Balance positivo: Paxful crece en Argentina de la mano del incremento en el interés por monedas digitales

La plataforma registró un incremento de alrededor del 45% de nuevos usuarios cada mes, en Argentina, por el creciente interés en monedas digitales

En el año de su desembarco en la Argentina, Paxful tuvo un balance anual muy positivo, registrando en promedio la incorporación de aproximadamente 3.500 nuevos usuarios en su plataforma cada mes, lo que representa un crecimiento de alrededor del 45% mensual.

"Llegamos al país con el objetivo de brindarle a los ciudadanos libertad financiera y un refugio de valor para su dinero en un contexto de crisis económica marcado por la constante desvalorización del peso" explicó Magdiela Rivas, gerente para Latinoamérica de Paxful.

Así funciona Paxful

Luego agregó: "Este año observamos un creciente interés de los argentinos por las monedas digitales. En la plataforma las transacciones aumentaron más de un 21% mensual, lo que significó un incremento anual de más de 242% en comparación con 2019".

De acuerdo a los registros de la plataforma, los usuarios cripto de la argentina tienen sus particularidades: en promedio, sus transacciones rondan los u$s 80, siendo inferior a la media de Latinoamérica que es de aproximadamente u$s 100 y a la global cercana a los u$s 120. En lo que respecta a las formas de pago, casi la mitad de los argentinos eligen las billeteras en línea, seguido por las Transferencias bancarias, y por último las tarjetas de regalo.

Operaciones en Tether

Otro acontecimiento relevante durante el 2020, fue la incorporación a la plataforma de las operaciones con Tether, un stablecoin cuyo valor en el mercado es siempre equivalente a 1 dólar.

Tether es una stablecoin que ha generado mucho interés en el mercado argentino

Al respecto Rivas comentó: "Este tipo de transacciones tuvieron un gran recibimiento por parte de los usuarios argentinos debido a las restricciones cambiarias que existen para acceder a la moneda estadounidense. Tan solo en el mes de noviembre, hemos registrado un incremento aproximado del 45% en el volumen de operaciones con USDT en el país", indicó CoinTelegraph.

"Estamos muy contentos por los resultados obtenidos durante el 2020 en el país pero sabemos que esto es sólo el comienzo. El mundo de las monedas digitales ofrece un sinfín de oportunidades y desde Paxful continuaremos trabajando arduamente para generar una revolución financiera que permita lograr una economía más colaborativa para todos los argentinos", concluyó Rivas.