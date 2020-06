Día agitado en Diputados: ¿qué cambiará con las leyes de teletrabajo y Economía del Conocimiento que se debaten hoy?

La Ley de Economía del Conocimiento, que es objeto de debates, marchas y contramarchas en la Cámara de Diputados hace tiempo, parece encontrar su rumbo

Finalmente hubo acuerdo en Diputados para sesionar hoy de manera mixta, con el fin de debatir dos proyectos que ayer obtuvieron dictamen y otro que ya cuenta con media sanción y será convertido en ley: el de Economía del Conocimiento.

El oficialismo y la oposición se reunirán a las 14 en Labor Parlamentaria, donde definirán la modalidad de la sesión especial que tendrá lugar dos horas más tarde. La sesión se abrirá con la ratificación, por otros 30 días, del protocolo -que venció el pasado 13 de junio- que permite las reuniones de comisiones y la sesión en forma remota, debido a las restricciones que existen por la pandemia del coronavirus.

La Ley de Economía del Conocimiento, clave para el sector

Según indicó la CESSI, un factor decisivo en estas proyecciones es la nueva Ley de Economía del Conocimiento. De no implementarse rápidamente, implicaría "una caída del 11% en el empleo, del 6% en la facturación, el 2% en las exportaciones y 17% en las inversiones en I+D+i, sobre las expectativas originales".

En este sentido, aclararon que "la industria perderá una oportunidad de ganar mercados externos por falta de competitividad vs. países de la región que ya cuentan con beneficios fiscales similares a los de esta ley y, como consecuencia, correrá un gran riesgo en la generación de empleo y divisas".

De esta manera, "la importancia de la LEC se hace notoria y, es por esto, que CESSI ha sido un actor fundamental en el trabajo y negociación con autoridades gubernamentales para que los beneficios de la Ley de Promoción de Software tengan su continuidad en la LEC con la necesidad de que esta se trate de forma inminente, considerando que el 91% de sus empresas socias ya se encuentra en proceso de inscripción a la nueva Ley de la Economía del Conocimiento o planea hacerlo", señaló la cámara en un comunicado.

"Estos resultados reflejan que la industria del software en nuestro país aún posee un rumbo y un futuro próspero, en donde el foco siempre estará puesto primordialmente en la creación de empleo de calidad y en el compromiso de fomentar la transformación digital en todas las verticales productivas. Es destacable que, respecto a diciembre de 2018, a diciembre de 2019 el empleo en la industria creció en un 6,9%", detalló Sergio Candelo, presidente de CESSI.

"Tenemos una industria que frente a las adversidades siempre ha sabido salir adelante, por lo que esperamos inminentemente la sanción de la Ley de Economía del Conocimiento para seguir siendo una industria federal, con perspectiva de género e inclusión y produciendo las divisas indispensables para nuestro país. En este año complejo que transitamos, esta ley es el motor para gran parte de las empresas que cruzan transversalmente a todos los sectores de la Argentina", agregó el ejecutivo.

La demanda de trabajo sigue en alza en el sector

Acerca de la demanda de puestos de trabajo en 2020, se estima que se centrará un 46% en la jerarquía Semisenior, un 30% para posiciones Senior y un 24% restante para los puestos Junior, estando un 61% de los puestos demandados vinculados al desarrollo de software.

En 2019, la inversión de las empresas de la Industria Argentina del Software en I+D+i fue en promedio el 7,5% del total de la facturación de ese año y, entre las empresas adheridas a la Ley de Promoción del Software, este valor ascendió al 7,7%, destacándose el desarrollo de nuevos productos; desarrollo de nuevos servicios; la mejora en la calidad de desarrollo y la mejora en la productividad, demostrándose que desde CESSI se cree y se trabaja por un mundo transformado por la digitalización y la inclusión de Argentina a un orden mundial signado por las mejores economías.

Teletrabajo

El proyecto de regulación del teletrabajo establece los presupuestos mínimos de esa modalidad de tareas, como la garantía de derechos laborales, tanto en cuanto a la definición de una jornada como al derecho a desconexión, la intimidad del domicilio y la posibilidad de revertir esa modalidad y volver al sistema presencial.

