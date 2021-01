Uno lo ama, el otro lo odia: ¿qué opinan Elon Musk y Warren Buffett sobre el Bitcoin?

Sin duda el 2020 fue el año de Bitcoin. La criptomoneda tuvo picos históricos pocos días antes de que termine la década, se ubicó por arriba de los u$s28.000, y se mostró fuerte ante la crisis económica originada por el coronavirus.

No obstante, en menos de 20 días de lo que lleva el 2021, la moneda digital más popular también volvió a ser noticia. Esta alcanzó un nuevo techo sin precedentes y llegó a los u$s40.000. Sin embargo, días después tuvo una caída de un 25%.

En base a todos estos hechos los especialistas, economistas y hasta inclusive ex primeros ministros, no paran de hacer predicciones acerca del futuro de la criptomoneda.

Por eso, en los últimos días se conocieron las opiniones sobre la moneda digital de tres grandes referentes en el tema. Por su parte, Anatoly Aksakov, político y economista miembro de la Duma Estatal de Rusia, afirmó que cree que "la burbuja" de Bitcoin está por estallar. Por su parte, el ex primer ministro de Canadá, Stephen Harper, dijo que la criptomoneda suplantará al dólar como reserva mundial. Y por último, el CIO de Guggenheim cree que bitcoin llegaría a los u$s400.000.

No obstante, como todo boom siempre hay fanáticos y detractores. Sin embargo, personalidades como la de Elon Musk o Warren Buffett, tienen voces muy escuchadas y cualquier comentario que hagan al respecto sobre un tema puede generar grandes cambios. ¿Qué piensan ellos sobre Bitcoin?

El gurú tecnológico y fundador de Tesla y SpaceX, es sin dudas uno de los referentes mundiales acerca de cualquier tópico que existe.

La semana pasada un simple tuit que escribió por error generó una suba de 1500% de la acción "equivocada". El CEO de Tesla siempre se mostró contento con Bitcoin ya que el año pasado le sugirió por Twitter a una de las estrellas de Games of Trones, que compre cripto activos.

Sin embargo, días atrás el multimillonario comentó nuevamente un tuit publicado por Ben Mezrich, autor del libro 'Los multimillonarios del bitcoin', quien afirmó que "nunca volverá a rechazar que le paguen en bitcoin". "Yo tampoco", respondió Musk.

Por su parte, Musk declaró este viernes que "lo que se llama dinero es solo un sistema de datos para la asignación de mano de obra" y subrayó que "lo que realmente importa es hacer bienes y proveer servicios". "Deberíamos analizar las divisas desde el punto de vista de la teoría de la información: el que tenga menos errores y retrasos ganará", concluyó.

Mientras, Musk compartió la opinión del internauta. "Buena observación", indicó Actualidad RT.

La visión de Buffett

Los fanáticos de las criptomonedas han ignorado las advertencias de Warren Buffett, inversionista multimillonario y CEO de Berkshire Hathaway, lo que elevó el precio de Bitcoin hasta en un 350% a máximos históricos durante el año pasado.

Por su parte, Buffett no es un amante de la criptomoneda y lo ejemplificó en varias frases que se han hecho mundialmente conocidas.

"Básicamente, las criptomonedas no tienen valor y no producen nada. No se reproducen, no pueden enviarte un cheque por correo, no pueden hacer nada, y lo que esperas es que alguien más venga y te pague más dinero por ellos, pero luego esa persona tiene el problema. En términos de valor: cero", afirmó Buffett para CNBC, en febrero de 2020.

Por otro lado, tambié explicó que: "en términos de criptomonedas en general, puedo decir casi con certeza que llegarán a un mal final. Si pudiera comprar una puesta de cinco años en cada una de las criptomonedas, estaría encantado de hacerlo, pero nunca subestimaría el valor de un centavo".

Buffett no confía en el bitcoin

"Bitcoin se ha utilizado para mover una cantidad considerable de dinero de manera ilegal. El movimiento lógico de la introducción de bitcoin es ir con maletas cortas por el dinero que se llevó en maletas de un país a otro – las maletas probablemente se caerán en demanda. Puede ver eso como la contribución económica de bitcoin a la sociedad", afirmó el magnata el año pasado.

"No tengo Bitcoin. No tengo ninguna criptomoneda, nunca la tendré. Puedo comenzar una moneda Warren, tal vez pueda crear una y decir que solo habrá 21 millones de ellas. Puedes tener después de mi muerte, pero no puedes hacer nada con él excepto vendérselo a otra persona", concluyó.