La Justicia porteña respaldó a Uber en tres fallos: ¿se acabó la discusión sobre la legalidad del servicio?

Varias sentencias firman indican que el servicio de la firma es legal, a pesar de que el Ejecutivo porteño resaltó en más de una oportunidad que no lo es

Los Juzgados Penales, Contravencionales y de Faltas N° 28 y N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires dieron un amplio respaldo a la legalidad de Uber en tres sentencias firmes, sin posibilidad de apelación.

Estas sentencias se suman a los fallos favorables de los Juzgados N° 7 y N° 14 y de la Camara de Apelacion del mismo fuero, y al del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al día de hoy, no hay ninguna sentencia firme, en ningún fuero, que sostenga que la actividad de Uber es ilegal.

En dos sentencias firmes, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 de la Ciudad de Buenos Aires falló en favor de dos personas acusadas de "transportar pasajeros sin habilitación" utilizando la aplicación de Uber. Quedó así asentado en la Justicia Porteña que la actividad que desarrollaban no es una falta de acuerdo al Código de la Ciudad, y que para serlo "la conducta prohibida debe estar perfectamente determinada" por el Código y no es así.

De acuerdo con las sentencias firmes, que no pueden ser apeladas, las conductas de quienes fueron acusados por manejar utilizando la aplicación de Uber no encuadran con la imputación por "transporte de pasajeros sin habilitación". Los fallos destacan que cada uno de los imputados "cuenta con licencia de conducir profesional", y agrega que los conductores circulaban con la póliza de seguro correspondiente al momento de los hechos.

En 2019, la cantidad de conductores activos con licencia profesional aumentó en más de un 65%. A lo largo de todo el año, fueron más de 175.000 las personas con licencia de conducir profesional que generaron ganancias manejando con la aplicación de Uber.

Te puede interesar Nace Bitcow, para que ahorristas que no saben de campo se sumen al boom ganadero y ganen 7 veces lo invertido

Además, Uber ofrece cobertura de seguros de accidentes personales y responsabilidad civil para socios conductores y pasajeros en la Argentina, de SURA. Así, todos los viajes solicitados a desde la aplicación cuentan con esta protección, desde el momento en que el socio conductor acepta una solicitud de viaje hasta que el último pasajero baja del auto y finaliza el viaje.

Para la Justicia porteña, Uber es legal y no contradice el Código de Tránsito

En un tercer fallo de este mes, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió también en otra sentencia firme a favor de un conductor que la retención de la licencia en un control viola el procedimiento establecido por el Código de Tránsito, y que la licencia de conducir no puede ser retenida como medida de prueba.

El fallo destaca en este caso que "el argumento que pretende legitimar la retención en la necesidad de hacer cesar la presunta falta resulta contradictorio con el procedimiento consagrado por la normativa aludida, que autoriza al conductor a circular con la boleta de citación, en forma inmediata".

Los nuevos fallos en favor de Uber van en línea con una sentencia anterior, de mayo 2019, en la cual la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que la actividad de Uber no constituye contravención alguna y revocó todas las condenas impuestas contra la empresa y sus directivos por el supuesto "uso lucrativo del espacio público sin autorización".

Actualmente, Uber está disponible de manera limitada, con productos específicos que se encuentran en línea con las medidas de aislamiento:

- Uber Essential: para los usuarios exceptuados por su actividad

- Uber Medics: destinado al personal de salud, con un precio de referencia 20 por ciento inferior

- Uber Flash: permite enviar y recibir artículos sin salir de la casa ni tener contacto con otras personas

"Uber tiene un compromiso con la Argentina y continuará brindando opciones para contribuir al movimiento de las ciudades y la recuperación de la actividad una vez superada la crisis sanitaria que hoy enfrenta todo el mundo", destacó la firma en un comunicado.

Te puede interesar Golpe a la hegemonía del dólar: se viene el Euro Digital y 8 bancos preparan su moneda virtual

Qué dice la Ciudad

El secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Juan José Méndez, el lunes aseguró que Uber es "un servicio ilegal", al tiempo que explicó los nuevos certificados para circular en territorio porteño.

Los permisos se dividen en dos grandes grupos: los que se expiden para los trabajadores a cargo de una tarea esencial -y que duran mientras dure la cuarentena- y aquellos "especiales" para quienes, por ejemplo, deben asistir a una persona mayor y que caducan cada 48 horas.

En este sentido, Méndez subrayó también que ese tipo de permisos transitorios regirán desde el sábado próximo, por ejemplo, para poder concurrir a turnos médicos, para la atención de adultos mayores o el traslado de hijos entre padres separados, incluso con la posibilidad de pasar de la provincia de Buenos Aires a la Ciudad, o viceversa.

Recordó que "Uber es un transporte ilegal" y que utilizar ese servicio "es un problema para el conductor y para el pasajero" ya que, en caso de ser detenido, el auto no contará con la autorización para circular.

"Se quintuplicaron los casos (positivos de Covid-19) y tenemos que prestar mucha atención al salir, evitar salir salvo que sea estrictamente necesario y, si nos toca salir porque estamos a cargo de una tarea esencial, tenemos que seguir cuidando al máximo el distanciamiento, el uso de tapabocas y el lavado de manos", dijo.

Si bien lo que se pide es "no salir de casa, que no se use ni el tren, ni el colectivo, ni el subte, ni el auto", en caso de utilizar un medio propio, la patente del mismo debe ser informada en el permiso.

"Si te movés en auto particular vas a tener que poner la patente y con la tecnología vamos a poder determinar qué autos están circulando con autorización y cuáles no", puntualizó.