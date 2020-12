El Bitcoin, en subida y a precio récord: ¿cuánto vale hoy la criptomoneda más popular?

Con una subida impresionante, la moneda digital alcanza una cifra increíble y no parece encontrar su techo. ¿Hasta cuánto llegará?

El precio del Bitcoin arrancó martes con una pequeña bajada en su precio luego de un fin de semana con un nuevo pico histórico. Empezó la jornada a un valor de u$s 26.720,49 tanto para la compra como para la venta. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue del -0,49%.

Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s494.877.250.490 y circulan 18.584.150 BTC.

La variación del precio del Bitcoin en el último año. Fuente: coinmarketcap.com

Cabe destacar que la criptomoneda logró superar su máximo anual por encima de los u$s28.000.

En plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, alcanza hoy el valor de $4.203.548,81 en pesos para la compra y $4.139.069,83 para la venta, con una variación del -1,22%. Cabe destacar que este nuevo valor se está atado al del dólar paralelo en la Argentina.

La variación del precio del Bitcoin en pesos en el último año. Fuente: Ripio.

El precio de las otras criptomonedas:

Ethereum : u$s729,83 (-0,41%) : u$s729,83 (-0,41%)

Tether : u$s0,99 (-0,04%)

XRP : u$s0,221 (-22,73%)

Bitcoin Cash : u$s353,76 (-0,40%) : u$s353,76 (-0,40%)

Chainlink : u$s12,23 (-1,86%)

Binance Coin : u$s38,40 (9,89%)

Litecoin : u$s130,04 (-0,35%)

Polkadot : u$s6,54 (11,60%)

Cardano: u$s0,187 (14,40%)

Invertir en BTC

Invertir puede ser un negocio arriesgado. Por eso, el copy Trading se está consolidando como una de las estrategias más utilizadas por aquellos que buscan incursionan en el mundo de las finanzas digitales.

El copy Trading es la posibilidad de copiar estrategias de los que más saben, es decir, de traders experimentados en comprar y vender criptomonedas. El mecanismo es sencillo, el operador que copia vincula su cuenta con del trader original, y las operaciones se ejecutan de manera sincronizada.

El beneficio es doble. Por un lado, el operador puede detener las operaciones que se copian cuando desee, y administrarlo por su cuenta cuando crea que ya puede hacerlo de manera autónoma. Y por el otro, el trader que es seguido obtiene comisiones, que pueden ser mensuales, como forma de compensación por compartir sus conocimientos.

Seguir a traders experimentados minimiza los riesgos

Plataformas

Para poder realizar copy Trading, los usuarios tienen que elegir la estrategia que quieran utilizar mediante una plataforma digital. Y cuando un trader hace una operación, se pueden copiar los movimientos de manera automática porque las cuentas van a estar sincronizadas.

Borja Menéndez Muñoz, founder y ceo de Goonder, partner de Etoro cuenta a Iproup que: "Todos los brokers tiene que hacer una especie de formulario para ver qué tipo de experiencia se tiene. Hay diferentes legislaciones, según los países, pero la mayoría le exige un proceso de KYC (Know yours costumer) para que no puedan ofrecer determinados productos o conocimientos si no tienen la preparación para a ello."

Según el sitio copythiertrades, "los clientes van al sitio web o la aplicación comercial de una agencia de corretaje, se registran y cargan sus documentos de verificación. Una vez que se abre la cuenta, el trader le dará acceso a su plataforma de operaciones en vivo donde se puede administrar sus fondos, ya sean depósitos o retiros y comenzar a operar".

Etoro: es uno de los más famosos. Ofrece una gran variedad de pagos.

es uno de los más famosos. Ofrece una gran variedad de pagos. AvaTrade: Tiene un monto mínimo alto para participar. Pero es uno de los más elegidos del mercado.

Tiene un monto mínimo alto para participar. Pero es uno de los más elegidos del mercado. Plus 500: Tiene spreads ajustados pero se puede regular el monto que le asigne

Un ejemplo es Etoro, uno de las plataformas más populares, que cuenta con más de 3.000 seguidores, y opera como red social basada en el conocimiento colectivo. Se puede empezar consultando a expertos, y después volverse uno. Además, opera con diez criptomonedas diferentes.

La plataforma, también, lleva un registro de los traders con mejor rankig de inversiones, y el porcentaje de ganancia que obtuvieron en los últimos doce meses. Además, ofrece una mini biografía de cada inversor que se puede seguir.

Arriesgar capital basandose en la experiencia

Riesgos

Si bien existen numerosas plataformas para aplicar esta estrategia. También, se pueden utilizar aquellas que operen con dinero virtual gratuito como una forma de comprender el mecanismo y hacerse de experiencia antes de arriesgar capital.

También, si se opta por comenzar con dinero real, se puede poner un tope, stop loss. "El usuario ya puede saber cuánto es la cantidad máxima que puede ganar, y cuanto puede perder. Se trata de que el usuario sea muy consciente de que invertir implica riesgos y que ese riesgo este ajustado a la experiencia y a la capacidad de la tolerancia al riesgo de cada cliente", dice Borja Menéndez Muñoz.

El experto agrega que: "El copy trading hace que se pueda seguir, como si fuera una red social a alguien que sabe. El usuario puede settear, con qué parte de su patrimonio participar. En Goonder tenemos un modo práctica, en el que ofrecemos 50 mil dólares ficticios para que los usuarios puedan ver cómo es la aplicación, tanto de la parte cripto como la parte de la acciones. Y se puede conectar con un brokers de verdad".

Además, adelanta que para el 2021, Goodner se va a asociar con Bull Market Brokers y esta alianza permitirá que los usuarios de Argentina inviertan en acciones de Estados Unidos.