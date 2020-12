Rompiendo barreras: hay razones para esperar que el Bitcoin siga cotizando en alza, ¿cuáles son?

El precio de Bitcoin superó los 24.000 dólares el 19 de diciembre, alcanzando un nuevo máximo histórico, ¿cómo se espera que siga evolucionando?

Los traders esperan después de que el precio de Bitcoin sobrepasando los u$s 23.600 desencadenara una contracción de $138 millones en los contratos cortos y llevara el precio de BTC a 24.200 dólares.

El precio de Bitcoin (BTC) superó los 24.000 dólares el 19 de diciembre, alcanzando un nuevo máximo histórico. En Coinbase, el precio de Bitcoin alcanzó un pico de 24.200 dólares y desde entonces ha consolidado en el rango de 23.500 a 23.800 dólares.

Tres factores impulsaron al precio de Bitcoin hacia arriba en un corto período, llevándolo a un récord. Los factores son una masiva contracción corta, órdenes de venta apiladas a 23.600 dólares, y la reacción del mercado a la propuesta de la regla de la cartera auto-custodiada del Tesoro de los EE.UU.

Según Coinmarketcap, actualmente la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s 442.241.910.354.

Una gran contracción corta ocurre nuevamente a u$s 23.600

Según datos de Bybt.com, hoy se han liquidado 138 millones de dólares de contratos cortos.

La liquidación masiva de contratos cortos ocurrió justo cuando Bitcoin superó los 23.600 dólares. El área de 23.600 dólares fue un nivel de resistencia clave debido a los pedidos de venta apilados en los principales exchanges.

Datos de la liquidación de Bitcoin en exchanges. Fuente: Bybt.com

En Bitfinex, los niveles de resistencia de 23.600 y 23.800 dólares tenían grandes pedidos de venta antes de que se produjera el repunte. A medida que el precio de Bitcoin empezó a subir, eso desplazó a las posiciones cortas y a los vendedores al rango de resistencia de 23.600 a 23.800 dólares.

Normalmente, una contracción corta ocurre cuando un vendedor se ve forzado a comprar su posición en el mercado porque el precio de Bitcoin sube. Esto hace que la demanda del comprador se dispare en un corto periodo de tiempo, a menudo llevando a una gran ruptura al alza.

El mercado no se ve afectado por la regla FinCEN de Estados Unidos

El 19 de diciembre, el Secretario del Tesoro de EE.UU. Steven Mnuchin reveló una propuesta de norma relativa a las carteras auto-custodiadas.

La regla requiere que los exchanges mantengan un registro de los retiros y depósitos por encima de 3.000 dólares que se originaron de las carteras no custodiadas. Si las transacciones superan los 10.000 dólares, entonces los exchanges tendrían que informar directamente a la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN).

Sin embargo, como explicaron los analistas, la regla en sí no es tan mala como los ejecutivos de la industria pensaron inicialmente. Cointelegraph informó que a menos que la propuesta se convierta en ley, el precio de Bitcoin y el mercado cripto en general probablemente ignorarán la noticia.

Jake Chervinsky, un consejero general de Compound Finance, dijo: "Veamos el lado positivo por un minuto. Esto no requiere KYC para cada transacción con una cartera sin custodia. No es una prohibición total de la auto-custodia. No prohíbe el acto de usar una red sin permiso. Realmente... REALMENTE... podría haber sido mucho peor."

Aún se mantendría la tendencia alcista de la moneda digital

Aún así, a pesar de los catalizadores positivos, a corto plazo, los traders opinan que Bitcoin podría consolidarse o retroceder, debido a la sobre-extensión del repunte.

Scott Melker, un trader de monedas digitales, señaló el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de Bitcoin en el gráfico de 4 horas para sugerir que es probable que se produzcan divergencias bajistas sobrecompradas. Dijo que: "Cerré mi posición larga apalancada de $BTC. Las divergencias bajistas sobrecompradas son probables, no están garantizadas. Pero me encantaría hacer un largo recorrido si se me da la oportunidad. Especialmente una repetición de los antiguos máximos históricos como soporte".