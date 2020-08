BBVA lanza en la Argentina una plataforma digital y gratuita de educación financiera: así podés acceder

Es 100% online y de acceso gratuito y estará a disposición de todos aquellos que estén interesados en adquirir conocimientos y habilidades financieras

Con el objetivo de mejorar la salud financiera de la población, BBVA lanzó una Plataforma de Educación Financiera, 100% online y de acceso gratuito que estará a disposición de todos aquellos que estén interesados en adquirir conocimientos y habilidades financieras.

La plataforma está compuesta por diversos talleres que brindan herramientas y nociones administrativas y financieras para aprender a pensar "económicamente", permitiendo mejorar la salud financiera de la población.

Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de BBVA, señaló que desde la entidad apuestan "por la educación financiera porque creemos que es un pilar fundamental en la construcción y el desarrollo de sociedades más igualitarias y equitativas"

"En el actual contexto de aislamiento social, producto de la pandemia, se ha visualizado la necesidad de que la comunidad en general tenga un uso mucho más cotidiano con herramientas financieras como tarjetas, banca online y banca móvil. A través de esta nueva herramienta digital BBVA busca contribuir con la difusión del conocimiento de educación financiera, mejorar la salud financiera de sus clientes y de la población en general", añadió.

La plataforma contiene talleres completamente online y se organizan en cinco módulos: finanzas personales, emprendedores, productos bancarios, finanzas sostenibles y conceptos de educación financiera:

Finanzas Personales, se abordan los conceptos necesarios para aprender a gestionar las finanzas y adquirir herramientas para la toma de decisiones responsables. El dinero, el ahorro, el presupuesto, endeudamiento responsable, inversiones y seguros.

Emprendedores, brinda las herramientas necesarias para crear, desarrollar y consolidar un emprendimiento.

Productos Bancarios, para conocer y entender los productos y servicios que ofrecen las entidades financieras. ¿Qué es el Sistema Financiero?, ¿cómo operar con el Banco?, las cuentas monetarias, tarjetas de crédito y débito, productos para invertir y préstamos.

Conceptos de Educación Financiera, un glosario completo con definiciones e información sobre términos vinculados con el Sistema Financiero, Productos Bancarios,, Finanzas Personales y Operaciones Bancarias.

Finanzas Sostenibles, para aprender la relación entre las finanzas, medioambiente y sociedad.

¿Qué son las finanzas sostenibles?, ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?, y otros conceptos como Bonos Verdes y Préstamos verdes.

La educación financiera es una de las prioridades estratégicas establecidas en el Plan de Inversión en la Comunidad. El compromiso de BBVA con la educación financiera tiene como objetivo global impulsar un concepto de educación financiera en sentido amplio a través del Plan Global de Educación Financiera.

Con el Centro para la Educación y Capacidades Financieras BBVA tiene como objetivo promover la importancia de los conocimientos y habilidades financieras, como cuestión fundamental que tiene un impacto directo en el bienestar de las personas y ayudar a que adquieran las capacidades necesarias para tomar decisiones financieras informadas.

Para impulsar esta misión, es clave aunar esfuerzos. Por ello, el centro cuenta con la colaboración de las principales organizaciones e instituciones de referencia mundial en educación e inclusión financiera. Entre otras, el Banco Mundial, el Institute of International Finance (IIF), la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría General Iberoamericana, CAF, la Federación Bancaria Europea (EBF), el Global Financial Literacy Excellence Center, el Center for Financial Inclusion, así como distintas entidades, asociaciones sectoriales, de consumidores y ONGs, que aportan su conocimiento y experiencia a través del Consejo Asesor.