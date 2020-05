Paso a paso, así funciona la suscripción online al plan de ahorro Toyota

La marca japonesa lanzó un micrositio para poder suscribirse al plan de forma digital. Se recibe asesoramiento y se acortan trámites a un solo clic

La búsqueda de soluciones online para que el cliente pueda resolver desde casa todas sus necesidades se volvió un clásico desde que la pandemia obligó a mantener a la gente aislada y sin salir de sus hogares.

En este contexto, Toyota presentó un micrositio en Mercado Libre para la suscripción online a los planes de ahorro.

El nuevo proyecto fue explicado paso a paso por Daniel Afione, máximo responsable de Toyota Plan de Ahorro Argentina, en una entrevista con iProfesional.

Consultado sobre cómo nació la idea de suscribirse a un plan de ahorro desde la web, el directivo dijo que "aceleramos la propuesta para la suscripción del plan de ahorro online que ya estábamos estudiando y que se convirtió en una alternativa clave para este momento", dijo.

"Entonces, lanzamos un micrositio en Mercado Libre a través del cual se puede acceder a la suscripción online. También a través de Toyota Plan se puede ir al micrositio, donde el cliente puede elegir el modelo que quiere, repasar sus características y acceder a toda la información de los planes y la proyección de la cuotas durante la vida del plan de ahorro", dijo Afione.

E-Toyota, manejate en el mundo online.

Las acciones para suscribirse son muy sencillas y se pueden hacer con un asesoramiento y acompañamiento digital constante. El paso a paso es el siguiente:

El cliente entra al micrositio y elige su modelo. En esa instancia se le brinda de forma confiable y transparente toda la información que necesita para tomar la mejor decisión. A partir de eso, pasa a un segundo paso donde elige el concesionario de su conveniencia para seguir los trámites que no pueden hacerse a distancia, como firma de documentos. El tercer paso es pagar la cuota uno a través de Mercado Pago. Por último, la información de suscripción y pago pasa al concesionario que eligió el cliente para seguir con la formalidad y cuando se den las condiciones del país (termine la cuarentena) el cliente puede ir al concesionario, ver el auto y hacer el test drive.

En cuanto a los beneficios de llevar adelante una suscripción online, no es económico, porque no hay diferencia de costos ya que las cuotas se establecen en función del valor móvil de la unidad. Lo que se logra es que, en este momento donde se recomienda no salir de casa, a través de un chat se obtenga toda la información necesaria y el respaldo que requiera el cliente para tomar decisiones con tranquilidad, todo avalado por Toyota Argentina.

Cuotas del plan de ahorro atrasadas

Otra de las acciones que se pueden realizar a través de la web, y como beneficio que rige actualmente para quien tenga un plan de ahorro, es que se pueden adherirse al plan de prórroga establecido por la Inspección General de Justicia - IGJ -.

El mismo permite abonar las cuotas atrasadas o el incremento que se dio en las mismas por la suba de los precios de los 0km desde septiembre del año pasado, a partir de la última cuota del plan, es decir, la 84 si es 100% o la 70 si es un plan 70/30.

"En nuestra página de Toyota Plan se encuentran las novedades y dentro de eso está la IGJ, la resolución donde se da la posibilidad a todos los clientes que se suscribieron hasta el 30 de septiembre del año pasado, de diferir parte de la cuota".

Toyota permite realizar múltiples acciones a través de la web.

"Para hacerlo, el cliente accede al micrositio de Toyota Plan, tiene un botón de adhesión que marcar aceptar y se aplica la prórroga al porcentaje de incremento en las próximas 12 cuotas emitidas", comentó Afione.

El plan ideado por la IGJ establece que, en las primeras 4 cuotas a partir del final del plan, se le difiriere el 30% del valor de las cuotas; en las segundas cuatro cuotas, el 20%: y en las últimas 4 cuotas se le difiriere el 10%. Tofo se acumula y se paga a partir de la cuota del plan 84.

La salvedad es qué si el cliente cumple con los requisitos y pagos, se le bonifica parte del diferimiento.

También la resolución de IGJ permitió recuperación de contratos caídos. Aquellos que habían renunciado, que habían dejado de pagar más de 3 cuotas, pasan a ser renunciados o rescindidos, y si pagan se vuelven a adherir y pueden hacerlo con diferimento.

"Así se recupera al cliente y el cliente recupera la posibilidad de comprar el vehículo".

Otra acción importante es el plan puesta al día, mediante el cual, el que tiene dos cuotas vencidas, que todavía no fue rescindido su plan de ahorro, puede volver a estar al día con facilidad de pago.

Proyecciones plan de ahorro 2020

En este contexto, el directivo se refirió a las previsiones sobre la colocación de planes de ahorro en el mercado total, y dijo que, de las 250.000 unidades promedio que calcular se patentarán en el mercado en 2020, unas 65.000 corresponderán a planes de ahorro. La caída será del 50%, similar al mercado en general.

"Para Toyota nuestras previsiones son mejores. Con el sistema de suscripción online tuvimos en abril 600 suscripciones, en un mes atípico, y mayo viene muy bien"; comentó Afiones.

Por otro lado, volviendo a su canal digital y las acciones que se están haciendo en la web, considerando también el sitio E-Toyota, para Afione se generó una nueva forma de venta y se intensificaron más las ventas y operaciones digitales en este contexto.

Así finalizó,"La digitalización algo que llegó para quedarse".