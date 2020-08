Galperin, imparable: Mercado Libre revela los resultados de su último trimestre con cifras récord

El resumen trimestral del desempeño, se coronó gracias al rol que jugó la empresa con sus empleados y en ayuda a la emergencia social.

El gigante del comercio digital, Mercado Libre, reportó hoy los resultados financieros del segundo trimestre del año. "La pandemia generó cambios significativos en el comportamiento de los consumidores, lo que se tradujo en un nuevo hito en la penetración del comercio electrónico y los pagos digitales en la región", afirmó Pedro Arnt, Chief Financial Officer de MercadoLibre.

Además agregó que: "seguimos enfocándonos en el bienestar de nuestros equipos y hemos podido brindar una operación ininterrumpida de nuestras soluciones de e-commerce y fintech durante el segundo trimestre, ayudando a millones de PyMEs y compradores a realizar transacciones de forma segura".

Para poner en perspectiva, en el resumen trimestral del desempeño es importante destacar los esfuerzos que está realizando MercadoLibre tanto para con sus empleados, en ayuda a la emergencia social.

Además, la empresa se destacó en su rol como motor en la recuperación económica de cientos de miles de PyMEs en toda la región, que encuentran en el comercio electrónico y los pagos digitales herramientas indispensables para seguir operando durante la pandemia.

La nueva normalidad

A partir de mediados de marzo, durante el trimestre todos los equipos de Mercado Libre trabajaron de manera remota, excepto el personal de envíos, crítico para las operaciones. Se aplicaron las normas más estrictas de prevención e higiene en todos los centros de almacenamiento.

MercadoLibre sumó de manera temporal a empleados de Le Pain Quotidien en Argentina, mientras que en julio firmó una alianza con Alsea (operadora de Burger King Argentina y Starbucks Argentina y Uruguay) y Arcos Dorados (licenciataria de McDonald’s en el país) para sumar parte de sus empleados a los equipos de Atención al Cliente y Envíos en Argentina (principalmente en el centro de almacenamiento).

Por otro lado, la empresa también inició conversaciones para replicar esta iniciativa en otros países de Latinoamérica. De esta manera, habrá 350 contratos bajo esta iniciativa colaborativa en Argentina mientras se está trabajando para extender esta modalidad a otras operaciones de América Latina.

Además, la compañía gestionó la operación de comercio electrónico, envíos y fintech sin interrupciones significativas durante el trimestre, ayudando tanto a los vendedores nuevos y existentes a continuar sus operaciones, como a millones de compradores a obtener sus productos a tiempo.

No obstante, la empresa lanzó diversas plataformas integrales de soporte y capacitación para miles de PYMEs y emprendedores en la región, facilitando su incorporación al mundo online por primera vez.

Mercado Libre, fortaleció la presencia y oferta comercial para los segmentos de menor volúmen de operaciones (mid y longtail) al permitir que se puedan procesar tarjetas de ayuda alimentaria a través de Mercado Pago en Argentina y Brasil.

Esto representó el 10% del volumen total de pagos procesados en dispositivos de punto de venta móvil "MPOS" en Argentina, lo que permitió que más de 40 mil nuevos comerciantes aceptaran estos pagos de emergencia.

La empresa también promocionó el link de pago como herramienta para evitar conglomerados de personas en los puntos de venta físicos, al tiempo que permite a pequeñas y medianas empresas seguir operando.

Se mejoró la experiencia del producto y su comunicación, posicionando al link de pago como una excelente solución para las ventas a distancia en el contexto actual, para emprendimientos sin sitio de comercio electrónico.

Mercado Libre, además continuó con sus campañas de donación directa, a la vez que puso su ecosistema a disposición para canalizar colaboraciones individuales y recaudar fondos para diversas ONGs, Cruz Roja y bancos de alimentos en Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Uruguay a través de la iniciativa "Codo a Codo Challenge".