El teletrabajo solucionó problemas y creó otros

En ese sentido, establece que las regulaciones específicas "se determinarán para cada actividad mediante la negociación colectiva respetando los principios de orden público establecidos en esta ley".

La modalidad de trabajo a distancia "debe ser voluntaria por consentimiento escrito y puede ser revertida con una notificación por el trabajador", que podría regresar así al trabajo presencial, se aclara. Otro punto clave es que se garantizan los "derechos colectivos" de los trabajadores e igual representación sindical a la del conjunto de las personas que trabajan en forma presencial, informó el sitio Comercioyjusticia.

Ventajas y desventajas

La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) elaboró una infografía sobre el proyecto de ley sobre teletrabajo que se debatirá hoy en la Cámara de Diputados. En el estudio se detallan los puntos en contra y a favor de la ley.

Según la CESSI ciertos incisos perjudicarían seriamente a la industria, limitando las posibilidades de inclusión y desarrollo que impulsa. Además, traería aparejado una caída de la recaudación estatal, debido a que muchos recursos serían contratados directamente desde el exterior.

Según el organismo, por cada 10.000 Programadores Semi Senior que dejan de trabajar para empresas argentinas y lo hacen para el exterior, se pierden:

$11.615 millones en salarios, que se pierden del PBI.$6.804 millones de pérdida de IVA ó U$ 500 millones de exportación.

$4.474 millones Aportes Contributivos, lo que equivale a 18 mil jubilaciones mensuales por $20.000.

$972 millones en Ingresos Brutos.

$31 millones en Impuestos a las Ganancias de cada programador.

Desde Argencon observaron cuestiones vinculadas con la capacitación, con la creación de nuevos registros y con la necesidad de ser cuidadosos con las contrataciones de personal del exterior.

"Que la capacitación se haga en conjunto con el ministerio y con los sindicatos no lo compartimos. No nos parece que tengan que intervenir en ese aspecto. Como tampoco que se creen registros adicionales porque las ART ya tienen registrados a los trabajadores", dijo a iProfesional, Luis Galeazzi, presidente de Argencon.

Para el directivo, el trabajo remoto es variable, y puede desarrollarse en el hogar del empleado pero también en el cliente, o incluso en un bar o en un espacio de co-working, modalidades vigentes en la industria tecnológica y de conocimiento.

"La normativa debe aplicar a cuando el trabajo se realiza en la casa y contemplar qué elementos necesita la persona, como también los gastos vinculados con la conectividad. Pero esto no tiene lógica que se aplique, por ejemplo, cuando el trabajador es circunstancial", subrayó.

En la industria del conocimiento y de la tecnología parte de los trabajos suelen ser por proyectos, es decir, la necesidad de atender un caso puntual y, para ello, conformar un equipo cuyos integrantes no necesariamente son todos empleados de la empresa. La preocupación radica, en casos como estos, en que de haber una oportunidad se pierda por la rigidez de una norma que impediría continuar con formatos que hoy funcionan bien, al menos en ese sector.

Obligaciones y cuidados

Hay coincidencia en que hay cuestiones que deben quedar claras: como los días en que se realiza trabajo remoto y en la oficina, como también las asignaciones de tareas y los tiempos. En estos sectores, se da por descontado que la computadora para hacer teletrabajo es provista por la empresa. Como también que el talento que escasea en estas latitudes puede encontrar mejores oportunidades en el exterior si las condiciones locales desalientan las ventajas existentes.

"La regulación tiene que ser cuidadosa, porque si hay exceso el teletrabajo no va a ocurrir. Sí es cierto que no debe haber una nebulosa pero sí que se vea cada situación en particular por industria para determinar lo que necesita. Las partes deben entender lo que implica el trabajo remoto y qué resultados se buscan porque hay muchas ventajas", señaló a iProfesional, Sergio Candelo, presidente de la CESSI.

El directivo expresó que es necesario darle un marco generar a esta modalidad laboral, que tiene que haber coordinación y también encuentro de las partes.