Anuncio del presidente Fernández: así será el "DNI Electrónico" que se podrá tramitar 100% online

Lo adelantó el Presidente en el contexto de su discurso ante la Asamblea Legislativa al dejar inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias.

En el contexto de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández adelantó que en breve se pondrá en vigencia "el DNI electrónico".

DNI con chip

Al destacar el avance de la digitalización de numerosos procesos del Estado, Fernández confirmó que "en poco tiempo más tendremos el DNI electrónico a través de un nuevo documento tarjeta con chip que, al igual que el pasaporte, va a facilitar su tramitación y se podrá hacer de manera 100% remota".

El mandatario celebró que "cada vez más gobiernos provinciales y municipales se están digitalizando". "Apoyamos el desarrollo de Registros Civiles digitales accediendo en línea a la información y documentación registral, la expedición de partidas y constancias digitales y esperamos que más de 100 trámites de distintos organismos sean 100% digitales en poco tiempo más", añadió.

¿Cómo se tramita ahora?

Actualmente, existe la posibilidad de acceder al DNI digital que está habilitado para utilizar para diversos trámites en el que se necesita identificación.

El Documento Nacional de Identidad se utiliza en todo el territorio nacional como la documentación que identifica a la persona. Por tal motivo, es obligatorio tenerlo y en muchos trámites se debe presentar para acreditar los datos de cada uno. Por ello, además de tenerlo físicamente se puede obtener el DNI digital.

Este formato se puede utilizar de forma opcional y no reemplaza al tradicional elemento, sino que se creó como una opción para llevar en el celular y tenerlo siempre a mano. No obstante, este nuevo DNI no sirve para votar o para viajar.

Para poder acceder al DNI digital se necesita un teléfono celular con sistema operativo Android a partir del 5.0.21; iOS 11.0 o posterior. Además, la aplicación Mi Argentina con validación de identidad activa y una casilla de correo.

Actualmente, la aplicación posee una gran seguridad para que la persona acceda al documento ya que los datos están en deviceID y almacenados en el RENAPER. El costo solo es por el formato tarjeta de $300 mientras que el digital es gratuito.

Cómo se hace el trámite

La persona que requiere el DNI digital se debe presentar a un Centro de Documentación de Renaper, móviles de DNI, Centro de Gestión y Participación (CGP), Registro Civil o Consulado, donde se lleve a cabo el trámite de documento .

. Allí te van a pedir un correo electrónico donde recibirás un código de activación.

Se debe tener una cuenta en Mi Argentina y allí poner el código.

Se debe leer y aceptar los Términos y Condiciones para activar el DNI en tu celular.Ingresar a Mi Billetera y apretar la opción de DNI y allí deberás crear una clave y responder a preguntas de seguridad. Es importante recordar esta clave ya que es la que se ingresa cada vez que se quiera acceder al documento digital.

Una vez completado esto se descargará el DNI digital en la aplicación. Cada vez que se utilice se deberá acceder a la aplicación y contar con la clave para poder tener el documento