Resultados del trimestre

Desde Mercado Libre, indicaron que la base de usuarios únicos activos durante el trimestre aumentó un 45,2%, alcanzando los 51,5 millones. Los ingresos netos del segundo trimestre fueron de u$s 878,4 millones, un aumento interanual del 61,1% en dólares y del 123,4% en moneda constante.

Por otro lado, la ganancia bruta del trimestre fue de u$s 427,2 millones, con un margen del 48,6%, comparado con el 50,0% del mismo trimestre del año pasado.

Sin embargo, el trimestre cerró con una ganancia antes de impuestos de u$s 89,3 millones, recuperándose de la pérdida de u$s 16,7 millones del trimestre anterior. Aunque la ganancia neta del trimestre totalizó u$s 55,9 millones.

Resultados e-Commerce

Con respecto a los resultado de la empresa en materia de e-Commerce, el valor total de los artículos transaccionados del trimestre fue de u$s 5.044,8 millones lo que representa un crecimiento interanual del 48,5% en u$s y del 101,5% en moneda constante. El 69,4% de ese valor proviene de transacciones realizadas desde dispositivos móviles.

Además, se vendieron 178,5 millones de artículos, lo que implica un crecimiento interanual del 101,4%. Se registraron 289,0 millones de publicaciones en nuestra plataforma, lo que representa un aumento interanual del 26,2%.

No obstante la crisis, hubo un aumento desafiante en los volúmenes procesados, 157,5 millones de artículos fueron enviados a través de Mercado Envíos, un aumento interanual del 124,2%.

Negocio fintech

El volumen total de pagos procesados durante el trimestre a través de Mercado Pago fue de u$s 11.214,3 millones, un aumento interanual del 72,1% en dólares y del 142,1% en moneda constante. Se procesaron 404,8 millones de transacciones en el período, lo que representa un aumento interanual del 122,9%.

Además, Mercado Pago continúa con el crecimiento de su servicio de procesamiento de pagos por fuera de la plataforma de MercadoLibre. De manera consolidada, el volumen total de pagos fuera de la plataforma alcanzó los u$s 6.064,0 millones, con un crecimiento del 92,1% interanual en dólares y del 174,7% en moneda constante, a través de 280,7 millones de pagos en el trimestre, lo que representa un 133,7% de crecimiento interanual.

Las transacciones a través de la billetera virtual superaron los u$s 2.100 millones de manera consolidada, lo que implica un crecimiento del 373,2% interanual en moneda constante.

La base de pagadores activos de la billetera virtual creció un 109,3% comparado con el segundo trimestre de 2019, sumando ya más de 9,5 millones de pagadores únicos durante el período reportado. El volumen total de pagos procesados a través de la billetera digital continúa creciendo a tasas interanuales de tres dígitos en Argentina, Brasil y México. Casi 11,4 millones de usuarios de la región ya tienen invertidos sus saldos en Mercado Fondo, por un total de más de u$s 500 millones.

De manera consolidada, el volumen total de pagos procesados a través de dispositivos de punto de venta móvil MPOS creció 80,1% en moneda constante, desacelerando secuencialmente alrededor del 20%, principalmente debido a una menor circulación de personas como consecuencia de cuarentenas parciales o totales en toda la región.

El ritmo de ventas de dispositivos continuó aumentando, superando la marca de 1 millón en toda América Latina. En el Marketplace de Mercado Libre, los residentes de México y Brasil que accedan desde otros países, pueden usar PayPal como método de pago para sus compras.

Los extranjeros que realizan compras en el marketplace desde cualquier parte del mundo, con entrega en México y Brasil, también contarán con PayPal como opción de pago. También, PayPal se activará de manera progresiva como una nueva opción de pago en línea para extranjeros en México y Brasil.

Por último, Arnt señaló que: "la misión de MercadoLibre es democratizar el comercio y el dinero. Pero en el centro de la misión hay un propósito mayor: un intento de unir a las personas"

"Con tantas empresas afectadas, tenemos la oportunidad única de conectar y colaborar con millones de emprendedores latinoamericanos. Nuestra misión nunca ha sido más relevante, y nunca nos hemos sentido más decididos a avanzar", concluyó Arnt.