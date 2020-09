Predicciones sobre el Bitcoin: los expertos pronostican el valor de la criptomoneda en el corto plazo

El precio de Bitcoin (BTC) parece estar preparándose para otra oportunidad de alcanzar los u$s 11,000, al igual que ya lo hizo este año. Sin embargo, los traders no deberían emocionarse mucho ya que la resistencia en la zona de los u$s 11,000 a u$s 11,200 ha evitado que el precio suba durante las últimas semanas.

Por otro lado, actualmente el índice de Dear & Greed registró 49, lo que demuestra que los cripto inversores se sienten neutrales sobre el estado actual del mercado.

Gráfico de BTC/USDT.

No obstante, es difícil medir la precisión del indicador, el precio y el volumen de Bitcoin se han mantenido relativamente estables ya que el precio se sitúa básicamente entre los u$s 9,900 y los u$s 11,200.

Futurología

Como se observa en el gráfico, desde el 18 de septiembre el precio de Bitcoin ha rebotado entre las líneas de tendencia del triángulo simétrico, y si la compresión continúa los inversores comenzarán a buscar un movimiento decisivo para la próxima semana.

En el caso de que el precio caiga desde el triángulo simétrico, el rango visible del perfil de volumen (VPVR) muestra un interés de compra desde los u$s 9,950 hasta los u$s 9,200 y mirando hacia atrás, desde el 3 de septiembre hasta el 10 de septiembre, los alcistas compraron consistentemente caídas por debajo de los u$s 10,000.

Pero además, como se mencionó en un análisis anterior, por el momento parece que los traders están esperando que el precio de Bitcoin haga un movimiento más fuerte por encima de los u$s 11,500 o por debajo de u$s 9,800 antes de comprometerse más con el mercado.

Caen los tokens DeFi

Mientras que el precio de Bitcoin se ha mantenido relativamente estable, los tokens DeFi parecen haber perdido su impulso alcista.

Al cierre de esta edición, el índice de las 100 principales monedas DeFi de CoinGecko muestra que 45 de los 100 tokens listados han registrado pérdidas en las últimas 24 horas y los datos de Uniswap muestran que el volumen ha disminuido en comparación con el récord de u$s 953 millones alcanzado el 1 de septiembre.

Volumen de comercio.

Incluso los favoritos DeFi como Yearn.finance (YFI), Aave (LEND), y Chainlink (LINK) se han corregido bruscamente en el último mes y los traders notarán que YFI está actualmente un 43% por debajo de su máximo histórico de u$s 44,000.

Algunos analistas han sugerido que las ganancias y los fondos invertidos en los protocolos DeFi están volviendo a Bitcoin, pero los datos todavía no apoyan esta narrativa.

Así rinde el precio de BTC

Mientras Bitcoin y los tokens DeFi buscan impulso, las altcoins lograron acumular ganancias marginales. Pero además, Ether (ETH) ha subido un 0.50%, Binance Coin (BNB) ha añadido un 5.19%, y Cosmos (ATOM) ha subido un 8.39%.

Según CoinMarketCap, la capitalización general del mercado de criptomonedas se sitúa ahora en u$s 346,500 millones y el índice de dominio de Bitcoin se sitúa actualmente en el 57.6%.