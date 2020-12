Bomba cripto: el Bitcoin llegará a Wall Street en 2021 de la mano de S&P Dow Jones Indices

Finalmente se hará realidad el sueño de muchos inversores. S&P Dow Jones Indices, una empresa conjunta entre S&P Global, CME Group y News Corp, confirmó que presentará índices de criptomonedas en 2021.

Mediante un comunicado de prensa, S&P DJI describe a Bitcoin (BTC) y las altcoins como una "clase de activos emergentes".

El comunicado no indicó qué criptomonedas específicas se cubrirán o la metodología detrás de su selección si no se basa en la capitalización de mercado.

Batacazo de Bitcoin en Wall Street

Por su parte, la compañía se asociará con Lukka, un proveedor de datos blockchain de EE. UU., para lanzar los índices, que cubrirán 550 criptomonedas reportadas.

"Con los activos digitales como las criptomonedas convirtiéndose en una clase de activos que emerge rápidamente, es el momento adecuado para evaluaciones comparativas independientes, confiables y fáciles de usar", señaló en el comunicado de presna, Peter Roffman, jefe global de innovación y estrategia de S&P DJI.

"Estamos entusiasmados de trabajar con Lukka, quien ha estado a la vanguardia de los servicios de datos de activos digitales, para promover una mayor transparencia en este sector naciente", agregó.

Esta medida marca sin duda el de Wall Street para adoptar Bitcoin y otras monedas digitales, lo que subraya el interés de la esfera institucional, que semanas atrás se vio también en las declaraciones acerca de la criptomoneda de un alto ejecutivo del Citibank

"Nuestra colaboración con S&P DJI es otro hito que cierra la brecha entre el ecosistema de criptoactivos y los servicios financieros tradicionales", señaló Robert Materazzi, CEO de Lukka.

"En una industria de rápida maduración, es primordial construir según los estándares institucionales cuando se trabaja con marcas muy respetadas, como S&P DJI. Lukka está encantado de ayudar a impulsar la innovación continua en colaboración con S&P DJI", agregó.

Por último, el comunicado no indicó qué criptomonedas específicas se cubrirán o la metodología detrás de su selección si no se basa en la capitalización de mercado. Pero además, esta medida se produce en un contexto donde Bitcoin obtuvo nuevos máximos históricos en varios exchanges y desafía la resistencia en u$s 20,000.

El precio del Bitcoin

El precio del Bitcoin arrancó este viernes con una leve bajada en su precio luego de alcanzar su máximo histórico. Empezó la jornada a un valor de u$s19.026,63 tanto para la compra como para la venta. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue del -1,09%.

Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s352.595.194.313 y circulan 18.561.868 BTC.

La variación del precio del Bitcoin en el último año. Fuente: coinmarketcap.com

Cabe destacar que la criptomoneda logró superar su máximo anual por encima de los u$s19.700.

En plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, alcanza hoy el valor de $2.880.589,13 en pesos para la compra y 2.846.137,09 para la venta, con una variación del -2.41%. Cabe destacar que este nuevo valor se está atado al del dólar paralelo en la Argentina.

La variación del precio del Bitcoin en pesos en el último año. Fuente: Ripio

