Mi Negocio Personal: cómo subirte al boom de ventas online y ofrecerle lo que quieras a 3,5 millones de personas

La compañía lanzó un servicio que se diferencia de Mercado Libre por su flexibilidad y la ausencia de comisiones. Además, apuesta al "social shopping"

A pesar de la crisis económica y el impacto de la pandemia, el eCommerce no detiene su marcha. Por el contrario, parece no tener techo: en lo que va de 2020, viene registrando números récord de la mano de una adopción masiva que, claramente, no tendrá vuelta atrás.

Este avance llegó para quedarse, fruto no solo de la maduración de la oferta, sino también de la demanda: los compradores le "perdieron el miedo" a lo digital y se acostumbraron a la practicidad de adquirir bienes y servicios por esta vía.

Se trata además de un fenómeno transversal a todo el comercio local: desde pequeños negocios a las grandes cadenas, todos se sumaron (o contemplan hacerlo) a esta verdadera revolución 4.0.

Atenta a este escenario, que todavía tiene mucho lugar para sumar nuevos players, Telecom decidió salir a jugar fuerte con "Mi Negocio Personal", una novedosa plataforma para que las empresas, sin importar el tamaño, puedan montar su negocio online en pocos pasos y acceder a una "vidriera virtual" de millones de potenciales clientes.

Se trata, además, del momento ideal para incorporarse a esta ola: según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, son más de 20 millones los "e-shoppers" que realizan compras online en el país.

Es más: solo en abril se registró casi un 90% de aumento en la cantidad de productos vendidos a través de la web, tendencia que se consolidó con el correr de estos meses de aislamiento.

A esto se suman datos recientes de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), que revelan que buena parte de los profesionales y "entrepreneurs" apuntan directamente a alternativas digitales para dar a conocer y comercializar sus productos. Asimismo, aquellos que aumentaron sus ventas por este canal, lo hicieron entre un 20% y hasta en un 60%.

En definitiva, todavía queda mucho por ganar, y la telco no quiere quedarse afuera de esta nueva tendencia.

El negocio en la Nube

Telecom diseñó Mi Negocio Personal para que profesionales, empresas de todo tipo, emprendedores y clientes de su servicio de telefonía digitalicen su experiencia comercial, pudiendo incluso customizar la experiencia a gusto.

En un segmento que ya posee todo tipo de opciones para montar un negocio en Internet, la firma apuntó sus cañones a hacerse fuerte en el valor agregado que puede aportar a la experiencia y su portfolio de productos.

En diálogo con iProUP, Martin Heine, Director Marketing de Telecom, revela que el proyecto nació en 2019, cuando todos los indicadores ya mostraban de manera muy clara el crecimiento que estaba registrando el comercio electrónico en el país.

La repentina llegada de la pandemia y el aislamiento confirmó la urgente necesidad de contar con canales de venta online, sobre todo en el segmento pymes, por lo que la compañía redobló la apuesta, aceleró el desarrollo del proyecto y le sumó características que originalmente no habían planeado.

El servicio tiene un abono y evita las comisiones, un modelo diferente al de Mercado Libre

Según Heine, Mi Negocio Personal se destaca por tres diferenciales:

- El servicio se ofrece por 3 meses sin cargo: "Esto no solo baja las barreras de entrada, directamente ayuda a que desaparezcan", señala el ejecutivo, y agrega: "El cliente puede probarlo, ver cómo repercute en su negocio y determinar si el abono luego se pagará o no. Por los valores que tienen y la potencialidad que ostenta, entendemos que va a ser un gran beneficio".

- No cobra comisión por venta: "Que el comercio venda una, mil o un millón de unidades para nosotros es lo mismo, ya que no nos transformamos en un socio minoritario del comercio. Este sigue operando su negocio normalmente y solo paga el abono", explica Heine.

- Brinda accesibilidad: según el ejecutivo, "además de ofrecer la plataforma al cliente y enlazarla con sus redes, medios de pago y formas de envío, damos accesibilidad a Club Personal, que tiene más de 3.500.000 socios. De esa manera, disponen de una vidriera para exponer productos y servicios a un mercado al que no podrían acceder de otro modo. Nos parece un diferencial potente".

Respecto de este último punto, el ejecutivo señala que no estaba en los planes originales, sino que se incluyó fruto de la cuarentena.

"En un principio no teníamos en el radar la asociación estratégica con Club Personal. Esta plataforma también tuvo que modificar su servicio ya que básicamente daba descuentos para una ‘dinámica analógica’: con un cupón ibas a un fast food, a cargar nafta, al supermercado o al cine, pero siempre en físico", subraya. Por ello, hubo que transformar los beneficios hacia lo digital.

De esta manera, la empresa vio que muchos comercios y marcas, de todo tipo y tamaño, no contaban con una plataforma digital de ventas para sumarse a esa nueva propuesta, por lo que constataron que la necesidad de transformación digital era "más masiva de lo que pensaban", según Heine.

