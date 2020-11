Posibles correcciones del 30% del precio del Ethereum: ¿a cuánto cotiza actualmente?

El precio del Ethereum está luchando a pesar del aumento de Bitcoin, lo que puede animar a los que quieren hundir el precio por debajo de los u$s 300

El impulso del mercado de criptomonedas ha vuelto a Bitcoin (BTC) recientemente, ya que el dominio de BTC y los volúmenes de negociación han aumentado junto con el precio. En ese sentido, el indicador primario de altcoin Ether (ETH) no ha tenido un buen desempeño, ya que el par ETH/BTC cayó un 30% en los últimos dos meses.

Ahora muchos traders de criptomonedas se preguntan cuándo tocarán fondo las altcoins y comenzarán a recuperarse nuevamente. El gráfico semanal muestra un rango preciso ya que el precio de Ether no pudo atravesar la zona de resistencia en u$s 450. Sin embargo, algunos indicadores alcistas también se ven en los gráficos.

Gráfico de 1 semana del par ETH/USD. Fuente: TradingView

Uno de esos indicadores alcistas es el avance de las medias móviles (MA) de 100 y 200 semanas. Estas MA a menudo se consideran un indicador crucial del sentimiento alcista/bajista de los mercados. A medida que el precio de Ether rompió las MA en los meses anteriores, se puede decir con confianza que esta criptomoneda se encuentra en territorio alcista.

Sin embargo, otro argumento alcista es el avance por encima de los u$s 270, que ha sido resistencia durante más de un año y solo se superó en los últimos meses.

Se produjo un avance aparente, después de lo cual el precio de Ether subió a u$s 450. Sin embargo, en esta ruptura, no se produjo un cambio claro de soporte/resistencia de esta zona de u$s 270, lo que significa que un retroceso hacia este nivel será relativamente saludable.

Por lo tanto, se establece un rango entre u$s 270 y u$s 450 con base en el gráfico semanal. En otras palabras, una probable nueva prueba del área de u$s 270 está dentro de las posibilidades. Romper los u$s 450 al alza significa que es muy probable que continúe hacia los u$s 800.

Ether descansa sobre un soporte de USD 368-375

Gráfico de 1 día del par ETH/USD. Fuente: TradingView

El gráfico diario muestra una potencial construcción de cuña ascendente con volumen decreciente. Esta construcción de cuña ascendente se basa actualmente en el nivel de soporte de u$s 368-378. Este nivel es crucial para plazos más bajos.

Si esta zona se pierde, se puede anticipar una fuerte caída. En ese sentido, una prueba del nivel de u$s 315 o incluso los niveles de u$s 270 y potencialmente de u$s 250 están dentro de las posibilidades. Si se pierde el nivel de u$s 368-378, la MA de 100 días también perderá su valor de soporte, lo que indica más potencial a la baja.

Gráfico de 4 horas del par ETH/USDT. Fuente: TradingView

El gráfico de 4 horas indica un ligero movimiento ascendente en las 24 horas anteriores. Sin embargo, el impulso hacia arriba no pudo romper la zona de resistencia en u$s 400, lo que resultó en una caída significativa después.

Esta caída también fue causada por la debilidad en los mercados de Bitcoin y una entrada significativa de ETH de una sola entidad a los exchanges, solo minutos antes de que ocurriera la caída.

EL par ETH/BTC frente a posibles zonas de soporte

Históricamente, el cuarto trimestre no es el mejor período para mantener ETH hasta que toque piso en diciembre. No parece ser diferente este año, ya que el precio de Ether cayó un 30% desde su reciente máximo de 0,04 sat.

Gráfico de 1 semana del par ETH/BTC. Fuente: TradingView

El gráfico de Ether frente a Bitcoin muestra una visión clara de los niveles de soporte y resistencia.

En los períodos de tiempo más altos, se acerca una posible zona de soporte. Junto con la media móvil de 200 semanas, se podría encontrar soporte en el área de satoshis de 0.024-0.026, ya que esa es la zona de resistencia anterior para buscar soporte.

Gráfico de 1 día del par ETH/BTC. Fuente: TradingView

El gráfico diario del par ETH/BTC de Ether muestra un ligero rebote en los últimos días, ya que el área de 0.028 sats sirvió como soporte. Sin embargo, todavía no hay señales de reversión, ya que el precio de Ether todavía parece estar corrigiéndose.

Se pueden hacer argumentos alcistas una vez que la zona de resistencia superior en 0.0315 sats se rompa y se mueva en busca de soporte. Otras señales alcistas incluyen Ether tocando piso en 0.026 sats con una divergencia alcista en la parte inferior. Esta sería la indicación más fuerte de cualquier estructura de piso, según informa Cointelegraph.