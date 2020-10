Nuevo récord local para Bitcoin: por qué su valor superó los 2,5 millones de pesos

Bitcoin cotiza actualmente en los u$s 13.100 lo cual implica una variación alcista de casi el 1% respecto a su precio de cierre de ayer de u$s 13.000

Este lunes inició una semana con un mercado de referencia en dólares sin mayores movimientos pero dentro de una tendencia alcista, y escalando en pesos por encima de los 2,5 millones y con un tipo de cambio dólar blue que se acerca a los $200 y un dólar bitcoin en el orden de los $190.

Contexto internacional y nacional

Bitcoin cotiza actualmente en los u$s 13.100 lo cual implica una variación alcista de casi el 1% respecto a su precio de cierre del día anterior cotizado en los u$s 13.000.

Por otro lado, la capitalización de mercado asciende a los u$s 397.000 M de los cuales bitcoin representa unos u$s 243.100 M, que representa poco más del 61%. Respecto a la capitalización de ruedas anteriores la misma ascendía a u$s 395.400 M lo cual presenta un aumento del 0,4%.

Mientras tanto en la plaza local de Argentina cotiza en los $2.520.000.

Pero además, el volumen negociado de bitcoin en las últimas 24 horas asciende a u$s 24.400 M lo que representa poco más del 29% del volumen total transaccionado en el mercado de criptomonedas el cual asciende a u$s 82.900 M en las últimas 24hrs. El mismo ha disminuido casi un 18% respecto a ruedas anteriores en donde se negociaron u$s 100.800.

Mientras tanto en la plaza local de Argentina cotiza según CryptoMarket en los $2.520.000 lo cual implica una variación alcista de casi el 6% respecto al precio de cierre del día anterior cotizado en los $2.379.000.

Entre los distintos tipos de dólares cotizantes en el mercado vemos al dólar bitcoin en casi $192,37 por debajo del blue.

Entre los distintos tipos de dólares cotizantes en el mercado vemos al dólar bitcoin en casi $192,37 por debajo del blue ubicado escalando a los $195; y por encima del CCL retrocediendo a los $169.

Otras criptomonedas

Por su parte, el Ether cotiza en la plaza internacional en los u$s 404 lo cual implica una variación bajista mayor al 3% respecto a su precio de cierre del día anterior cotizado en los u$s 417.

Mientras que en la plaza local, precio extraído de CryptoMarket, el mismo asciende a $76.800 lo cual implica una variación negativa de casi el 1% respecto a su precio de cierre del día anterior ubicado en los $77.300.

El Ether cotiza en la plaza internacional en los u$s 404 lo cual implica una variación bajista mayor al 3%

Considerando otra altcoin se puede observar que el Lumens (XLM) cotiza en los u$s 0,084 lo cual implica una variación negativa mayor al 2% respecto a su precio de cierre del día anterior ubicado en los u$s 0,086.

Sin emnbargo, en el mercado interno, precio proveniente de CryptoMarket, asciende a los $15,94 lo cual implica una variación positiva de casi el 3% respecto a su precio de cierre del día anterior cotizado en los $15,49.

En el mercado interno, precio proveniente de CryptoMarket, asciende a los $525 la cual implica una variación alcista de casi el 8%.

Otro cripto relevante del ecosistema es la criptomoneda EOS que asciende en la plaza internacional a u$s 2,68 lo cual implica una variación positiva de casi el 1% respecto a su precio de cierre del día anterior cotizado en los u$s 2,66.

Mientras que en el mercado interno, el precio proveniente de CryptoMarket, asciende a los $525 la cual implica una variación alcista de casi el 8% respecto a su precio de cierre del día anterior cotizado en los $488, según publicó el sitio BaeNegocios