Bitcoin está muy cerca de superar su máximo histórico: ¿cuáles son las causas de su ascenso?

Más allá de las especulaciones, para comprender este fenómeno hay que conocer las tres razones claves que están detrás del fuerte impulso de Bitcoin

Sin duda el 2020 fue un año muy positivo para todas las criptomonedas, aunque Bitcoin (BTC), es la que tuvo un mejor desarrollo. Por tercerca vez en el año, la moneda digital alcanzó su valor máximo anual y está a nada de superar su récrod histórico de 2017.

Por otro lado, muchos especialistas publicaron diversos escenarios en donde la criptomoneda llegaba a valores muy altos, pero sin duda dos hechos a tener en cuenta en este contexto actual son la incorporación del uso de Bitcoin en PayPal, y que un ejectuivo del Citibank haya dicho que el valor de BTC llegaría a los u$s 318.000, para finales 2021.

Sin embargo, hoy el precio de BTC alcanzó los u$s 19.000, un nuevo techo en este año, y es un valor que no había alcanzado desde la histórica subida de diciembre de 2017. Pero además, para comprender este fenómeno se deben conocer las tres razones claves que están detrás del fuerte impulso de la criptomoneda.

Debido a esto, los principales factores que impulsan la continua subida de BTC son la acumulación de las ballenas, la disminución del suministro de los exchanges y las tendencias explosivas de volumen.

El rol de las ballenas

Durante todo el mes de noviembre, se pudo observar cómo los cúmulos de ballenas se iban formando constantemente a medida que el precio de BTC subía.

Estos cúmulos surgen cuando las ballenas de Bitcoin compran BTC a un cierto precio y no lo mueven. Pero además, los analistas interpretaron este mecanismo como una señal de que las ballenas están acumulando BTC sin ninguna intención de vender el criptoactivo a corto plazo.

Bitcoin registró varias caídas más por debajo de los u$s 18.000 pero desde entonces se ha recuperado por encima de los u$s 18.800.

Sin embargo, la diferencia entre la actual subida de BTC y los ciclos de precios anteriores es que la reciente tendencia alcista fue más sostenible y fuerte. Es por esto que cada cúmulo de ballenas muestra que cada nivel de soporte importante que BTC reclamó fue acompañado por la acumulación de ballenas.

Días atrás, cuando Bitcoin bajó a u$s 17.200, los analistas de Whalemap dijeron que el nuevo soporte de las ballenas se encontraba en los u$s 16.411.

"Las burbujas indican los precios a los que las ballenas han comprado el BTC que tienen actualmente. Las burbujas también visualizan los niveles de soporte. La última vez rebotó desde los u$s 15.762 y tuvo un aumento de precio del 15%. ¿La nueva burbuja en los u$s 16.411 también se mantendrá esta vez?", afirmaron.

Pero además, desde aquella baja, Bitcoin registró varias caídas más por debajo de los u$s 18.000 pero desde entonces se ha recuperado por encima de los u$s 18.800, manteniendo su fuerte impulso.

Por otro lado, los datos de Santiment, una plataforma de análisis de mercado en cadena, muestran una tendencia similar. Los investigadores de Santiment descubrieron que el número de ballenas de BTC aumentó significativamente en los últimos meses.

"La cantidad de ballenas de #Bitcoin con al menos 10.000 monedas (actualmente u$s 185 millones o más) se ha disparado a 114 en los últimos días a medida que los precios se elevaron por encima de los u$s 18.000. Además, la cantidad de holders con al menos 1.000 $BTC (u$s 18.5 millones) ha alcanzado un ATH de 2.449!", expresaron.

El rol de los Exchanges

En segundo lugar, se debe comprender una tendencia consistente a lo largo del ciclo alcista de 2020, que fue la continua caída de las reservas de Bitcoin de los exchanges.

Los inversores y las ballenas depositan BTC en los exchanges cuando quieren vender BTC. En consecuencia, la reciente caída de las reservas de los exchanges significa que hay menos vendedores en el mercado.

El interés abierto en los futuros y opciones de Bitcoin en CME superó los u$s 1.000 millones en noviembre

Un trader con el seudónimo de "General Bizantino" dijo que cada vez que los exchanges al contado expanden sus reservas de BTC, se agotan.

"Cada vez que los exchanges de comercio al contado suman $BTC a sus reservas se agotan casi inmediatamente. ¿No lo entiendes? Literalmente no hay suficiente suministro", afirmó.

El rol del volumen

Por último, este fenómento también comprende al volumen de los exchanges, tanto institucionales como al contado, que fueron aumentando rápidamente desde septiembre.

El interés abierto en los futuros y opciones de Bitcoin en CME superó los u$s 1.000 millones en noviembre y el par BTC/USDT de Binance ha entregado consistentemente más de u$s 1.500 millones en volumen diario.

Por otro lado, varios puntos de datos también mostraron como el mercado al contado estuvo liderando la subida, y no los mercados de derivados o futuros. Esta tendencia hace que el repunte sea más estable y reduce el riesgo de correcciones masivas.

Sin embargo, si el mercado de futuros representa la mayoría del volumen durante una tendencia alcista de Bitcoin, existe un gran riesgo de liquidaciones en cascada. Esta vez, el mercado al contado lideró la subida, y fue quien la hizo más sostenible, publicó el sitio CoinTelegraph.