Hemos crecido más de un 147% en ingresos anuales", señaló. Este año llegó con los mercados alcistas de las acciones y las criptomonedas en pleno apogeo, junto con "el mayor debate que hemos visto en la historia de la humanidad en torno a la intersección de las redes sociales y las plataformas de inversión"; todo ello se conjugó para formar lo que Assia calificó como "la tormenta perfecta". Y añadió: "Estamos viendo un gigantesco interés en todo el mundo por parte de las personas que quieren participar en los mercados globales, que era nuestra visión original desde 2017 cuando iniciamos nuestro negocio de abrir los mercados globales para que cualquiera pueda comerciar e invertir de forma sencilla y transparente".

Bitcoin (BTC), así como el resto del criptomercado, registró un año 2020 impresionante tras recuperarse rápidamente de una importante caída del precio casi que al mismo tiempo que aumentaban las preocupaciones por el COVID-19 en marzo de 2020. Los mercados tradicionales también estuvieron al alza en 2020, pero Bitcoin tomó impulso a finales de año, superando su máximo de 2017 en diciembre antes de seguir subiendo significativamente. Hasta ahora, en 2021 se ha producido una continuación de los mercados alcistas de las acciones y las criptomonedas.

eToro planea salir a bolsa vía una empresa de adquisición de propósito especial

El 16 de marzo, eToro anunció sus planes de salir a la bolsa en el Nasdaq a través de una empresa de adquisición de propósito especial, o SPAC por sus siglas en inglés. Esencialmente, se trata de una especie de fusión en la que una empresa privada se combina con una empresa específica que ya cotiza en bolsa (una empresa SPAC), convirtiéndose en pública de una manera menos directa que una oferta pública inicial.

"Cuando tu empresa crece más rápido de lo que esperas, siempre es lo correcto asegurarte de que estás totalmente preparado para dar el siguiente paso de crecimiento como una empresa más grande, como una empresa de mercados públicos", dijo Assia. "Estamos muy ilusionados con este siguiente paso de crecimiento".

El exchange de criptomonedas, Coinbase, planea salir a la bolsa a través de una cotización directa en el mercado de valores Nasdaq en abril de 2021. Por otra parte, Diginex, una entidad centrada en los activos digitales, salió a la bolsa en el Nasdaq en octubre de 2020 a través de una fusión SPAC.

eToro ha hecho revelado su intención de comprar y fusionarse con una SPAC llamada Fintech V, señaló Assia. "Nos fusionaremos con esa empresa, comprando realmente esa empresa, y nos convertiremos en la eToro que cotiza en bolsa", dijo. Conocida formalmente como Fintech Acquisition Corp V, la SPAC cotiza actualmente en el Nasdaq bajo el ticker FTCV.

"Cuando las SPAC anuncian la firma de acuerdos de combinación de negocios, las SPAC ya cotizan, por lo que los inversores minoristas tienen la oportunidad de invertir en las SPAC después del anuncio bajo el ticker de la SPAC", dijo Assia.

Esencialmente, esta vía de salida a la bolsa ofrece a los interesados la posibilidad de invertir indirectamente en una empresa privada inmediatamente después de que esta anuncie su intención de salir a la bolsa, aunque técnicamente aún no cotice oficialmente como acción, según la explicación de Assia. El inversor compraría las acciones de la SPAC implicada, que acabaría convirtiéndose en las acciones de la empresa privada. En general, si una empresa sale a la bolsa a través de una IPO, los inversores tendrían que esperar a que las acciones de la empresa privada coticen para poder comprarlas.

Yoni Assia, CEO de eToro, dice que es un buen momento para que lae mpresa de este paso en cotizar en bolsa

"En los próximos dos meses, a medida que avancemos en el proceso de completar el acuerdo de fusión, nos convertiremos básicamente en la empresa que cotiza en el Nasdaq", explicó Assia. Aunque dijo que su empresa aún no tenía un nuevo nombre de ticker planeado al momento de la entrevista, eToro no mantendrá "FTCV" como su ticker. "Honestamente, no lo hemos decidido", dijo. "No podemos compartir lo que aún no hemos decidido, como cuando una mujer está embarazada", explicó entre risas.

¿Qué cambiará para eToro en comparación con las operaciones actuales? "Creo que la mayor parte de nuestro trabajo cotidiano seguirá siendo prácticamente el mismo", dijo Assia, señalando los clientes, los avances tecnológicos persistentes y los productos como áreas en las que la empresa mantendrá su enfoque. Y añadió: "Cuando concluyamos la operación, y aportemos los u$s 650 millones de inversión privada en capital público, así como una SPAC de u$s 250 millones en el balance de la empresa como máximo, tendremos un balance muy sólido para considerar posibles adquisiciones, una expansión geográfica más agresiva, ya sea en Estados Unidos o en otros mercados".

Concluyó que salir a la bolsa con un balance de más de mil millones de dólares "nos permitirá ser aún más agresivos al pensar en el crecimiento de eToro", indicó Cointelegraph.