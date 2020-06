¿Toyota o Tesla?: estalló la polémica en redes sociales para decidir la automotriz "más grande" del mundo

La contienda entre las compañías puso de relieve un antiguo debate entre los inversionistas sobre la manera en que se calcula la capitalización bursátil

Se ha convertido en una especie de deporte nacional para Wall Street. La carrera por el título de la mayor compañía transada en bolsa por valor de mercado no se detiene. Apple fue la primera en alcanzar el u$s 1000 millones, en agosto de 2018, pero Microsoft igualó la hazaña en abril del año pasado, pasando a ocupar el primer lugar pocos meses después. Alphabet, la matriz de Google, consiguió romper la barrera en enero de este año y Amazon se sumó en febrero.

Aunque el derrumbe de los mercados provocado por la pandemia en marzo le pasó la cuenta a todo ese grupo, la crisis ha sido menos dura para las firmas tecnológicas, y desde entonces han vuelto a repuntar. Hoy Apple encabeza la contienda, con u$s 1520 millones, pero Microsoft le pisa los talones, seguida de cerca por Amazon, mientras que Alphabet ha ido perdiendo terreno.

Pero esta semana la atención del público se ha centrado en otro duelo: la batalla por el cetro de la mayor automotriz del mundo se encendió luego de que Elon Musk, el director ejecutivo y fundador de Tesla, replicara un tweet que afirmaba que el fabricante de automóviles eléctricos había desplazado oficialmente a Toyota como el líder mundial del sector.

Fábrica de Tesla

Las cifras no cuadran

Decenas de usuarios saltaron a felicitar al genio detrás de la compañía, otros en cambio, recordaron con ironía que hasta la fecha Tesla todavía no ha logrado registrar una ganancia anual y que los ingresos de u$s 278 mil millones alcanzados por Toyota en 2019 fueron cerca de 10 veces mayores que los de su rival. También compararon los 10 millones de vehículos producidos al año por la japonesa con los apenas 650 mil de la estadounidense.

La principal polémica no estuvo centrada en el desempeño de ambas empresas, sino en el ranking en sí mismo. La tabla celebrada por Musk había sido publicada por u/brandude87, un conocido usuario del popular sitio web de marcadores sociales Reddit, y se basada en cálculos de Yahoo! Finance que daban a Tesla un valor de u$s 183.700 millones versus u$s178.780 millones para Toyota.

Pronto los usuarios de Twitter repararon en que los datos no coincidían con la mayoría de índices financieros, como el del proveedor de terminales Bloomberg, que pone a la automotriz asiática todavía u$s 25 mil millones por sobre el fabricante de autos eléctricos. ¿Se trataba simplemente de un error en las cifras?

¿Toyota o Tesla?

Acciones de tesorería

La discrepancia no se debía a un error técnico, sino que reflejaba un debate mucho más profundo y antiguo entre los inversionistas, que tiene que ver con la manera en que se calcula la capitalización de mercado de las empresas.

Normalmente la cifra es definida por una sencilla multiplicación entre el número de acciones vigentes de una empresa y el valor de cada una. Pero ese valor incluye también los títulos que las propias compañías han recomprado. Esta es una práctica común entre las empresas para hacer subir el valor de sus acciones, y en los últimos años las compañías japonesas han estado recurriendo crecientemente a esta estrategia para aumentar sus retornos para los inversionistas.

Toyota, en particular, ha duplicado su programa de recompras desde 2014, y es la firma japonesa que cuenta con la mayor reserva de acciones, que representan cerca de 14% del total. La contabilidad de estos activos, conocidos como acciones de tesorería, varía según cada país, y mientras algunos mercados establecen un tope máximo, en otros simplemente no los consideran.

El ranking de empresas por valor de mercado elaborado por Japan Exchange Group, el operador de la bolsa de Tokio, sitúa a Toyota en u$s 205 mil millones, incluyendo cerca de u$s 30 mil millones en acciones de tesorería. Pero descontando estos activos, la capitalización de la automotriz cae a solo u$s 175 mil millones, por debajo del valor de Tesla y en línea con las cifras retuiteadas por Musk.

Tesla, por su parte, no cuenta con acciones de tesorería, y por el contrario, sus defensores destacan que su valor de mercado incluye las numerosas posiciones bajistas de los inversionistas que apuestan a que el precio caerá, y que representan casi 11% de su flotación, informó Diario Financiero.