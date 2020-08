Marketing digital: claves para entender el comportamiento de los usuarios en Internet

Entre sus principales hallazgos destaca cuándo las personas son más receptivas a la publicidad en vídeo y cómo se comportan en distintas situaciones

Tras las conclusiones obtenidas con un primer estudio, The Moments of Next Research, sobre los Momentos Next, Taboola, la plataforma líder mundial de discovery o descubrimiento de contenidos, ha realizado un segundo informe, analizando en detalle cuál es ese momento, cuándo sucede y cómo afecta a los consumidores.

Entre sus principales hallazgos destaca cuándo las personas son más receptivas a la publicidad en vídeo. Al mismo tiempo, se revela información interesante sobre qué sitios web (portales de noticias o redes sociales, entre otros) inspiran más confianza a los usuarios cuando navegan por internet.

Este segundo estudio se ha servido de herramientas neurocientíficas, encuestas y de análisis del comportamiento de los usuarios. Además, el informe proporciona importantes insights a los anunciantes sobre las mejores formas de interactuar con los consumidores y cómo tomar decisiones estratégicas sobre publicidad digital.

Estos son los principales hallazgos del estudio, que ha analizado el comportamiento de 5.000 consumidores:

En términos generales, las personas están más abiertas a recibir información, incluidos anuncios de vídeo, antes de irse a dormir (31%), en el trabajo (17,5%) o en el baño (16%).

Por sexos, las mujeres están más receptivas a nuevos anuncios cuando se despiertan o antes de irse a dormir. Mientras que, en el caso de los hombres, son más propensos a recibir mensajes de las marcas mientras están en el baño.

Los consumidores se preocupan más por las características técnicas de los anuncios de vídeo, tales como si se puede omitir un anuncio o si interrumpe su navegación (56%), en vez de fijarse en la creatividad del anuncio como tal o si ésta es entretenida o relevante (44%).

Al 65% de los usuarios les gusta menos un producto anunciado en vídeo si este aparece a mitad del artículo.

En términos generales, el 80% de los consumidores confía más en los anuncios de vídeo insertados en portales de noticias frente a los incluidos en las redes sociales. Un porcentaje que coincide en el caso de las personas mayores de 35 años. Sin embargo, las personas de entre 18 y 24 años confían menos en los portales de noticias (68%) y lo hacen más en las redes sociales (32%).

Tendencias

Debido a la pandemia del Covid-19 y al confinamiento, la nueva normalidad es el resultado de todos los cambios que se realizaron en estos meses. Para el rubro del marketing, las tendencias y las previsiones que antes de la crisis marcaban la agenda e iluminaban en qué dirección se debía ir ya dejaron de ser válidas.

Las cosas cambiaron por completo y la crisis del coronavirus logró que haya que ir creando un libro de instrucciones a medida que se iban encontrando con los problemas.

Una de las áreas en las que todo lo que se sabía ha dejado de ser completamente válido es el marketing de contenidos. Aunque los contenidos siguen siendo una valiosa fuente de conexión con los consumidores y uno de los puntos cruciales para generar conexiones de valor.

Pero los grupos de marketing no pueden seguir haciendo las cosas como las estaban haciendo hasta ahora. Todo cambió y deben ajustar su estrategia de marketing de contenidos al contexto en el que se encuentran.

¿Nuevos contenidos?

Debido a este nuevo contexto, se debe comprender qué tipos de contenidos esperan en la época del coronavirus los consumidores, pero también asumir que el modo de acceso a la información y la lectura de contenidos es completamente diferente a cómo era antes.

En base a eso, se debe revisar la estrategia de los medios y a cómo operan resulta muy importante. Ya que puede servir como carta de navegación.

El último estudio de Chartbeat ha estudiado la audiencia global de los medios online y pautado cómo se están comportando los lectores, usando esas conclusiones como guía para determinar qué sucederá en el futuro.

Por supuesto, han detectado que el tráfico móvil, especialmente en algunos mercados como los asiáticos y el africano,es muy importante. Cada vez más personas llegan a los contenidos vía dispositivos móviles.

Las claves del estudio

En general, y a nivel global, el estudio ha determinado la existencia de tres grandes tendencias que marcan cómo se va a consumir la información. Son las que ya se están viendo y las que seguirán marcando la agenda durante el segundo semestre del año.

La primera de todas ellas es que, en general, el engagement va al alza. Su análisis lo ha visto tanto en las noticias sobre el coronavirus como en los temas que no tienen nada que ver con ello.

Los contenidos de Netflix

El tiempo medio de engagement y los datos de referencia están creciendo a nivel global, aunque los medios todavía tienen mucho que hacer.

Según señalan en las conclusiones, deberían cuidar mejor su trabajo a la hora de gestionar la recirculación. Es decir, el lograr que los visitantes vayan a otras páginas dentro del mismo medio. Es clave para la fidelización de audiencias.

Y este último punto es muy importante a la luz de la segunda gran tendencia: la lealtad al medio va a la baja. Los internautas están leyendo de forma variada y no siguen a medios concretos.

Las páginas deben esforzarse para crear un entorno que "asegure que se quedarán, leerán en profundidad y seguirán volviendo".

No obstante, en Europa, la región en la que la fidelidad a los medios es mayor. El norte de Europa encabeza el ranking de lealtad. El 48% de las páginas vistas de los medios son páginas de visitantes recurrentes. Le siguen Europa central y del Este (40%), Asia/Pacífico (39%) y el sur de Europa (39%).

Finalmente, la otra gran tendencia está vinculada al gran tema del año, el coronavirus. Como señalan en las conclusiones de Chartbeat, la pandemia ha impulsado los datos de tráfico y de engagement.

Se han llegado a tocar máximos históricos. Sin embargo, resulta todavía muy difícil determinar si los datos conseguidos son significativos a largo plazo o algo marcado simplemente por el contexto.