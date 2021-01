Mujer santacruceña denunció que "le robaron" más de $42.000 en Mercado Pago

A través de un video en sus redes sociales, Melisa Quintero publicó un video dónde explica como le fueron sustraídos sus ahorros en Mercado Pago.

Melisa Quintero, fotógrafa oriunda de la provincia Santa Cruz, publicó un video en sus redes sociales, principalmente subido en la plataforma de videos YouTube, en el que contó una grave estafa que sufrió a través de Mercado Pago.

"Hace dos semanas estoy haciendo un reclamo de casi $43.000 que me cargaron en mi cuenta y se lavan las manos unos a otros", escribió el pasado 7 de enero en su cuenta de Facebook. En el video, contó que el día sabado 26 de diciembre a la madrugada cobró su salario y transfirió su dinero a la cuenta de Mercado Pago la cual genera intereses con su rendimiento.

Sin embargo, al chequear su cuenta durante la tarde del mismo día, se alarmó al notar una compra realizada por la abundante suma mencionada

En una nota realizada por el medio ADN Sur, detalló que aquel mismo sabado pretendió realizar una compra con la billetera digital de MercadoPago, y no pudo hacerla debido a que no tenía más dinero en la cuenta.

"Chequee el saldo, y me decía que solo quedaban $85, cuando yo a las 2 am había transferido mi sueldo, ya que hace bastante uso la plataforma, confiaba en ella por generar intereses y siempre trasladaba mi sueldo allí. Además tenía algunos ahorros, y chequee en los gastos que se habían realizado pensando que tal vez había hecho alguna compra sin querer y allí vi el gasto de una compra que yo, NO realicé a Garbarino por $42.500", describió.

Además, afirmó que en la descripción de esa compra, solo se aclara el lugar, el monto, la fecha, hora y número de transacción, por lo que adjunto la captura del mismo. Luego, quiso cancelar la compra pero no pudo: "Llamé al día siguiente tanto a Garbarino como a MercadoPago. De Garbarino, me enviaron un correo diciendo que no se registraban compras a mi nombre, con mi número de DNI. De MercadoPago, que recabarían los datos para conseguir más información, que en 72hs máximo me estarían brindando una respuesta", expresó.

Melisa remarcó que Mercado Pago se desligo del problema, diciendo que Garbarino tenía el dinero acreditado y que ellos deberían devolverle el dinero. Luego aportaron el dato de que la compra fue realizada a través de escaneo de código QR con la aplicación, de forma presencial en una sucursal (sin saber qué se compró al día de la fecha, y en qué sucursal).

Incluso, en el video señaló que desde la empresa de la app de pagos, le indicaron la posibilidad de que el pago pudo haber sido realizado por un tercero, como un familiar o un amigo, lo que despertó el enojo de la fotógrafa.

En base a esto último, aseveró que "es imposible, ya que vivo en el medio de una estancia (La Posta de los Toldos, Perito Moreno, Santa Cruz)". "¿Me pueden explicar si ven algún local de Garbarino acá y que alguien haya podido escaneár un código QR? Es imposible. Tampoco nadie tomó mi celular, todos los que vivimos acá, somos de acá. Desconocen el problema y asientan que no me devolverán el dinero. Al día de la fecha no tengo más novedades, hice también la denuncia en la página coprec".

"Revisé los dispositivos vinculados, y me figuraban dos deconocidos. Envío captura de pantalla, y aquí hago un paréntesis, ya que hace 10 meses me robaron el celular en Buenos Aires. El mismo fue dado de baja y bloqueado, las cuentas de Google fueron desvinculadas" agregó.

Por último, remarcó su enojo para con las dos compañias: "Entre Garbarino y Mercado Pago me van a tener que devolver mi dinero, porque son $42.500 es mucha plata que venía ahorrando para comprarme mi bicicleta. Literalmente me quedé sin nada, porque también tenía la plata de mi sueldo por los intereses de MP. Y concluyó: "Estoy viendo un montón de casos dónde no les devuelven la plata, pero a mí me la van a tener que devolver", concluyó.