En esta primera etapa, Personal ofrece 4 planes dependiendo del tamaño del negocio:

- Plan Lite ($699 por mes): que incluye la tienda online, 500MB de almacenamiento, soporte y catálogos de productos, entre otros beneficios

- Plan emprendedor ($1.699 por mes): además de la tienda, agrega integración con los Shops de facebook e Instagram, 1GB de almacenamiento, la posibilidad de sumar cupones de descuentos y catálogos de productos, entre otros

- Plan Empresa ($3.499 por mes): está diseñada para pequeñas y medianas empresas y, además de los beneficios de los planes económicos, suma importación de productos vía Excel, Webservice/ Vinculación vía API, ventas internacionales y pagos multi moneda, entre otras funciones.

-Plan Pro ($6.499 por mes): incorpora todas las funciones del resto de los planes, más catalogación profesional con productos tipo "Pack", "Combos", "Grupo de Productos", "Shop by Look" y "Productos Personalizables", Up Selling y Cross Selling; entre otros.

Social Commerce y opciones a medida del cliente

Telecom apuesta a aprovechar con este servicio el segmento del Social eCommerce: la experiencia de la plataforma apunta a canalizar ventas a través de las redes sociales y aprovechar la cadena de valor que brindan los nuevos "influyentes", que van desde los cotidianos o "microinfluencers" (personas comunes que no se ven a sí mismas como influencers) hasta los influencers profesionales.

Para ello, Mi Tienda Personal ofrece la posibilidad de sumar los perfiles de Instagram, Facebook, Whatsapp y otras redes que utilice el comercio. A través de ellas pueden enviarse los links de compra y cobro e, incluso, armar listados de "personas influyentes" que pueden ayudar con las ventas, como vendedores o "embajadores de marca".

La plataforma apunta a que los usuarios aprovechen las ventas por redes sociales

"Lo que hace nuestra plataforma es capturar todos esos medios sociales y sumar múltiples opciones de pago y envío para que sea flexible. No encorsetamos a los clientes a trabajar con una sola red social, medio de pago o delivery, sino que lo que hace es dar las opciones al cliente", explica el ejecutivo de Telecom.

Por ello, él decide qué redes utiliza para su difusión, qué metodología de pago (que incluye Mercado Pago, Todo Pago, las principales tarjetas y efectivo) y el formato de entrega: desde correo y delivery hasta a pie en aquellos comercios que sean de cercanía.

A todo esto se suma además la posibilidad de disponer de métricas claras y al instante del negocio, un aspecto fundamental que permite saber en tiempo real qué vendieron, cómo lo hicieron y en qué momento, junto a más de 300 opciones de diseño para el marketplace, orientadas a todo tipo de dispositivos.

Heine destaca que la apuesta por el nuevo servicio forma parte de la estrategia de expansión de la firma más allá de su "core" de negocio: siendo ya fuerte en conectividad y entretenimiento, se avanzó en la búsqueda de ofrecer más alternativas a sus clientes y el eCommerce, en ese aspecto, demostró ser una herramienta central para impulsar las ventas durante la cuarentena.

"Los que estábamos en el negocio core somos los que estamos detrás de esta apuesta. El desafío ahora es transformar los procesos y metodologías de trabajo que tenemos desde hace años, para convertirnos en una firma que puede brindar otro tipo de servicios", añade.

Marketplaces, un segmento que no para de crecer

"Tanto desarrolladores como plataformas y operadores logísticos dan cuenta de un alta considerable de clientes de ecommerce", explica a iProUP Gustavo Sambucetti, Director Institucional de CACE.

El "boom" de ventas online viene a ser un salvavidas al que muchas compañías, incluso aquellas que no estaban digitalizadas, se aferraron para no ahogarse en plena crisis.

Si bien "aparecer en Mercado Libre" es una alternativa real, este contexto –en el que se busca maximizar las ganancias y reducir los costos– favoreció el surgimiento de "tiendas propias" que intentan esquivar la posición dominante que ejerce el gigante del ecommerce y que redunda en elevadas comisiones:

- El 13% de cada venta para la publicación estándar

- Un 28% para obtener mayor visibilidad en el sitio

- El 0% en la versión gratuita, pero tiene un tope de cinco artículos al año

Por lo pronto, las empresas comenzaron a apreciar el valor real y el potencial de este formato. Así. se dieron cuenta de que pueden vender hacia todo el país, con costos fijos más bajos y la posibilidad de tener el "negocio abierto" las 24 horas, los 365 días del año.

En un contexto favorable para lanzarse a un mercado digital y con números que demuestran un crecimiento saludable y exponencial del sector, abrir este canal propio aparece como una oportunidad muy atractiva, tanto para las Pymes como para las grandes compañías que apoyan casi todos sus balances en el retail.