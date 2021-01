Bitcoin vs oro: quién está ganando actualmente esta pelea

Bitcoin, el "oro digital", fue la primera forma de valor digital concebida como criptomoneda. Asimismo, antes de la existencia de la moneda digital más popular, el oro mutó con el correr de los años y pasó de ser una simple moneda de circulación legal a un medio para resguardar valor ante la inestabilidad de la economía actual.

En base a todo esto, desde Buenbit Argentina, afirmaron que Bitcoin se presenta como un sustituto del oro. Así se desprende de una publicación en su sitio web oficial.

It now takes more than an entire, 20 ounce, gold bar to buy a single #Bitcoin pic.twitter.com/B8YsAgyRJL — Documenting Bitcoin ???? (@DocumentBitcoin) January 7, 2021