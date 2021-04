Si lo hace Tesla y otras empresas, ¿por qué no?: cómo capitalizar con Bitcoin y ganar en el camino

Se están acelerando los tiempos. El ingreso de Bitcoin al mundo corporativo es cada vez más factible. Sea como una forma de resguardar valor o por innovar.

Bitcoin se está transformando en un activo sumamente atractivo para el mundo corporativo. Las principales empresas del mundo están comenzando a capitalizarse con las criptodivisas como una forma de ampliar horizontes y, por qué no, ganar en el camino.

Por eso, y para no quedarse afuera del mundo cripto, las empresas están viendo a la moneda digital más popular del mundo como reserva de valor. Es decir, para cuidar el capital y ganar rentabilidad, además de incrementar su cartera de activos.

Recientemente, Bloomberg publicó un reporte denominado Bitcoin Making Gold Redundant en el que advierte que "se está acelerando el proceso de reemplazo de oro por BTC" en las carteras de muchas instituciones, y que "BTC en 2021 está pasando a ser una reserva de valor digital global".

En el país, aún son pocas las empresas que se animan a dar el gran salto. ¿Los motivos? La falta de una regulación clara y un mercado aún inmaduro que se encuentra en proceso de capacitación.

Andrés Burecovics, abogado especializado en exportación de servicios y criptomonedas, señala que existen dos oportunidades de aprovechar a las criptomonedas en Argentina: "Por un lado, comenzar a aceptarlas como forma de pago, y por otro, resguardar el capital que, de otra forma, tendrían en pesos".

Una pionera

Una de las empresas que está usando activamente la criptomoneda es Lemon Cash, una startup argentina que nació en el 2019 y que tiene como objetivo "digitalizar la economía de las personas y comercios". La fintech, cuyo principal producto es una billetera digital, cuenta con sedes en la Argentina, Uruguay y Ecuador.

Alejo Blasco, responsable de PR y media head of communications, afirma a iProUP: "Desde Lemon creemos que el futuro está en Bitcoin. Pensamos que tener una parte de activos en criptomonedas es muy importante. Sobre todo, cuando nosotros trabajamos todos los días con ellas. También, invertimos un porcentaje de nuestro Balance Sheet en Bitcoin porque consideramos que es clave estar en sintonía con lo que trabajamos".

El equipo de Lemon Cash

Blanco menciona que tener una parte de la compañía invertida en criptomonedas está alineada con la idiosincrasia de la firma.

"Crecimos muy de la mano del mundo cripto, para nosotros es natural manejarnos de esa forma. Nació junto a la idea de la creación de la compañía. También, tenemos capacitaciones puertas adentro sobre estos temas".

Por último, adelanta que la firma está lanzando Lemon Card, una tarjeta prepaga que busca combinar el dinero fiat con las criptomonedas que los usuarios ya tengan en su plataforma.

Definiciones

¿Pero cómo se da este salto? Para Burecovics, "la implementación de las criptomonedas a la vida financiera de la empresa es bastante sencilla".

"Conviene acceder a capacitaciones para comprender la naturaleza de estos activos, si bien comenzar a utilizarlos en la vida diaria corporativa no requeriría mayores inversiones tecnológicas. Ni para las compañías, ni para los particulares. Cualquier persona que sepa utilizar la app del homebanking con su teléfono celular, bien podría utilizar un servicio similar basado en criptomonedas", asegura.

En esta sintonía, el abogado comenta que en el caso de las empresas y particulares argentinos, las criptomonedas dan la posibilidad de desprenderse de los pesos.

Y suma: "No hay cepo de criptomonedas, por eso quien tenga moneda local podría fácilmente reemplazarla por criptos. Algunos dirán que la volatilidad del BTC no lo hace ideal para esto, al menos a corto plazo. No tienen por qué reemplazar sus pesos por BTC, bien podrían hacerlo por cualquier stablecoin que tenga una paridad establecida de 1 a 1 con el dólar. El beneficio se hace evidente, la empresa se puede dolarizar de forma rápida y legal".

En la misma linea, Matías Part, Jefe de Operaciones para Latam de Dsdaq (firma de trading respaldada por Tim Draper), menciona que en la actualidad es válido tomar a BTC cómo reserva de valor, frente no solo a la depreciación del peso sino también del dólar en el plano global.

"Pensar a Bitcoin como el oro digital no es descabellado ya que es escaso, solo se emitieron 21 millones de unidades y con el correr de los años se irá apreciando más y más", advierte.

Además, el ejecutivo comenta que "las empresas deben diversificar sus ganancias e invertirlas en otros activos o nuevas herramientas que sirvan para una expansión. Hoy, volcar una fracción de las ganancias a Bitcoin para pensar a largo plazo puede llegar a ser de las apuestas más inteligentes. Por supuesto que desde Dsdaq alentamos a que las compañías se animen. También, sugerimos que hay que colocar únicamente el capital que haga que la empresa no entre en ningún tipo de problema futuro".

Cabe destacar que hay exchanges locales que hoy ofrecen mesas over-the-count (OTC), en las cuales se ocupan de atender clientes institucionales y que además ofrecen precio de mercado competitivo.

"Hay empresas que destinan entre el 1% y 5% de sus ganancias al resguardo de Bitcoin, y eso les ha traído más beneficios que muchos años de recaudación y que varios instrumentos tradicionales juntos", describe.

Bitcoin y el mundo corporativo

El lado corporativo

Emiliano Limia, Press Officer de Buenbit, cuenta que su firma tiene una unidad especializada en este campo, orientada a empresas y negocios financieros, desde donde acompañan y aconsejan a firmas que están operando con criptomonedas, además de ofrecerles asesoramiento contable impositivo.

"Cualquier compañía puede operar de manera sencilla. Sólo hay que crear una cuenta en la plataforma y operar comprando criptomonedas con una experiencia de usuario similar a la operación del homebanking de cualquier banco", asevera y agrega: "Las cuentas no tienen costo de apertura ni de mantenimiento, y se utilizan para operar tanto en la plataforma como en mercados extrabursátiles (OTC).

Además del BTC, también se puede operar con DAI, una criptomoneda estable con cotización 1:1 con el dólar, y que, por sus características, puede ser considerada por las compañías argentinas como más adecuada para el ahorro o resguardo de capital".

Indica que históricamente, el precio de BTC está correlacionado con el balance de la Reserva Federal de EE.UU. (FED), que emitió trillones de dólares, y eso genera un aumento en la relación deuda/PBI.

"Tanto las bajas tasas de interés a nivel global como la emisión de dinero en muchos países, como Estados Unidos, generan expectativas de devaluación y, por lo tanto, un dólar más débil. Por esta razón, varias instituciones deciden poner parte de su porfolio en bitcoin", concluye.

Uno de los referentes de la industria, Rodolfo Andragnes de Fundación Bitcoin Latinoamérica, desde donde llevan una campaña titulada "Es hora de Bitcoin". Desde su lugar, la fundación trata de hacer llegar la criptomoneda a los rincones más remotos: "Capitalizarse en Argentina en BTC es tomar la decisión de no considerar al dólar como el único depósito de reserva de valor de largo plazo".

"Bitcoin puede cumplir un rol clave en esta diversificación", añade. Y agrega que, perfil bajo, cada vez más compañías se vuelcan a esta opción.

En otras palabras, optan por ampliar los horizontes de sus carteras de inversión. El Bitcoin (y otras criptomonedas) aparecen como una "bóveda digital" que, además de resguardar el capital promete multiplicarlo en los próximos años.